https://ria.ru/20200930/ukraina-1578002634.html

В Донецкой области прекратили трансляцию двух российских каналов

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания прекратил трансляцию двух российских каналов и двух каналов самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:48

2020-09-30T14:48

2020-09-30T14:48

ситуация на украине

донецкая народная республика

донецкая область

в мире

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<strong>КИЕВ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Национальный совет <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> по вопросам телевидения и радиовещания прекратил трансляцию двух российских каналов и двух каналов самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> в гостинице в <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой области</a>, сообщила в среду пресс-служба регулятора."Благодаря совместным действиям представителя Национального совета в Донецкой области Натальи Шах и правоохранительных органов прекращена ретрансляция двух российских программ ("Звезда", "Россия 1") и двух программ так называемой ДНР ("Оплот", "1 республиканский") в гостинице "Дружба" в городе Покровск Донецкой области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, администрация отеля извинилась за трансляцию этих каналов и заверила, что на антенну для приема аналогового и цифрового телевидения будут установлены соответствующие фильтры, чтобы не допустить ретрансляцию ограниченных к показу телеканалов.На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> как наступление на свободу СМИ.

https://ria.ru/20200926/zrada-1577789315.html

https://ria.ru/20200923/vyshinskiy-1577626077.html

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донецкая народная республика

донецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, донецкая народная республика, донецкая область, в мире