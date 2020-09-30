https://ria.ru/20200930/telegram-1578022951.html
В Telegram появилась новая функция
Мессенджер Telegram запустил функцию комментариев в каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T20:23
2020-09-30T20:23
2020-09-30T20:23
telegram (приложение)
павел дуров
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_9d5e5e902de1070f58b77bf3875f24de.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Мессенджер <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> запустил функцию комментариев в каналах, сообщил основатель мессенджера <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Durov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Дуров</a> в своем Telegram-канале."Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом", - говорится в сообщении.Дуров отметил, что комментарии будут похожи на групповой чат, то есть все комментарии будут прикреплены к определенному каналу. Он также отметил, что комментаторы смогут оставлять голосовые сообщения или GIF изображения, а администраторы каналов смогут ввести соответствующие ограничения.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20200930/facebook-1578012385.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_08e449c8d4ba8d0272586d2c68ff1a42.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram (приложение), павел дуров, технологии, общество
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Мессенджер Telegram
запустил функцию комментариев в каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров
в своем Telegram-канале.
"Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом", - говорится в сообщении.
Дуров отметил, что комментарии будут похожи на групповой чат, то есть все комментарии будут прикреплены к определенному каналу. Он также отметил, что комментаторы смогут оставлять голосовые сообщения или GIF изображения, а администраторы каналов смогут ввести соответствующие ограничения.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".