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https://ria.ru/20201001/arkheologiya-1578036346.html
Археологи нашли в Новгороде "разведывательное задание" XIV века
Берестяную грамоту XIV века, в которой ставится вопрос о передвижении и потенциале некоего военного отряда, который, возможно, должен был собирать дань на... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:49
2020-10-01T12:11
навигатор абитуриента
риа наука
археология
российская академия наук
архангельская область
москва
онега
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Берестяную грамоту XIV века, в которой ставится вопрос о передвижении и потенциале некоего военного отряда, который, возможно, должен был собирать дань на северо-западных территориях Руси, нашли ученые Института археологии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> во время раскопок в Новгороде, сообщила пресс-служба института."В десятой по счету берестяной грамоте, найденной в археологическом сезоне 2020 года в Новгороде, упоминается о "рати", идущей через Заволочье или Волок – историческую область с неопределенными границами, включавшую бассейн Северной Двины и <a href="http://ria.ru/location_Onega/" target="_blank" data-auto="true">Онеги</a> к востоку от Онежского озера и к северо-востоку от Белозерья", - отмечается в сообщении."Автор задает своему адресату вопрос: "чи пойдет рать за Волок", а также просит сообщить, остерегаться ли этого военного отряда. Эти места были зоной пересечения интересов Новгорода и <a href="http://ria.ru/location_Rostov/" target="_blank" data-auto="true">Ростова</a>, а позднее – <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сопровождавшегося частыми военными конфликтами. Возможно, посылка рати, о которой говорится в грамоте, связана с одним из них: в обычной ситуации дань собиралась без участия военной силы", – отметил заместитель директора Института археологии Петр Гайдуков, слова которого приведены в пресс-релизе.По словам Гайдукова, грамота написана и отправлена, вероятно, из Заволочья — исторической части Новгородской земли, находящейся за "волоками", на территории современной Вологодской и <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской областей</a>.В новгородских берестяных грамотах и летописях редко говорится об этом месте: оно упоминается лишь трижды в грамотах, датированных XII-XIV веками."Известно, что это был промысловый регион, богатый пушным зверьем, куда новгородцы отправлялись в походы за мехами, за данью. Найденная грамота, возможно, позволит нам лучше узнать детали взаимодействия между Новгородом и этой дальней областью Новгородской земли", – добавил археолог.Рядом с грамотой была обнаружена печать новгородского посадника Юрия Ивановича, занимавшего этот пост в 1354–1380 годах. Это позволяет датировать документ третьей четвертью XIV века. Более точная датировка будет возможна после проведения так называемого дендрохронологического анализа.
https://ria.ru/20200924/neandertaltsy-1577695277.html
https://ria.ru/20200924/arkheologiya-1577697182.html
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навигатор абитуриента, археология, российская академия наук, архангельская область, москва, онега, общество

Археологи нашли в Новгороде "разведывательное задание" XIV века

10:49 01.10.2020 (обновлено: 12:11 01.10.2020)
 
© РИА Новости / А. КочевниковСотрудники археологической экспедиции
Сотрудники археологической экспедиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / А. Кочевников
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Берестяную грамоту XIV века, в которой ставится вопрос о передвижении и потенциале некоего военного отряда, который, возможно, должен был собирать дань на северо-западных территориях Руси, нашли ученые Института археологии РАН во время раскопок в Новгороде, сообщила пресс-служба института.
"В десятой по счету берестяной грамоте, найденной в археологическом сезоне 2020 года в Новгороде, упоминается о "рати", идущей через Заволочье или Волок – историческую область с неопределенными границами, включавшую бассейн Северной Двины и Онеги к востоку от Онежского озера и к северо-востоку от Белозерья", - отмечается в сообщении.
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"Автор задает своему адресату вопрос: "чи пойдет рать за Волок", а также просит сообщить, остерегаться ли этого военного отряда. Эти места были зоной пересечения интересов Новгорода и Ростова, а позднее – Москвы, сопровождавшегося частыми военными конфликтами. Возможно, посылка рати, о которой говорится в грамоте, связана с одним из них: в обычной ситуации дань собиралась без участия военной силы", – отметил заместитель директора Института археологии Петр Гайдуков, слова которого приведены в пресс-релизе.
По словам Гайдукова, грамота написана и отправлена, вероятно, из Заволочья — исторической части Новгородской земли, находящейся за "волоками", на территории современной Вологодской и Архангельской областей.
В новгородских берестяных грамотах и летописях редко говорится об этом месте: оно упоминается лишь трижды в грамотах, датированных XII-XIV веками.
"Известно, что это был промысловый регион, богатый пушным зверьем, куда новгородцы отправлялись в походы за мехами, за данью. Найденная грамота, возможно, позволит нам лучше узнать детали взаимодействия между Новгородом и этой дальней областью Новгородской земли", – добавил археолог.
Рядом с грамотой была обнаружена печать новгородского посадника Юрия Ивановича, занимавшего этот пост в 1354–1380 годах. Это позволяет датировать документ третьей четвертью XIV века. Более точная датировка будет возможна после проведения так называемого дендрохронологического анализа.
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