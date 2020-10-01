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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/karabakh-1578047506.html
В Кремле оценили ситуацию в Нагорном Карабахе
Любые заявления о возможной поддержке одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе очень вредны и могут иметь крайне негативные последствия, считает... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:36
2020-10-01T13:36
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
дмитрий песков
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Любые заявления о возможной поддержке одной из сторон конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> очень вредны и могут иметь крайне негативные последствия, считает пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы считаем, что заявление о возможной военной поддержке одной из сторон носит, наверное, скорее провоцирующий характер для дальнейшей эскалации напряженности. Это первое. Мы считаем, что подобные заявления сейчас очень вредны. Это второе. И, конечно, мы считаем, что любое участие третьих стран в этом противоборстве может иметь крайне негативные последствия", - рассказал Песков журналистам.Он также добавил, что, по заявлению МИДа, в Нагорном Карабахе констатируется крайняя обеспокоенность в связи с этими перебросками людей из третьих стран.
https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html
нагорный карабах
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нагорный карабах, дмитрий песков, в мире

В Кремле оценили ситуацию в Нагорном Карабахе

13:36 01.10.2020
 
© REUTERS / Reuters StaffАртиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© REUTERS / Reuters Staff
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Любые заявления о возможной поддержке одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе очень вредны и могут иметь крайне негативные последствия, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что заявление о возможной военной поддержке одной из сторон носит, наверное, скорее провоцирующий характер для дальнейшей эскалации напряженности. Это первое. Мы считаем, что подобные заявления сейчас очень вредны. Это второе. И, конечно, мы считаем, что любое участие третьих стран в этом противоборстве может иметь крайне негативные последствия", - рассказал Песков журналистам.
Он также добавил, что, по заявлению МИДа, в Нагорном Карабахе констатируется крайняя обеспокоенность в связи с этими перебросками людей из третьих стран.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахДмитрий ПесковВ мире
 
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