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Шредер призвал ответить на запрос России по Навальному
Экс-канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер призвал власти Германии предоставить... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:30
2020-09-30T09:30
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
алексей навальный
роснефть
герхард шредер
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Экс-канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, председатель совета директоров "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефти</a>" и глава комитета акционеров Nord Stream AG <a href="http://ria.ru/person_Gerkhard_SHreder/" target="_blank" data-auto="true">Герхард Шрёдер</a> призвал власти Германии предоставить России информацию по <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> в рамках правовой помощи, сообщает издание <a href="https://www.zeit.de/index" target="_blank" rel="nofollow noopener">Zeit</a> со ссылкой на подкаст Шредера "Die Agenda".Ранее агентство <a href="https://www.dpa.com/de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">dpa</a> со ссылкой на официального представителя в германском минюсте сообщило, что правительство ФРГ проверяет третий запрос России о правовой помощи по Навальному, он получен в пятницу."Это совершенно нормальная процедура, которую мы не должны дальше обсуждать", - приводит издание слова Шрёдера.Он также выступил против того, чтобы связывать ситуацию вокруг Навального и проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>"."Одно с другим никак не связано", - заявил Шрёдер, отметив, что десять миллиардов евро будут потрачены впустую, если проект не будет завершен. "Мы должны обеспечить наше энергоснабжение. И я не понимаю, как это сделать по разумным ценам без России", - заявил он."То, что сейчас делается, по сути, спекуляции, поскольку... подтвержденных фактов нет", - заявил он также, комментируя сообщения про отравление Навального.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20200929/ozkho-1577971580.html
https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577968617.html
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госпитализация алексея навального, северный поток — 2, алексей навальный, роснефть, герхард шредер, швеция, москва, берлин (город), в мире

Шредер призвал ответить на запрос России по Навальному

09:30 30.09.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерхард Шредер
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экс-канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер призвал власти Германии предоставить России информацию по Алексею Навальному в рамках правовой помощи, сообщает издание Zeit со ссылкой на подкаст Шредера "Die Agenda".
Ранее агентство dpa со ссылкой на официального представителя в германском минюсте сообщило, что правительство ФРГ проверяет третий запрос России о правовой помощи по Навальному, он получен в пятницу.
"Это совершенно нормальная процедура, которую мы не должны дальше обсуждать", - приводит издание слова Шрёдера.
Он также выступил против того, чтобы связывать ситуацию вокруг Навального и проект "Северный поток 2".
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"Одно с другим никак не связано", - заявил Шрёдер, отметив, что десять миллиардов евро будут потрачены впустую, если проект не будет завершен. "Мы должны обеспечить наше энергоснабжение. И я не понимаю, как это сделать по разумным ценам без России", - заявил он.
"То, что сейчас делается, по сути, спекуляции, поскольку... подтвержденных фактов нет", - заявил он также, комментируя сообщения про отравление Навального.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Госпитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2Алексей НавальныйРоснефтьГерхард ШредерШвецияМоскваБерлин (город)В мире
 
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