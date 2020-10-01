https://ria.ru/20201001/brexit-1578044192.html

ЕС начал разбирательство с Британией из-за билля по внутреннему рынку

Евросоюз начинает процедуру разбирательства с Великобританией из-за билля по внутреннему рынку, чьи положения противоречат договору о Brexit, заявила глава... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:47

2020-10-01T12:47

2020-10-01T12:47

brexit

марош шефчович

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

великобритания

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Мария Князева.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> начинает процедуру разбирательства с <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританией</a> из-за билля по внутреннему рынку, чьи положения противоречат договору о Brexit, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> в видеообращении.Ранее Евросоюз попросил страну к концу сентября устранить положения билля, которые идут вразрез с договором о выходе королевства из союза. Этот договор был со значительными трудностями и многомесячным опозданием согласован, а затем ратифицирован обеими сторонами и вступил в силу в феврале текущего года. Это позволило Великобритании без жёстких потрясений покинуть ЕС, сохранив переходный период в отношениях с ним."Дедлайн прошёл вчера, проблематичные положения убраны не были. Поэтому утром ЕК решала направить правительству Соединенного Королевства письмо с официальным уведомлением. Это первый шаг в процедуре нарушения (страной соглашения с ЕС - ред.). Письмо просит правительство направить свои соображения в течение месяца", - сказала глава ЕК.Правительство Великобритании в сентябре представило законопроект, который, по мнению многих представителей ЕС, противоречит не только соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС, но и - в отдельных моментах (это признало и само британское правительство) - международному праву.Евросоюз изучает все варианты реагирования на возможное невыполнение Великобританией договора о "разводе", сказал в конце сентября вице-президент Еврокомиссии <a href="http://ria.ru/person_Marosh_SHefchovich/" target="_blank" data-auto="true">Марош Шефчович</a>.

https://ria.ru/20200910/brexit-1577055352.html

https://ria.ru/20200907/brexit-1576853324.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

brexit, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, великобритания, в мире