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В Москве обсудят новые подходы к популяризации российской истории
Вопросы популяризации российской истории в обществе, в том числе с помощью масс-медиа и искусства, а также ее преподавание в школах и вузах станут темами форума РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:48
2020-10-01T18:48
ольга васильева
российская академия наук
совет федерации рф
владимир мединский
российский фонд культуры
российская академия образования
михаил швыдкой
сергей нарышкин
москва
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Вопросы популяризации российской истории в обществе, в том числе с помощью масс-медиа и искусства, а также ее преподавание в школах и вузах станут темами форума "История для будущего. Новый взгляд", который пройдет 5 октября в Музее Победы на Поклонной горе в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a>.Мероприятие приурочено ко Дню учителя и Дню Памяти Подольских курсантов. Как сообщили организаторы форума, на нем ожидаются помощник президента России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Medinskijj" target="_blank">Владимир Мединский</a>, директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергей Нарышкин</a>, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_SHvydkojj" target="_blank">Михаил Швыдкой</a>, научный руководитель Института всеобщей истории РАН <a href="https://ria.ru/person_2cae224c9b8c578ab7f984e868af8b5f" target="_blank">Александр Чубарьян</a>, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, председатель попечительского совета Российской академии образования <a href="https://ria.ru/person_Olga_Vasileva" target="_blank">Ольга Васильева</a>.Гостями форума станут видные ученые и политики, педагоги и лидеры общественного мнения. В ходе работы дискуссионных площадок в формате ток-шоу состоится обсуждение подходов к изучению и популяризации истории как науки, истории как учебной дисциплины в общеобразовательных школах, среднеспециальных и высших учебных заведениях. Также эксперты обсудят роль исторического просвещения в масс-медиа и искусстве. В рамках форума пройдет предпремьерный показ фильма "Подольские курсанты" студии "ВоенФильм".Организаторами мероприятия стали Российское военно-историческое общество, Российский Фонд культуры, Музей Победы. Форум состоится при поддержке министерства культуры РФ и Российского исторического общества.День Памяти Подольских курсантов отмечается 5 октября - в этот день в 1941 году по военной тревоге были подняты Подольские артиллерийское и пехотное училища и отправлены на защиту Москвы на Ильинском рубеже Можайской линии обороны. В течение 12 дней курсанты сдерживали наступление частей вермахта на Москву. Всего на Ильинский рубеж были направлены около 3,5 тысячи курсантов и их командиров, 2,5 тысячи из которых там погибли.
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ольга васильева, российская академия наук, совет федерации рф, владимир мединский, российский фонд культуры, российская академия образования, михаил швыдкой, сергей нарышкин, москва, александр чубарьян, общество

В Москве обсудят новые подходы к популяризации российской истории

18:48 01.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вопросы популяризации российской истории в обществе, в том числе с помощью масс-медиа и искусства, а также ее преподавание в школах и вузах станут темами форума "История для будущего. Новый взгляд", который пройдет 5 октября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
Мероприятие приурочено ко Дню учителя и Дню Памяти Подольских курсантов. Как сообщили организаторы форума, на нем ожидаются помощник президента России Владимир Мединский, директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева.
Гостями форума станут видные ученые и политики, педагоги и лидеры общественного мнения. В ходе работы дискуссионных площадок в формате ток-шоу состоится обсуждение подходов к изучению и популяризации истории как науки, истории как учебной дисциплины в общеобразовательных школах, среднеспециальных и высших учебных заведениях. Также эксперты обсудят роль исторического просвещения в масс-медиа и искусстве. В рамках форума пройдет предпремьерный показ фильма "Подольские курсанты" студии "ВоенФильм".
Организаторами мероприятия стали Российское военно-историческое общество, Российский Фонд культуры, Музей Победы. Форум состоится при поддержке министерства культуры РФ и Российского исторического общества.
День Памяти Подольских курсантов отмечается 5 октября - в этот день в 1941 году по военной тревоге были подняты Подольские артиллерийское и пехотное училища и отправлены на защиту Москвы на Ильинском рубеже Можайской линии обороны. В течение 12 дней курсанты сдерживали наступление частей вермахта на Москву. Всего на Ильинский рубеж были направлены около 3,5 тысячи курсантов и их командиров, 2,5 тысячи из которых там погибли.
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Ольга ВасильеваРоссийская академия наукСовет Федерации РФВладимир МединскийРоссийский фонд культурыРоссийская академия образованияМихаил ШвыдкойСергей НарышкинМоскваАлександр ЧубарьянОбщество
 
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