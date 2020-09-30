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https://ria.ru/20200930/telegram-1578022951.html
В Telegram появилась новая функция
Мессенджер Telegram запустил функцию комментариев в каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T20:23
2020-09-30T20:23
telegram (приложение)
павел дуров
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Мессенджер <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> запустил функцию комментариев в каналах, сообщил основатель мессенджера <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Durov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Дуров</a> в своем Telegram-канале."Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом", - говорится в сообщении.Дуров отметил, что комментарии будут похожи на групповой чат, то есть все комментарии будут прикреплены к определенному каналу. Он также отметил, что комментаторы смогут оставлять голосовые сообщения или GIF изображения, а администраторы каналов смогут ввести соответствующие ограничения.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20200930/facebook-1578012385.html
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РИА Новости
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Новости
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telegram (приложение), павел дуров, технологии, общество

В Telegram появилась новая функция

20:23 30.09.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мессенджер Telegram запустил функцию комментариев в каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
"Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом", - говорится в сообщении.
Дуров отметил, что комментарии будут похожи на групповой чат, то есть все комментарии будут прикреплены к определенному каналу. Он также отметил, что комментаторы смогут оставлять голосовые сообщения или GIF изображения, а администраторы каналов смогут ввести соответствующие ограничения.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
Страница социальной сети Фейсбук - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Telegram (приложение)Павел ДуровТехнологииОбщество
 
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