Половина школ Подмосковья уйдет на плановые каникулы с 5 октября
14:12 01.10.2020 (обновлено: 16:25 01.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в пустом учебном классе в московской школе
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Половина школ Подмосковья, где обучение проводится по модульной системе (каникулы через каждые пять недель учебы), уйдет на плановые каникулы с 5 октября на одну неделю. При этом директорам остальных школ необходимо принять решение о каникулах исходя из эпидемиологической ситуации в городе, заявила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
По ее словам, решение о досрочных недельных каникулах принимает директор школы совместно с управляющим советом и родительской общественностью.
Она добавила, что дистанционного обучения в регионе пока вводить не планируется.
"Никакого дистанционного обучения у нас не будет. У нас будут обычные недельные каникулы в тех школах, где они были запланированы, остальные школы, если директор примет решение о продолжении образовательного процесса, он будет продолжен, в очном режиме", — сказала Каклюгина в ходе брифинга в Красногорске.
При этом вузы и колледжи Московской области не уйдут на каникулы из-за пандемии, они продолжат работу в штатном режиме.
Подмосковные детсады, а также учреждения дополнительного образования в Подмосковье продолжат работу в штатном режиме, их закрывать не будут.
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ситуацией с коронавирусом установил для школьников каникулы с 5 по 18 октября включительно. На этот же период приостановлено посещение государственных детских досуговых организаций.
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