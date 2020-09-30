https://ria.ru/20200930/vybory-1577992247.html

ЦИК предложил членам избиркома Петербурга досрочно сложить полномочия

ЦИК России признала неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразила недоверие ее председателю Виктору Миненко,... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:34

2020-09-30T12:34

2020-09-30T12:54

элла памфилова

цик рф

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК России</a> признала неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразила недоверие ее председателю Виктору Миненко, членам комиссии предложено досрочно сложить с себя полномочия."В связи с уклонением от деятельности по возобновлению действий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов заксобрания <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, повлекшим за собой нарушения прав кандидатов и избирателей, признать работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной. Выразить недоверие председателю комиссии Виктору Минченко", - зачитала на заседании в среду постановление председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.Членам комиссии предложено досрочно сложить с себя полномочия.Памфилова выразила надежду, что власти города прислушаются к ЦИК и обратят внимание на избирательную систему города."Если рекомендации не будут выполнены, у ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии", - добавила Памфилова.

https://ria.ru/20200916/vybory-1577358894.html

https://ria.ru/20200914/pamfilova-1577213422.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, санкт-петербург, политика