https://ria.ru/20201001/armeniya-1578079611.html

Недалеко от Еревана сбили беспилотник

Армянские военные сбили четыре беспилотника в зоне конфликта, один из них — над Котайкской областью недалеко от Еревана, сообщила пресс-секретарь Минобороны... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T22:45

2020-10-01T22:45

2020-10-01T23:44

обсе

нато

одкб

сша

азербайджан

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

котайкская область

ереван

армения

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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости.</strong> Армянские военные сбили четыре беспилотника в зоне конфликта, один из них — над <u><a href="http://ria.ru/location_Kotayk_Province/">Котайкской областью</a></u> недалеко от Еревана, сообщила пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.Она добавила, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области <a href="https://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a>. Кроме того, ударный беспилотник противника выпустил ракету по армянскому селу Мец Масрик, которое находится недалеко от автотрассы, связывающей страну с непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республикой</a>.В результате атаки дрона один человек погиб, двое получили ранения, сообщила Степанян. По ее словам, армянские силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата противника в этом регионе.Конфликт начался в 1988 году, когда автономная Нагорно-Карабахская область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.Столкновения возобновились в конце прошлой недели. Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать за пределы страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Президенты России, США и Франции сегодня выпустили заявление, посвященное обострению в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Лидеры осудили эскалацию противостояния и призвали стороны к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.Конфликт усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>.

https://ria.ru/20201001/karabakh-1578073295.html

https://ria.ru/20201001/posol-1578075713.html

Простой Чел азерб-н уже перешел все границы, вот именно сейчас мир обязан должным образом наказать их, потому что уже хотят бомбардировать Ереван 32

Простой Чел И думаю никто не забыл, что 2 месяца назад пригрозил бомбардировать АЭС Армении... 21

27

сша

азербайджан

котайкская область

ереван

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нато, одкб, сша, азербайджан, котайкская область, ереван, армения, в мире