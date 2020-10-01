https://ria.ru/20201001/forum-1578074238.html
Банк "Открытие" провел форум "Цифровая эволюция бизнеса"
Банк "Открытие" 1 октября провел онлайн бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса", собравшее экспертов российских и зарубежных компаний-лидеров digital-индустрии,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T19:35
2020-10-01T19:35
2020-10-01T19:35
открытие (банк)
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Bank_Otkrytie" target="_blank">Банк "Открытие"</a> 1 октября провел онлайн бизнес-шоу <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KYflVuCtbzs&feature=youtu.be" target="_blank">"Цифровая эволюция бизнеса"</a>, собравшее экспертов российских и зарубежных компаний-лидеров digital-индустрии, маркетологов, специалистов в области управления репутацией, сообщает банк.Тема форума — основные тренды цифровизации бизнеса и новые возможности увеличения объемов продаж и количества клиентов с использованием цифровых технологий и инструментов продвижения."2020 год полностью изменил привычный ход вещей и дал старт новой реальности. Все активности, работа, да и почти вся жизнь перенеслась в online. Цифровизация стала необходимой средой для каждого бизнеса, чтобы выжить и продолжить развиваться. На наших глазах происходит настоящая цифровая революция", — привели в банке слова заместителя президента-председателя правления банка "Открытие" Надии Черкасовой на открытии форума.Она отметила, что многие предприниматели успешно перестроили или даже создали новый бизнес в пандемию. Их примеры доказывают, в любой ситуации есть решения для развития своего дела.Черкасова представила на форуме индекс цифровизации малого и среднего бизнеса и рассказала о главных цифровых драйверах развития предпринимательства.Ключевым драйвером, по ее словам, является развитие каналов передачи и хранения информации в бизнесе. В качестве примера Черкасова отметила опыт одного из московских бизнесменов, который перевел учеников своей шахматной школы в режим онлайн по всей стране, достиг роста на 25% и начал развивать новое направление бизнеса – франчайзинг.Второй драйвер — интеграция цифровых технологий в бизнес-процессы. Черкасова рассказала об успешном опыте руководителя центра нейропсихологии, который во время локдауна в течение двух недель трансформировал свой бизнес и адаптировал технологию нейрокоррекции для детей под новый онлайн-формат.Наконец, важнейшим драйвером является использование интернета в продажах, в том числе в тех сферах, где традиционно действовали оффлайновые методы, например, в индустрии развлечений. В частности, один из московских театров во время карантина сохранил команду и, вместо традиционных спектаклей запустил онлайн-квесты, и другие спецпроекты, не зависящие от санитарных ограничений, заключила Черкасова.
https://ria.ru/20200903/bank-1576668316.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
открытие (банк), новости компаний - экономика
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Банк "Открытие"
1 октября провел онлайн бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса"
, собравшее экспертов российских и зарубежных компаний-лидеров digital-индустрии, маркетологов, специалистов в области управления репутацией, сообщает банк.
Тема форума — основные тренды цифровизации бизнеса и новые возможности увеличения объемов продаж и количества клиентов с использованием цифровых технологий и инструментов продвижения.
"2020 год полностью изменил привычный ход вещей и дал старт новой реальности. Все активности, работа, да и почти вся жизнь перенеслась в online. Цифровизация стала необходимой средой для каждого бизнеса, чтобы выжить и продолжить развиваться. На наших глазах происходит настоящая цифровая революция", — привели в банке слова заместителя президента-председателя правления банка "Открытие" Надии Черкасовой на открытии форума.
Она отметила, что многие предприниматели успешно перестроили или даже создали новый бизнес в пандемию. Их примеры доказывают, в любой ситуации есть решения для развития своего дела.
Черкасова представила на форуме индекс цифровизации малого и среднего бизнеса и рассказала о главных цифровых драйверах развития предпринимательства.
Ключевым драйвером, по ее словам, является развитие каналов передачи и хранения информации в бизнесе. В качестве примера Черкасова отметила опыт одного из московских бизнесменов, который перевел учеников своей шахматной школы в режим онлайн по всей стране, достиг роста на 25% и начал развивать новое направление бизнеса – франчайзинг.
Второй драйвер — интеграция цифровых технологий в бизнес-процессы. Черкасова рассказала об успешном опыте руководителя центра нейропсихологии, который во время локдауна в течение двух недель трансформировал свой бизнес и адаптировал технологию нейрокоррекции для детей под новый онлайн-формат.
Наконец, важнейшим драйвером является использование интернета в продажах, в том числе в тех сферах, где традиционно действовали оффлайновые методы, например, в индустрии развлечений. В частности, один из московских театров во время карантина сохранил команду и, вместо традиционных спектаклей запустил онлайн-квесты, и другие спецпроекты, не зависящие от санитарных ограничений, заключила Черкасова.