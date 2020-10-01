https://ria.ru/20201001/kanikuly-1578049756.html

Половина школ Подмосковья уйдет на плановые каникулы с 5 октября

Половина школ Подмосковья, где обучение проводится по модульной системе (каникулы через каждые пять недель учебы), уйдет на плановые каникулы с 5 октября на... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:12

2020-10-01T14:12

2020-10-01T16:25

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<strong>МОСКВА, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Половина школ <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>, где обучение проводится по модульной системе (каникулы через каждые пять недель учебы), уйдет на плановые каникулы с 5 октября на одну неделю. При этом директорам остальных школ необходимо принять решение о каникулах исходя из эпидемиологической ситуации в городе, заявила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.По ее словам, решение о досрочных недельных каникулах принимает директор школы совместно с управляющим советом и родительской общественностью.Она добавила, что дистанционного обучения в регионе пока вводить не планируется.При этом вузы и колледжи <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Московской области</a> не уйдут на каникулы из-за пандемии, они продолжат работу в штатном режиме.Подмосковные детсады, а также учреждения дополнительного образования в Подмосковье продолжат работу в штатном режиме, их закрывать не будут.Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в связи с ситуацией с коронавирусом установил для школьников каникулы с 5 по 18 октября включительно. На этот же период приостановлено посещение государственных детских досуговых организаций.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200910/shkoly-1577051996.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество