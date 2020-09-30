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В России хотят ввести "цифровые биографии" школьников
Цифровая образовательная среда при внедрении в школы зафиксирует в цифровой биографии все успехи и неудачи школьника, покажет его успеваемость, заявил министр... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T18:37
2020-09-30T18:45
социальный навигатор
сн_образование
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
школы
сергей кравцов
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Цифровая образовательная среда при внедрении в школы зафиксирует в цифровой биографии все успехи и неудачи школьника, покажет его успеваемость, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Система ЦОС сделает видимыми и измеримыми все успехи и неудачи школьника: прогресс будет фиксироваться в так называемой цифровой биографии, которая будет объективно показывать, в чем школьник успевает, а в чем ему нужна помощь", - рассказал Кравцов<a href="https://rg.ru/2020/09/30/kak-izmenitsia-shkolnaia-programma-po-estestvenno-nauchnym-predmetam.html" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Российской газете"</a>.Он также напомнил, что работа по использованию в школах цифровой образовательной среды стартовала в первых 15 регионах. По итогам будет проведен анализ результатов, чтобы распространять опыт на оставшиеся субъекты.
https://ria.ru/20200630/1573677823.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), школы, сергей кравцов, общество

В России хотят ввести "цифровые биографии" школьников

18:37 30.09.2020 (обновлено: 18:45 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Цифровая образовательная среда при внедрении в школы зафиксирует в цифровой биографии все успехи и неудачи школьника, покажет его успеваемость, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Система ЦОС сделает видимыми и измеримыми все успехи и неудачи школьника: прогресс будет фиксироваться в так называемой цифровой биографии, которая будет объективно показывать, в чем школьник успевает, а в чем ему нужна помощь", - рассказал Кравцов "Российской газете".
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
30 июня, 13:15
В Минпросвещения оценили внедрение цифровой образовательной среды
Он также напомнил, что работа по использованию в школах цифровой образовательной среды стартовала в первых 15 регионах. По итогам будет проведен анализ результатов, чтобы распространять опыт на оставшиеся субъекты.
 
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)ШколыСергей КравцовОбщество
 
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