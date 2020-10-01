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Туризм
https://ria.ru/20201001/ekskursii-1578054334.html
Названы самые популярные города России для экскурсий в октябре
Самыми популярными городами России для экскурсионного отдыха в октябре стали Санкт-Петербург и Москва, третье место занял Нижний Новгород, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:40
2020-10-01T18:40
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
нижний новгород
москва
уфа
суздаль
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. </strong>Самыми популярными городами России для экскурсионного отдыха в октябре стали Санкт-Петербург и Москва, третье место занял Нижний Новгород, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха в период с 1 по 31 октября 2020 года. В него не вошли города-курорты и курортные поселки на Черноморском и Азовском побережье России.Также в десятку популярных локаций для познавательного отдыха попали Переславль-Залесский, Петрозаводск, Суздаль, Уфа, Хабаровск, Волгоград и Ростов-на-Дону.По данным сервиса, туристы бронируют отели в этих местах на период от одной до 11 ночей и потратят на проживание от 1,6 до 6,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Уфе, дороже — в Переславле-Залесском.
https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html
нижний новгород
москва
уфа
суздаль
хабаровск
ростов-на-дону
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Новости
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туризм, туристы, новости - туризм, нижний новгород, москва, уфа, суздаль, хабаровск, ростов-на-дону, переславль-залесский, санкт-петербург

Названы самые популярные города России для экскурсий в октябре

18:40 01.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевНабережная реки Фонтанки
Набережная реки Фонтанки - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Самыми популярными городами России для экскурсионного отдыха в октябре стали Санкт-Петербург и Москва, третье место занял Нижний Новгород, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха в период с 1 по 31 октября 2020 года. В него не вошли города-курорты и курортные поселки на Черноморском и Азовском побережье России.
Также в десятку популярных локаций для познавательного отдыха попали Переславль-Залесский, Петрозаводск, Суздаль, Уфа, Хабаровск, Волгоград и Ростов-на-Дону.
По данным сервиса, туристы бронируют отели в этих местах на период от одной до 11 ночей и потратят на проживание от 1,6 до 6,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Уфе, дороже — в Переславле-Залесском.
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