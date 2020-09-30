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Эксперты спрогнозировали второй по объему урожай зерна в истории России
Россия в 2020 году может собрать второй по объему урожай зерна в истории - валовый сбор будет выше рекорда, который был в Советском Союзе, но меньше уровня 2017 РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:14
2020-09-30T12:14
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
аркадий злочевский
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Россия в 2020 году может собрать второй по объему урожай зерна в истории - валовый сбор будет выше рекорда, который был в Советском Союзе, но меньше уровня 2017 года, заявил глава Российского зернового союза (РЗС) <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Zlochevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Аркадий Злочевский</a>."В целом в весе после доработки будет порядка 132-133 миллионов тонн, и это будет побитие того еще советского рекорда, но не побьем уже постсоветский рекорд", - сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".В свою очередь валовый сбор пшеницы, по его словам, может составить порядка 82 миллионов тонн. "При этом хорошие качественные показатели во многих регионах, особенно в Центре и в Сибири. Очень высокое качество, и мы получили в этом году по пшенице довольно серьезную прибавку, наращивание по объемам в составе урожая пшеницы сильной и ценной", - отметил глава союза.В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю - 135,539 миллиона тонн в чистом весе, включая 86,003 миллиона тонн пшеницы. В понедельник <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоз</a> РФ сообщил, что урожай пшеницы в России в 2020 году, собранный к середине сентября, уже стал вторым по величине в истории.Злочевский в среду также отметил, что Россия в 2020 году может собрать рекордный урожай ячменя в истории. "У нас, видимо, будет рекордный урожай ячменя за все исторические времена - свыше 22 миллионов тонн соберем", - сказал он. При этом, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, самый высокий урожай ячменя в новой российской истории наблюдался в 1994 году - 27,054 миллиона тонн. Еще выше он был в 1990 году - 27,235 миллиона тонн.В то же время, продолжил глава РЗС, сбор кукурузы в стране в текущем году будет не очень высоким. "Сейчас по кукурузе в общем ситуация сложилась с погодой не очень благоприятная, и в конечном итоге ожидаем, что кукурузы соберем в районе 13 с небольшим миллионов тонн. Но все равно этого достаточно для удовлетворения внутренних потребностей, просто на экспорт меньше кукурузы будет уходить, и все", - заключил он.
https://ria.ru/20200921/bioplastik-1577329181.html
https://ria.ru/20200923/wheat-1577684799.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), аркадий злочевский, экономика

Эксперты спрогнозировали второй по объему урожай зерна в истории России

12:14 30.09.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Краснодарском крае
Уборка пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия в 2020 году может собрать второй по объему урожай зерна в истории - валовый сбор будет выше рекорда, который был в Советском Союзе, но меньше уровня 2017 года, заявил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
"В целом в весе после доработки будет порядка 132-133 миллионов тонн, и это будет побитие того еще советского рекорда, но не побьем уже постсоветский рекорд", - сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В свою очередь валовый сбор пшеницы, по его словам, может составить порядка 82 миллионов тонн. "При этом хорошие качественные показатели во многих регионах, особенно в Центре и в Сибири. Очень высокое качество, и мы получили в этом году по пшенице довольно серьезную прибавку, наращивание по объемам в составе урожая пшеницы сильной и ценной", - отметил глава союза.
В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю - 135,539 миллиона тонн в чистом весе, включая 86,003 миллиона тонн пшеницы. В понедельник Минсельхоз РФ сообщил, что урожай пшеницы в России в 2020 году, собранный к середине сентября, уже стал вторым по величине в истории.
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Злочевский в среду также отметил, что Россия в 2020 году может собрать рекордный урожай ячменя в истории. "У нас, видимо, будет рекордный урожай ячменя за все исторические времена - свыше 22 миллионов тонн соберем", - сказал он. При этом, по данным Росстата, самый высокий урожай ячменя в новой российской истории наблюдался в 1994 году - 27,054 миллиона тонн. Еще выше он был в 1990 году - 27,235 миллиона тонн.
В то же время, продолжил глава РЗС, сбор кукурузы в стране в текущем году будет не очень высоким. "Сейчас по кукурузе в общем ситуация сложилась с погодой не очень благоприятная, и в конечном итоге ожидаем, что кукурузы соберем в районе 13 с небольшим миллионов тонн. Но все равно этого достаточно для удовлетворения внутренних потребностей, просто на экспорт меньше кукурузы будет уходить, и все", - заключил он.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Аркадий ЗлочевскийЭкономика
 
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