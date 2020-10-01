Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/karabakh-1578027251.html
Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и Белоруссии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T00:04
2020-10-01T09:29
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156219/00/1562190004_0:0:2047:1152_1400x0_80_0_0_ea152ae1e27dbd8ea57a204579122b0f.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе Парижа. Как отметили в Кремле, главы двух государств "обстоятельно обсудили резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также выразили озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями".Путин и Макрон призвали стороны конфликта к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности. "Отмечена безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ", — говорится в сообщении Кремля.Кроме того, лидеры России и Франции вновь обсудили ситуацию в Белоруссии, при этом Путин подтвердил "принципиальную позицию о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти".Обострение ситуации в Нагорном КарабахеСитуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджане</a> объявили комендантский час и частичную мобилизацию.Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности. При этом конфликт усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578008625.html
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578022619.html
А чего Путин с ним разговаривает? Макрон же потом по всему свету растрезвонит о чем они говорили?
96
Чета Макрон звонит и звонит
73
42
россия
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156219/00/1562190004_0:0:2047:1536_1400x0_80_0_0_81510b6a0961038f5e02fe21c2cc2391.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире

Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе

00:04 01.10.2020 (обновлено: 09:29 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе Парижа.
Как отметили в Кремле, главы двух государств "обстоятельно обсудили резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также выразили озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями".
Путин и Макрон призвали стороны конфликта к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности. "Отмечена безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ", — говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, лидеры России и Франции вновь обсудили ситуацию в Белоруссии, при этом Путин подтвердил "принципиальную позицию о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 16:11Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Призывы к диалогу по Карабаху бессмысленны, заявил Алиев

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности. При этом конфликт усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.

Протесты в Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов).
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Дым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 20:05Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Россия выразила озабоченность данными о наемниках в Карабахе
 
Обсудить42
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорный КарабахФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23В ДТП с автобусом под Тверью погиб человек
10:23ФБР и NCSC выпустили фильм об угрозах иностранной разведки в соцсетях
10:18Курс доллара упал до 77 рублей
10:14Двух "лимоновцев" задержали в Петербурге из-за листовок о Карабахе
10:10Суд заново рассмотрит иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
10:10В Турции опровергли сообщения СМИ о претензиях к российским летчикам
10:08Япония ослабила ограничения на въезд иностранцев
10:08Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования Китая
10:02Более 30 домов сгорели на юге России из-за природных пожаров
10:00Ереван призвал добровольцев в Карабахе координировать действия с военными
09:56На Эльбрусе нашли заблудившихся альпинистов из Подмосковья
09:51В Тюмени возбудили уголовное дело после гибели трех детей при пожаре
09:46Найдено натуральное средство от коронавируса
09:39В Карабахе рассказали о потерях азербайджанской стороны
09:35Володин рассказал о приоритетах в работе Госдумы в октябре
09:31Чижов оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
09:28Правительство продлило программу туристического кешбэка
09:26В Петербурге подростки устроили драку со стрельбой
09:26Более 20 жилых домов сгорели из-за природных пожаров под Воронежем
09:23Путин отметил роль Сухопутных войск в укреплении обороноспособности
Лента новостейМолния