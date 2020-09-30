В Баку рассказали об уничтоженной в Карабахе армянской техники
18:29 30.09.2020 (обновлено: 19:52 30.09.2020)
БАКУ, 30 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана опубликовало перечень боевой техники вооруженных сил Армении, уничтоженной в среду на линии соприкосновения в Карабахе.
"До 17.30 (16.30 мск) подразделения азербайджанской армии уничтожили и вывели из строя две боевые машины зенитно-ракетного комплекса "ОСА-АКМ", одну реактивную систему залпового огня "Ураган", четыре реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град", четыре гаубицы-пушки Д-20, 16 танков, одну боевую машину пехоты и два грузовика с личным составом", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Видео военной операции оборонное ведомство опубликовало у себя на сайте.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.