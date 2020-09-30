https://ria.ru/20200930/tekhnika-1578018385.html

В Баку рассказали об уничтоженной в Карабахе армянской техники

Минобороны Азербайджана опубликовало перечень боевой техники вооруженных сил Армении, уничтоженной в среду на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T18:29

2020-09-30T18:29

2020-09-30T19:52

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> опубликовало перечень боевой техники вооруженных сил <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a>, уничтоженной в среду на линии соприкосновения в Карабахе.Видео военной операции оборонное ведомство опубликовало у себя на <a href="https://mod.gov.az/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте.</a>Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a>, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20200930/karabakh-1578014078.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Уничтожение армянских зенитных комплексов, РСЗО и пушек. Кадры Минобороны Азербайджана Азербайджанские военные заявляют об уничтожении в последние часы нескольких армянских зенитных комплексов, РСЗО и пушек и публикуют видео. 2020-09-30T18:29 true PT1M01S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире