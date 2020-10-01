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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/facebook-1578047115.html
Facebook удалила видеоролик штаба Трампа
Социальная сеть Facebook запретила к показу 39 версий видеоролика предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о том, что приезд в... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:31
2020-10-01T13:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
facebook
коронавирусы
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Социальная сеть <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook/" target="_blank">Facebook</a> запретила к показу 39 версий видеоролика предвыборного штаба президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, в котором говорилось о том, что приезд в страну большего числа беженцев связан с увеличением угрозы заражения коронавирусом, сообщает телеканал <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC</a>.Видеоролик содержит выступление кандидата в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> о границах страны. Поверх ролика был наложен текст об "угрозах для здоровья" из-за "увеличения числа беженцев". В ролике также без упоминания источников говорилось о том, что при Байдене число беженцев, прибывающих в США из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Somalia/" target="_blank" data-auto="true">Сомали</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yemen/" target="_blank" data-auto="true">Йемена</a>, увеличится на 700%. Одну версию этого видео посмотрели пользователи Facebook во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориде</a>, другую – пользователи из <a href="http://ria.ru/location_StateofNorthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Северной Каролины</a>, которые отреагировали на пост 60-70 тысяч раз.В штабе Трампа в ответ на действия Facebook заявили, что не отказываются от поста, и в очередной раз предположили, что если Байден станет президентом и позволит беженцам приезжать в страну, американцы подвергнутся большему риску заражения коронавирусом.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Джо Байденом.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, facebook, коронавирусы, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Facebook удалила видеоролик штаба Трампа

13:31 01.10.2020
 
© AP Photo / Julio CortezДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© AP Photo / Julio Cortez
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Социальная сеть Facebook запретила к показу 39 версий видеоролика предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о том, что приезд в страну большего числа беженцев связан с увеличением угрозы заражения коронавирусом, сообщает телеканал NBC.
"Мы отклонили эту рекламу, потому что не допускаем утверждения о том, что физической безопасности, здоровью и поддержанию жизнедеятельности людей угрожают другие люди, исходя из их национальной принадлежности и миграционного статуса", - заявил представитель соцсети Энди Стоун.
Видеоролик содержит выступление кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена о границах страны. Поверх ролика был наложен текст об "угрозах для здоровья" из-за "увеличения числа беженцев". В ролике также без упоминания источников говорилось о том, что при Байдене число беженцев, прибывающих в США из Сирии, Сомали и Йемена, увеличится на 700%. Одну версию этого видео посмотрели пользователи Facebook во Флориде, другую – пользователи из Северной Каролины, которые отреагировали на пост 60-70 тысяч раз.
В штабе Трампа в ответ на действия Facebook заявили, что не отказываются от поста, и в очередной раз предположили, что если Байден станет президентом и позволит беженцам приезжать в страну, американцы подвергнутся большему риску заражения коронавирусом.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Джо Байденом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19FacebookКоронавирусыДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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