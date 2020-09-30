https://ria.ru/20200930/telegram-1578022951.html

В Telegram появилась новая функция

Мессенджер Telegram запустил функцию комментариев в каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T20:23

2020-09-30T20:23

2020-09-30T20:23

telegram (приложение)

павел дуров

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Мессенджер <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> запустил функцию комментариев в каналах, сообщил основатель мессенджера <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Durov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Дуров</a> в своем Telegram-канале."Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом", - говорится в сообщении.Дуров отметил, что комментарии будут похожи на групповой чат, то есть все комментарии будут прикреплены к определенному каналу. Он также отметил, что комментаторы смогут оставлять голосовые сообщения или GIF изображения, а администраторы каналов смогут ввести соответствующие ограничения.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20200930/facebook-1578012385.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), павел дуров, технологии, общество