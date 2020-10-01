https://ria.ru/20201001/kanikuly-1578045115.html

Названы города, куда отправятся российские школьники на осенние каникулы

Самыми востребованными авианаправлениями по России на дни школьных каникул стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:15

2020-10-01T14:15

2020-10-01T14:15

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симферополь

сочи

минеральные воды

санкт-петербург

калининград

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. </strong>Самыми востребованными авианаправлениями по России на дни школьных каникул стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, сообщает Туту.ру.Аналитический центр сервиса поездок и путешествий изучил спрос на авиабилеты на дни расширенных школьных каникул (с 5 по 18 октября). Абсолютный лидер среди каникулярных направлений на эти даты — Сочи: почти 42 процента детей школьного возраста отправятся именно в этот город-курорт. Далее следуют Минеральные Воды и Симферополь: доля этих локаций в школьном пассажиропотоке — по 8,33 процента. Также в пятерку входят Калининград и Санкт-Петербург. Из морских направлений в десятку вошла Анапа. Кроме того, до популярных морских курортов можно добраться через Краснодар и Ростов-на-Дону, они тоже в топе.

https://ria.ru/20200830/kanikuly-1576431490.html

симферополь

сочи

минеральные воды

санкт-петербург

калининград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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