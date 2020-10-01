https://ria.ru/20201001/baykal-1578076554.html
Путин поручил правительству проработать вопрос о проведении Года Байкала
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T20:42
2020-10-01T20:42
2020-10-01T20:42
россия
новости - экология
игорь кобзев
алексей цыденов
байкал
михаил мишустин
правительство рф
владимир путин
иркутская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570979707_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_42aa8905a4ef9640f6738f7e723ba511.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил кабмину совместно с властями <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкала</a>, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> совместно с Правительством Иркутской области и Правительством Республики Бурятия проработать вопрос о проведении в Российской Федерации Года Байкала", - говорится в поручении.Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 декабря 2020 года. Ответственными назначены премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>, глава Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a>, глава Бурятии <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Cydenov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Цыденов</a>.
https://ria.ru/20200910/baykal-1577016535.html
2
россия
байкал
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570979707_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_579f13e8f288f1121b5314b244b40c52.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - экология, игорь кобзев, алексей цыденов, байкал, михаил мишустин, правительство рф, владимир путин, иркутская область, политика