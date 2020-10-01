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Отец Жанны Фриске рассказал об "издевательствах" Шепелева над женой
Отец Жанны Фриске прокомментировал заявление Леры Кудрявцевой о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев издевался над своей женой. Об этом сообщает издание... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:02
2020-10-01T16:02
дмитрий шепелев
жанна фриске
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Отец Жанны Фриске прокомментировал заявление <a href="http://ria.ru/person_lera-kudryavtseva/" target="_blank" data-auto="true">Леры Кудрявцевой</a> о том, что телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_SHepelev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Шепелев</a> издевался над своей женой. Об этом сообщает издание "<a href="https://sobesednik.ru/shou-biznes/20200930-otec-zhanny-friske-ya-znayu-st">Собеседник</a>". По словам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Friske/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Фриске</a>, пока певица болела, ее супруг "оскорблял ее разными словами" и говорил, что она "никому не будет нужна". "Если моя дочь у него что-то просила, он это делал, но с большой неохотой и сарказмом, - рассказал отец исполнительницы. - Спрашивал у всех: "Сможет ли Жанна вернуться в свою прежнюю форму, стать такой же красивой, как до болезни?" Когда врач ему ответила "нет", он вообще перестал в комнату к Жанне заходить".Также Фриске отметил, что об "издевательствах" знали многие друзья дочери, в том числе <a href="http://ria.ru/person_olga-orlova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Орлова</a>, Лера Кудрявцева и Влад Лисовец. "Они говорили об этом моей жене Ольге – маме Жанны, а от меня скрывали. Так как понимали: если я узнаю, могу с Шепелевым что-то сделать прямо на месте!" — добавил он. Ранее в интервью на YouTube телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ненавидит Дмитрия Шепелева за "издевательства" над Жанной Фриске. Она не уточнила, о чем идет речь. В 2013 году у певицы <a href="http://ria.ru/person_Friske_ZHanna/" target="_blank" data-auto="true">Жанне Фриске</a> была диагностирована опухоль головного мозга. С января 2014 года она находилась на лечении в Америке. 15 июня 2015 года исполнительница скончалась.
https://radiosputnik.ria.ru/20191209/1562161350.html
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дмитрий шепелев, жанна фриске

Отец Жанны Фриске рассказал об "издевательствах" Шепелева над женой

16:02 01.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевица Жанна Фриске с супругом Дмитрием Шепелевым на торжественной церемонии вручения наград журнала GQ "Человек года"
Певица Жанна Фриске с супругом Дмитрием Шепелевым на торжественной церемонии вручения наград журнала GQ Человек года - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Отец Жанны Фриске прокомментировал заявление Леры Кудрявцевой о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев издевался над своей женой. Об этом сообщает издание "Собеседник".
По словам Владимира Фриске, пока певица болела, ее супруг "оскорблял ее разными словами" и говорил, что она "никому не будет нужна".
"Если моя дочь у него что-то просила, он это делал, но с большой неохотой и сарказмом, - рассказал отец исполнительницы. - Спрашивал у всех: "Сможет ли Жанна вернуться в свою прежнюю форму, стать такой же красивой, как до болезни?" Когда врач ему ответила "нет", он вообще перестал в комнату к Жанне заходить".
Также Фриске отметил, что об "издевательствах" знали многие друзья дочери, в том числе Ольга Орлова, Лера Кудрявцева и Влад Лисовец.
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"Они говорили об этом моей жене Ольге – маме Жанны, а от меня скрывали. Так как понимали: если я узнаю, могу с Шепелевым что-то сделать прямо на месте!" — добавил он.
Ранее в интервью на YouTube телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ненавидит Дмитрия Шепелева за "издевательства" над Жанной Фриске. Она не уточнила, о чем идет речь.
В 2013 году у певицы Жанне Фриске была диагностирована опухоль головного мозга. С января 2014 года она находилась на лечении в Америке. 15 июня 2015 года исполнительница скончалась.
 
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Дмитрий ШепелевЖанна Фриске
 
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