https://ria.ru/20201001/derevo-1578035402.html
Древний платан в Дербенте стал "Российским деревом года"
Древний платан, растущий во дворе старинной Джума-мечети в исторической части Дербента, стал победителем национального конкурса "Российское дерево года-2020",... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:31
2020-10-01T10:31
2020-10-01T10:31
дербент
брянская область
общество
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<strong>МАХАЧКАЛА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Древний платан, растущий во дворе старинной Джума-мечети в исторической части <a href="http://ria.ru/location_Derbent/" target="_blank" data-auto="true">Дербента</a>, стал победителем национального конкурса "Российское дерево года-2020", сообщает комитет по лесному хозяйству Дагестана на странице в Instagram."В Национальном отборочном этапе "Российское дерево года" ежегодного международного конкурса "Европейское дерево года" в 2020 году победа досталась платану восточному, растущему в исторической части города Дербента на территории старинной Джума-мечети. За него было отдано 39 082 голоса", – говорится в сообщении.Второе место занял "Старейшина чувашских дубрав" (25 720 голосов), третье место – Партизанский дуб из <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a> (11 260 голосов).Голосование за главное дерево страны проводилось на сайте Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы" с 1 мая по 1 октября 2020 года. Список для голосования из 12 уникальных исторических деревьев утвердила сертификационная комиссия всероссийской программы.В комитете сообщили, что платан получит сертификат на безвозмездное обследование и проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными экспертами Центра древесных экспертиз.Дерево-победитель представит Россию на международном соревновании в 2021 году.Конкурс "Российское дерево года" является национальным отборочным этапом ежегодного международного конкурса "Европейское дерево года", который проводится с 2011 года во всех европейских странах. Россия будет участвовать в международном конкурсе в четвертый раз.
https://ria.ru/20190320/1551946554.html
https://ria.ru/20200930/tula-1577998490.html
дербент
брянская область
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дербент, брянская область, общество
МАХАЧКАЛА, 23 сен – РИА Новости.
Древний платан, растущий во дворе старинной Джума-мечети в исторической части Дербента
, стал победителем национального конкурса "Российское дерево года-2020", сообщает комитет по лесному хозяйству Дагестана на странице в Instagram.
"В Национальном отборочном этапе "Российское дерево года" ежегодного международного конкурса "Европейское дерево года" в 2020 году победа досталась платану восточному, растущему в исторической части города Дербента на территории старинной Джума-мечети. За него было отдано 39 082 голоса", – говорится в сообщении.
Второе место занял "Старейшина чувашских дубрав" (25 720 голосов), третье место – Партизанский дуб из Брянской области
(11 260 голосов).
Голосование за главное дерево страны проводилось на сайте Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы" с 1 мая по 1 октября 2020 года. Список для голосования из 12 уникальных исторических деревьев утвердила сертификационная комиссия всероссийской программы.
В комитете сообщили, что платан получит сертификат на безвозмездное обследование и проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными экспертами Центра древесных экспертиз.
Дерево-победитель представит Россию на международном соревновании в 2021 году.
Конкурс "Российское дерево года" является национальным отборочным этапом ежегодного международного конкурса "Европейское дерево года", который проводится с 2011 года во всех европейских странах. Россия будет участвовать в международном конкурсе в четвертый раз.