https://ria.ru/20200930/vybory-1577992247.html
ЦИК предложил членам избиркома Петербурга досрочно сложить полномочия
ЦИК России признала неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразила недоверие ее председателю Виктору Миненко,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:34
2020-09-30T12:34
2020-09-30T12:54
элла памфилова
цик рф
санкт-петербург
политика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК России</a> признала неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразила недоверие ее председателю Виктору Миненко, членам комиссии предложено досрочно сложить с себя полномочия."В связи с уклонением от деятельности по возобновлению действий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов заксобрания <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, повлекшим за собой нарушения прав кандидатов и избирателей, признать работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной. Выразить недоверие председателю комиссии Виктору Минченко", - зачитала на заседании в среду постановление председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.Членам комиссии предложено досрочно сложить с себя полномочия.Памфилова выразила надежду, что власти города прислушаются к ЦИК и обратят внимание на избирательную систему города."Если рекомендации не будут выполнены, у ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии", - добавила Памфилова.
https://ria.ru/20200916/vybory-1577358894.html
https://ria.ru/20200914/pamfilova-1577213422.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, цик рф, санкт-петербург, политика