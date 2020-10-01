https://ria.ru/20201001/armeniya-1578080354.html

Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника

Один человек погиб, двое ранены в результате атаки азербайджанского беспилотника на армянское село Мец Масрик, недалеко от автотрассы, связывающий Армению с... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T23:11

2020-10-01T23:11

2020-10-01T23:11

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

минобороны армении

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Один человек погиб, двое ранены в результате атаки азербайджанского беспилотника на армянское село Мец Масрик, недалеко от автотрассы, связывающий <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a> с непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республикой</a>, сообщила пресс-секретарь минобороны республики Шушан Степанян."Противник применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области Армении, а ударный беспилотник выпустил ракету по селу Мец Масрик, в результате чего погиб мужчина 1967 года рождения, двое гражданских лиц получили ранения", - написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3290643337638470" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По ее словам, армянские силы ПВО в указанном регионе уничтожили три беспилотных летательных аппарата противника, в том числе дрон, нанесший удар по Мец Масрику.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201001/armeniya-1578069471.html

https://ria.ru/20201001/armeniya-1578079523.html

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, минобороны армении, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире