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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20200930/temrezov-1578001788.html
Темрезов: в КЧР открылись 42 новых центра "Точка роста"
В школах Карачаево-Черкесии на этой неделе открылись 42 центра образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста", сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:37
2020-09-30T14:37
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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<strong>ЧЕРКЕССК, 30 сен - РИА Новости</strong>. В школах Карачаево-Черкесии на этой неделе открылись 42 центра образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста", сообщает пресс-служба главы республики.Под новые центры выделены специальные помещения, они также оснащены современным оборудованием. "Все это стало возможным благодаря реализации нацпроекта "Образование", в рамках которого в Карачаево-Черкесии уже работает 61 центр, и еще 11 появятся в следующем году", - сообщил глава КЧР <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a>, принявший участие в запуске одного из центров в гимназии №4 города Усть-Джегута. Центры "Точка роста" создаются во всех районах республики для школьников, увлеченных информатикой, основами безопасности жизнедеятельности и различными технологиями. Кабинеты оснащены современными компьютерами, 3D-принтерами, дети управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности.
https://ria.ru/20200924/sotsobekty-1577713576.html
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рашид темрезов

Темрезов: в КЧР открылись 42 новых центра "Точка роста"

14:37 30.09.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧРВ КЧР открылись 42 новых центра "Точка роста"
В КЧР открылись 42 новых центра Точка роста - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧР
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ЧЕРКЕССК, 30 сен - РИА Новости. В школах Карачаево-Черкесии на этой неделе открылись 42 центра образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста", сообщает пресс-служба главы республики.
Под новые центры выделены специальные помещения, они также оснащены современным оборудованием.
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"Все это стало возможным благодаря реализации нацпроекта "Образование", в рамках которого в Карачаево-Черкесии уже работает 61 центр, и еще 11 появятся в следующем году", - сообщил глава КЧР Рашид Темрезов, принявший участие в запуске одного из центров в гимназии №4 города Усть-Джегута.
Центры "Точка роста" создаются во всех районах республики для школьников, увлеченных информатикой, основами безопасности жизнедеятельности и различными технологиями. Кабинеты оснащены современными компьютерами, 3D-принтерами, дети управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности.
 
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
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