https://ria.ru/20200930/temrezov-1578001788.html

Темрезов: в КЧР открылись 42 новых центра "Точка роста"

В школах Карачаево-Черкесии на этой неделе открылись 42 центра образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста", сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:37

2020-09-30T14:37

2020-09-30T14:37

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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<strong>ЧЕРКЕССК, 30 сен - РИА Новости</strong>. В школах Карачаево-Черкесии на этой неделе открылись 42 центра образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста", сообщает пресс-служба главы республики.Под новые центры выделены специальные помещения, они также оснащены современным оборудованием. "Все это стало возможным благодаря реализации нацпроекта "Образование", в рамках которого в Карачаево-Черкесии уже работает 61 центр, и еще 11 появятся в следующем году", - сообщил глава КЧР <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a>, принявший участие в запуске одного из центров в гимназии №4 города Усть-Джегута. Центры "Точка роста" создаются во всех районах республики для школьников, увлеченных информатикой, основами безопасности жизнедеятельности и различными технологиями. Кабинеты оснащены современными компьютерами, 3D-принтерами, дети управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности.

https://ria.ru/20200924/sotsobekty-1577713576.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов