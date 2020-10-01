https://ria.ru/20201001/dolgi-1578027562.html

Налоговые должники в России перестанут получать вычеты

Правила зачета и возврата переплаты по налогам, сборам, а также пеням и штрафам по ним меняются в России с 1 октября 2020 года, соответствующие изменения... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T00:16

2020-10-01T00:16

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россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Правила зачета и возврата переплаты по налогам, сборам, а также пеням и штрафам по ним меняются в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> с 1 октября 2020 года, соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ.Ранее российские налогоплательщики не могли вернуть переплату только при наличии недоимки по налогу того же вида и соответствующим пеням и штрафам. Теперь для возврата излишне уплаченной суммы придется сначала погасить все имеющиеся долги по налогам.В то же время упрощается зачет переплаты - ее можно направить в счет будущих платежей независимо от вида налога. Так, переплату по федеральному налогу можно будет зачесть в счет регионального и наоборот.Налогоплательщик должен подать заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога в течение трех лет со дня уплаты.

https://ria.ru/20200813/1575730287.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика