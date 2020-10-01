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Путин поручил правительству проработать вопрос о проведении Года Байкала
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T20:42
2020-10-01T20:42
россия
новости - экология
игорь кобзев
алексей цыденов
байкал
михаил мишустин
правительство рф
владимир путин
иркутская область
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил кабмину совместно с властями <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкала</a>, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> совместно с Правительством Иркутской области и Правительством Республики Бурятия проработать вопрос о проведении в Российской Федерации Года Байкала", - говорится в поручении.Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 декабря 2020 года. Ответственными назначены премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>, глава Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a>, глава Бурятии <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Cydenov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Цыденов</a>.
https://ria.ru/20200910/baykal-1577016535.html
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россия
байкал
иркутская область
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россия, новости - экология, игорь кобзев, алексей цыденов, байкал, михаил мишустин, правительство рф, владимир путин, иркутская область, политика

Путин поручил правительству проработать вопрос о проведении Года Байкала

20:42 01.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Иркутской области и Правительством Республики Бурятия проработать вопрос о проведении в Российской Федерации Года Байкала", - говорится в поручении.
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Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 декабря 2020 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Иркутской области Игорь Кобзев, глава Бурятии Алексей Цыденов.
 
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РоссияНовости - ЭкологияИгорь КобзевАлексей ЦыденовБайкалМихаил МишустинПравительство РФВладимир ПутинИркутская областьПолитика
 
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