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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/turtsiya-1577979849.html
Премьер Армении обвинил Турцию в "экспорте" нестабильности
Премьер Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в "экспорте" нестабильности в нескольких регионах страны. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:43
2020-09-30T13:09
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
f-16
су-25
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен — РИА Новости.</strong> Премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> обвинил Турцию в "экспорте" нестабильности в нескольких регионах страны."Вчера наш глава МИД сказал, что Турция экспортирует нестабильность. Да, Турция экспортирует нестабильность на Ближнем Востоке, Средиземноморье и Южном Кавказе", — сказал Пашинян журналистам.По его словам, в разговорах с коллегами он привлек их внимание к поведению Турции.Во вторник пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> сбил армянский <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> в воздушном пространстве Армении, пилот погиб. В Минобороны Азербайджана и в администрации президента Турции это опровергли.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577964135.html
https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html
Что-то он слишком часто Турцию поминает. Я догадываюсь чью реакцию на якобы участие Турции, страны НАТО, он ждет, но это явная, притянутая за уши попытка втянуть еще одну большую страну в конфликт.
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6
франция
азербайджан
армения
РИА Новости
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
“Это состоявшийся факт” – Пашинян о вовлечении Турции в ситуацию в Нагорном Карабахе
Премьер Армении Никол Пашинян заявил о том, что Турция практически вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе.
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никол пашинян, f-16, су-25, франция, азербайджан, армения, в мире

Премьер Армении обвинил Турцию в "экспорте" нестабильности

09:43 30.09.2020 (обновлено: 13:09 30.09.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 сен — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в "экспорте" нестабильности в нескольких регионах страны.
"Вчера наш глава МИД сказал, что Турция экспортирует нестабильность. Да, Турция экспортирует нестабильность на Ближнем Востоке, Средиземноморье и Южном Кавказе", — сказал Пашинян журналистам.
По его словам, в разговорах с коллегами он привлек их внимание к поведению Турции.
Во вторник пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении, пилот погиб. В Минобороны Азербайджана и в администрации президента Турции это опровергли.
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 18:33Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянF-16Су-25ФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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