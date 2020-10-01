https://ria.ru/20201001/ekskursii-1578054334.html

Названы самые популярные города России для экскурсий в октябре

Самыми популярными городами России для экскурсионного отдыха в октябре стали Санкт-Петербург и Москва, третье место занял Нижний Новгород, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:40

2020-10-01T18:40

2020-10-01T18:40

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уфа

суздаль

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. </strong>Самыми популярными городами России для экскурсионного отдыха в октябре стали Санкт-Петербург и Москва, третье место занял Нижний Новгород, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха в период с 1 по 31 октября 2020 года. В него не вошли города-курорты и курортные поселки на Черноморском и Азовском побережье России.Также в десятку популярных локаций для познавательного отдыха попали Переславль-Залесский, Петрозаводск, Суздаль, Уфа, Хабаровск, Волгоград и Ростов-на-Дону.По данным сервиса, туристы бронируют отели в этих местах на период от одной до 11 ночей и потратят на проживание от 1,6 до 6,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Уфе, дороже — в Переславле-Залесском.

https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html

нижний новгород

москва

уфа

суздаль

хабаровск

ростов-на-дону

переславль-залесский

санкт-петербург

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2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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