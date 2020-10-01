Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/armeniya-1578079611.html
Недалеко от Еревана сбили беспилотник
Армянские военные сбили четыре беспилотника в зоне конфликта, один из них — над Котайкской областью недалеко от Еревана, сообщила пресс-секретарь Минобороны... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T22:45
2020-10-01T23:44
обсе
нато
одкб
сша
азербайджан
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
котайкская область
ереван
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577931021_0:50:960:590_1400x0_80_0_0_bb08c33aaf4a3abf4d381b6010ef3c7a.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости.</strong> Армянские военные сбили четыре беспилотника в зоне конфликта, один из них — над <u><a href="http://ria.ru/location_Kotayk_Province/">Котайкской областью</a></u> недалеко от Еревана, сообщила пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.Она добавила, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области <a href="https://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a>. Кроме того, ударный беспилотник противника выпустил ракету по армянскому селу Мец Масрик, которое находится недалеко от автотрассы, связывающей страну с непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республикой</a>.В результате атаки дрона один человек погиб, двое получили ранения, сообщила Степанян. По ее словам, армянские силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата противника в этом регионе.Конфликт начался в 1988 году, когда автономная Нагорно-Карабахская область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.Столкновения возобновились в конце прошлой недели. Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать за пределы страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Президенты России, США и Франции сегодня выпустили заявление, посвященное обострению в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Лидеры осудили эскалацию противостояния и призвали стороны к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.Конфликт усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>.
https://ria.ru/20201001/karabakh-1578073295.html
https://ria.ru/20201001/posol-1578075713.html
азерб-н уже перешел все границы, вот именно сейчас мир обязан должным образом наказать их, потому что уже хотят бомбардировать Ереван
32
И думаю никто не забыл, что 2 месяца назад пригрозил бомбардировать АЭС Армении...
21
27
сша
азербайджан
котайкская область
ереван
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577931021_54:0:906:639_1400x0_80_0_0_38caf8347c2972d34f12f5bd2f20f4d0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, нато, одкб, сша, азербайджан, котайкская область, ереван, армения, в мире

Недалеко от Еревана сбили беспилотник

22:45 01.10.2020 (обновлено: 23:44 01.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АрменииВоенная техника армии Армении
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Минобороны Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости. Армянские военные сбили четыре беспилотника в зоне конфликта, один из них — над Котайкской областью недалеко от Еревана, сообщила пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.
Она добавила, что Азербайджан применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области Армении. Кроме того, ударный беспилотник противника выпустил ракету по армянскому селу Мец Масрик, которое находится недалеко от автотрассы, связывающей страну с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.
Военнослужащие армии Армении - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 19:16Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Ереван заявил о 1280 погибших азербайджанских военных в Карабахе
В результате атаки дрона один человек погиб, двое получили ранения, сообщила Степанян. По ее словам, армянские силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата противника в этом регионе.
Конфликт начался в 1988 году, когда автономная Нагорно-Карабахская область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
Столкновения возобновились в конце прошлой недели. Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать за пределы страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Президенты России, США и Франции сегодня выпустили заявление, посвященное обострению в Нагорном Карабахе. Лидеры осудили эскалацию противостояния и призвали стороны к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.
Конфликт усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 20:19Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения отозвала посла в Израиле из-за поставок оружия Азербайджану
 
Обсудить27
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНАТООДКБСШААзербайджанКотайкская областьЕреванАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08СМИ: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул порт Мукран
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния