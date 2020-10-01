https://ria.ru/20201001/karabakh-1578027251.html
Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и Белоруссии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T00:04
2020-10-01T00:04
2020-10-01T09:29
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе Парижа. Как отметили в Кремле, главы двух государств "обстоятельно обсудили резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также выразили озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями".Путин и Макрон призвали стороны конфликта к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности. "Отмечена безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ", — говорится в сообщении Кремля.Кроме того, лидеры России и Франции вновь обсудили ситуацию в Белоруссии, при этом Путин подтвердил "принципиальную позицию о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти".Обострение ситуации в Нагорном КарабахеСитуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджане</a> объявили комендантский час и частичную мобилизацию.Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности. При этом конфликт усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578008625.html
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578022619.html
Олег Парфен
А чего Путин с ним разговаривает? Макрон же потом по всему свету растрезвонит о чем они говорили?
96
dzr8891
Чета Макрон звонит и звонит
73
42
россия
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе Парижа.
Как отметили в Кремле, главы двух государств "обстоятельно обсудили резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также выразили озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями".
Путин и Макрон призвали стороны конфликта к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности. "Отмечена безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ", — говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, лидеры России и Франции вновь обсудили ситуацию в Белоруссии, при этом Путин подтвердил "принципиальную позицию о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти".
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении
ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане
объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности. При этом конфликт усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Протесты в Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
(по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов).
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.