https://ria.ru/20201001/facebook-1578047115.html

Facebook удалила видеоролик штаба Трампа

Социальная сеть Facebook запретила к показу 39 версий видеоролика предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о том, что приезд в... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:31

2020-10-01T13:31

2020-10-01T13:31

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

facebook

коронавирусы

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Социальная сеть <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook/" target="_blank">Facebook</a> запретила к показу 39 версий видеоролика предвыборного штаба президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, в котором говорилось о том, что приезд в страну большего числа беженцев связан с увеличением угрозы заражения коронавирусом, сообщает телеканал <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC</a>.Видеоролик содержит выступление кандидата в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> о границах страны. Поверх ролика был наложен текст об "угрозах для здоровья" из-за "увеличения числа беженцев". В ролике также без упоминания источников говорилось о том, что при Байдене число беженцев, прибывающих в США из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Somalia/" target="_blank" data-auto="true">Сомали</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yemen/" target="_blank" data-auto="true">Йемена</a>, увеличится на 700%. Одну версию этого видео посмотрели пользователи Facebook во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориде</a>, другую – пользователи из <a href="http://ria.ru/location_StateofNorthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Северной Каролины</a>, которые отреагировали на пост 60-70 тысяч раз.В штабе Трампа в ответ на действия Facebook заявили, что не отказываются от поста, и в очередной раз предположили, что если Байден станет президентом и позволит беженцам приезжать в страну, американцы подвергнутся большему риску заражения коронавирусом.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Джо Байденом.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, facebook, коронавирусы, дональд трамп, джо байден, сша, в мире