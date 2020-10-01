https://ria.ru/20201001/karabakh-1578027251.html

Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и Белоруссии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T00:04

2020-10-01T00:04

2020-10-01T09:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе Парижа. Как отметили в Кремле, главы двух государств "обстоятельно обсудили резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также выразили озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями".Путин и Макрон призвали стороны конфликта к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности. "Отмечена безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ", — говорится в сообщении Кремля.Кроме того, лидеры России и Франции вновь обсудили ситуацию в Белоруссии, при этом Путин подтвердил "принципиальную позицию о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти".Обострение ситуации в Нагорном КарабахеСитуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджане</a> объявили комендантский час и частичную мобилизацию.Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности. При этом конфликт усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20200930/karabakh-1578008625.html

https://ria.ru/20200930/karabakh-1578022619.html

Олег Парфен А чего Путин с ним разговаривает? Макрон же потом по всему свету растрезвонит о чем они говорили? 96

dzr8891 Чета Макрон звонит и звонит 73

42

россия

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире