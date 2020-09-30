https://ria.ru/20200930/turtsiya-1577979849.html

Премьер Армении обвинил Турцию в "экспорте" нестабильности

Премьер Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в "экспорте" нестабильности в нескольких регионах страны. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T09:43

2020-09-30T09:43

2020-09-30T13:09

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

f-16

су-25

франция

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577847160_0:0:1670:939_1400x0_80_0_0_0d6aa8cf769d24d22617bbe78652a891.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 30 сен — РИА Новости.</strong> Премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> обвинил Турцию в "экспорте" нестабильности в нескольких регионах страны."Вчера наш глава МИД сказал, что Турция экспортирует нестабильность. Да, Турция экспортирует нестабильность на Ближнем Востоке, Средиземноморье и Южном Кавказе", — сказал Пашинян журналистам.По его словам, в разговорах с коллегами он привлек их внимание к поведению Турции.Во вторник пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> сбил армянский <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> в воздушном пространстве Армении, пилот погиб. В Минобороны Азербайджана и в администрации президента Турции это опровергли.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577964135.html

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html

Pawel Zverev Что-то он слишком часто Турцию поминает. Я догадываюсь чью реакцию на якобы участие Турции, страны НАТО, он ждет, но это явная, притянутая за уши попытка втянуть еще одну большую страну в конфликт. 12

6

франция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Это состоявшийся факт” – Пашинян о вовлечении Турции в ситуацию в Нагорном Карабахе Премьер Армении Никол Пашинян заявил о том, что Турция практически вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе. 2020-09-30T09:43 true PT2M51S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, f-16, су-25, франция, азербайджан, армения, в мире