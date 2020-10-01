https://ria.ru/20201001/karabakh-1578047506.html

В Кремле оценили ситуацию в Нагорном Карабахе

Любые заявления о возможной поддержке одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе очень вредны и могут иметь крайне негативные последствия, считает... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:36

2020-10-01T13:36

2020-10-01T13:36

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

дмитрий песков

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Любые заявления о возможной поддержке одной из сторон конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> очень вредны и могут иметь крайне негативные последствия, считает пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы считаем, что заявление о возможной военной поддержке одной из сторон носит, наверное, скорее провоцирующий характер для дальнейшей эскалации напряженности. Это первое. Мы считаем, что подобные заявления сейчас очень вредны. Это второе. И, конечно, мы считаем, что любое участие третьих стран в этом противоборстве может иметь крайне негативные последствия", - рассказал Песков журналистам.Он также добавил, что, по заявлению МИДа, в Нагорном Карабахе констатируется крайняя обеспокоенность в связи с этими перебросками людей из третьих стран.

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, дмитрий песков, в мире