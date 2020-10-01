https://ria.ru/20201001/istoriya-1578071931.html

В Москве обсудят новые подходы к популяризации российской истории

Вопросы популяризации российской истории в обществе, в том числе с помощью масс-медиа и искусства, а также ее преподавание в школах и вузах станут темами форума РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:48

2020-10-01T18:48

2020-10-01T18:48

ольга васильева

российская академия наук

совет федерации рф

владимир мединский

российский фонд культуры

российская академия образования

михаил швыдкой

сергей нарышкин

москва

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Вопросы популяризации российской истории в обществе, в том числе с помощью масс-медиа и искусства, а также ее преподавание в школах и вузах станут темами форума "История для будущего. Новый взгляд", который пройдет 5 октября в Музее Победы на Поклонной горе в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a>.Мероприятие приурочено ко Дню учителя и Дню Памяти Подольских курсантов. Как сообщили организаторы форума, на нем ожидаются помощник президента России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Medinskijj" target="_blank">Владимир Мединский</a>, директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергей Нарышкин</a>, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_SHvydkojj" target="_blank">Михаил Швыдкой</a>, научный руководитель Института всеобщей истории РАН <a href="https://ria.ru/person_2cae224c9b8c578ab7f984e868af8b5f" target="_blank">Александр Чубарьян</a>, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, председатель попечительского совета Российской академии образования <a href="https://ria.ru/person_Olga_Vasileva" target="_blank">Ольга Васильева</a>.Гостями форума станут видные ученые и политики, педагоги и лидеры общественного мнения. В ходе работы дискуссионных площадок в формате ток-шоу состоится обсуждение подходов к изучению и популяризации истории как науки, истории как учебной дисциплины в общеобразовательных школах, среднеспециальных и высших учебных заведениях. Также эксперты обсудят роль исторического просвещения в масс-медиа и искусстве. В рамках форума пройдет предпремьерный показ фильма "Подольские курсанты" студии "ВоенФильм".Организаторами мероприятия стали Российское военно-историческое общество, Российский Фонд культуры, Музей Победы. Форум состоится при поддержке министерства культуры РФ и Российского исторического общества.День Памяти Подольских курсантов отмечается 5 октября - в этот день в 1941 году по военной тревоге были подняты Подольские артиллерийское и пехотное училища и отправлены на защиту Москвы на Ильинском рубеже Можайской линии обороны. В течение 12 дней курсанты сдерживали наступление частей вермахта на Москву. Всего на Ильинский рубеж были направлены около 3,5 тысячи курсантов и их командиров, 2,5 тысячи из которых там погибли.

https://ria.ru/20200929/vov-1577933552.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга васильева, российская академия наук, совет федерации рф, владимир мединский, российский фонд культуры, российская академия образования, михаил швыдкой, сергей нарышкин, москва, александр чубарьян, общество