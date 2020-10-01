https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578035703.html

В РПЦ опасаются противостояния католиков и православных в Белоруссии

Опасность втягивания религиозных организаций в Белоруссии в политическое противостояние реальна, у страны уже есть трагический опыт столкновения католиков и... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T10:38

2020-10-01T10:38

2020-10-01T12:34

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Опасность втягивания религиозных организаций в Белоруссии в политическое противостояние реальна, у страны уже есть трагический опыт столкновения католиков и православных, заявил РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС), первый замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. По словам Нарышкина, пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, США ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях."Заявление Сергея Нарышкина абсолютно соответствует той ситуации, которая сегодня складывается в Белоруссии. Нужно приложить максимальные усилия, чтобы не допустить втягивания религиозных организаций в политическое противостояние, чтобы политическое противостояние не переросло в религиозное. И это не пустые слова: в Белоруссии есть история трагического противостояния православных и католиков", - сказал Щипков.Он напомнил, что в XVI-XVII веках белорусов насильно переводили из православия в греко-католическую (униатскую) церковь, что сопровождалось большим притеснением народа в Речи Посполитой. По словам Щипкова, "народная религиозная память намного глубже, чем политическая память", и поэтому "в белорусском народе хранится память о тех зверствах, которые сопровождали этот насильственный перевод в униатство".Собеседник агентства привел в пример печально известного униатского епископа Речи Посполитой Иосафата Кунцевича (1580-1623), который был одним из тех, кто осуществлял насильственный перевод православных белорусов в униатство. "По его приказу из могил выкапывали тех, кто был погребён по православному обряду, покойников бросали на земле и запрещали хоронить. Подобные вещи народ помнит почти на генетическом уровне", - отметил эксперт.В связи с этим он также обратил внимание на тот факт, что белорусские власти планировали провести в 2023 году официальные торжества, посвященные 400-летию смерти Кунцевича, что многие православные воспринимали как оскорбление. По мнению Щипкова, эти ошибочные планы могут лишь спровоцировать рост напряжения между верующими."При этом в 2023 году исполняется 225 лет со дня рождения выдающегося сына белорусского народа, православного митрополита Иосифа Семашко (1798-1868), добившегося отмены духовной оккупации и возращения белорусов в лоно православия. Это было событие цивилизационного масштаба, и праздновать даты, связанные с именем Семашко, необходимо на государственном уровне", - заявил эксперт.Говоря об участии в раскачивании ситуации в стране внешних сил, он заметил, что "любая революция, любой переворот, любое уличное политическое действие требует немалых средств, причем наличных, поскольку спецслужбы отслеживают банковские переводы".Собеседник агентства рассказал, что его знакомые белорусские католики, рядовые прихожане костёлов, говорят, что испытывают давление, что их пытаются втягивать в политическое действие и что им это очень неприятно, потому что они понимают, к чему это может привести."Они понимают, что попадают под удар и пытаются всячески избежать этой ситуации. Нарышкин абсолютно прав: американцы сознательно подставляют католиков - они их не защищают, их задача накалить ситуацию до предела, а потом сказать: посмотрите, что там творится", - заключил замглавы синодального отдела.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

https://ria.ru/20200930/belorussiya-1577988832.html

https://ria.ru/20200930/sanktsii-1578001595.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, врнс, новости - религия и мировоззрение, александр щипков, александр лукашенко, владимир семашко, белоруссия, ватикан, сша, в мире