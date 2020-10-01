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Туризм
https://ria.ru/20201001/kanikuly-1578045115.html
Названы города, куда отправятся российские школьники на осенние каникулы
Самыми востребованными авианаправлениями по России на дни школьных каникул стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:15
2020-10-01T14:15
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
симферополь
сочи
минеральные воды
санкт-петербург
калининград
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. </strong>Самыми востребованными авианаправлениями по России на дни школьных каникул стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, сообщает Туту.ру.Аналитический центр сервиса поездок и путешествий изучил спрос на авиабилеты на дни расширенных школьных каникул (с 5 по 18 октября). Абсолютный лидер среди каникулярных направлений на эти даты — Сочи: почти 42 процента детей школьного возраста отправятся именно в этот город-курорт. Далее следуют Минеральные Воды и Симферополь: доля этих локаций в школьном пассажиропотоке — по 8,33 процента. Также в пятерку входят Калининград и Санкт-Петербург. Из морских направлений в десятку вошла Анапа. Кроме того, до популярных морских курортов можно добраться через Краснодар и Ростов-на-Дону, они тоже в топе.
https://ria.ru/20200830/kanikuly-1576431490.html
симферополь
сочи
минеральные воды
санкт-петербург
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туризм, туристы, новости - туризм, симферополь, сочи, минеральные воды, санкт-петербург, калининград

Названы города, куда отправятся российские школьники на осенние каникулы

14:15 01.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Симферополь"
Международный аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Самыми востребованными авианаправлениями по России на дни школьных каникул стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, сообщает Туту.ру.
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий изучил спрос на авиабилеты на дни расширенных школьных каникул (с 5 по 18 октября).
Абсолютный лидер среди каникулярных направлений на эти даты — Сочи: почти 42 процента детей школьного возраста отправятся именно в этот город-курорт. Далее следуют Минеральные Воды и Симферополь: доля этих локаций в школьном пассажиропотоке — по 8,33 процента.
Также в пятерку входят Калининград и Санкт-Петербург. Из морских направлений в десятку вошла Анапа. Кроме того, до популярных морских курортов можно добраться через Краснодар и Ростов-на-Дону, они тоже в топе.
Ученики, соблюдающие социальную дистанцию, у входа в школу села Домна Читинского района Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 12:24Туризм
Эксперты выяснили, где школьники провели это лето
 
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСимферопольСочиМинеральные ВодыСанкт-ПетербургКалининград
 
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