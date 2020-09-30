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ЦИК предложил членам избиркома Петербурга досрочно сложить полномочия
ЦИК России признала неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразила недоверие ее председателю Виктору Миненко,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:34
2020-09-30T12:54
элла памфилова
цик рф
санкт-петербург
политика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК России</a> признала неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразила недоверие ее председателю Виктору Миненко, членам комиссии предложено досрочно сложить с себя полномочия."В связи с уклонением от деятельности по возобновлению действий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов заксобрания <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, повлекшим за собой нарушения прав кандидатов и избирателей, признать работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной. Выразить недоверие председателю комиссии Виктору Минченко", - зачитала на заседании в среду постановление председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.Членам комиссии предложено досрочно сложить с себя полномочия.Памфилова выразила надежду, что власти города прислушаются к ЦИК и обратят внимание на избирательную систему города."Если рекомендации не будут выполнены, у ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии", - добавила Памфилова.
https://ria.ru/20200916/vybory-1577358894.html
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элла памфилова, цик рф, санкт-петербург, политика

ЦИК предложил членам избиркома Петербурга досрочно сложить полномочия

12:34 30.09.2020 (обновлено: 12:54 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник полиции с собакой во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково"
Сотрудник полиции с собакой во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ЦИК России признала неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразила недоверие ее председателю Виктору Миненко, членам комиссии предложено досрочно сложить с себя полномочия.
"В связи с уклонением от деятельности по возобновлению действий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов заксобрания Санкт-Петербург, повлекшим за собой нарушения прав кандидатов и избирателей, признать работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной. Выразить недоверие председателю комиссии Виктору Минченко", - зачитала на заседании в среду постановление председатель ЦИК Элла Памфилова.
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Членам комиссии предложено досрочно сложить с себя полномочия.
Памфилова выразила надежду, что власти города прислушаются к ЦИК и обратят внимание на избирательную систему города.
"Если рекомендации не будут выполнены, у ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии", - добавила Памфилова.
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Элла ПамфиловаЦИК РФСанкт-ПетербургПолитика
 
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