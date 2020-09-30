https://ria.ru/20200930/tatarstan-1577986703.html

В Татарстане создали серию видеоуроков по гостеприимству

Центр развития туризма Татарстана создал серию видеоуроков по гостеприимству, которые помогут персоналу туробъектов республики оказывать более качественные... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:26

2020-09-30T11:26

2020-09-30T11:26

республика татарстан

фонд президентских грантов

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

общество

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<strong>КАЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости.</strong> Центр развития туризма Татарстана создал серию видеоуроков по гостеприимству, которые помогут персоналу туробъектов республики оказывать более качественные услуги туристам, сообщает госкомитет Татарстана по туризму."Серия видеоуроков по гостеприимству создана с целью поддержки индустрии и повышения качества оказываемых услуг. Планируется, что ролики, в первую очередь, будут полезны персоналу туробъектов, которые находятся в малых городах и селах, а также тем, для кого сейчас организация обучения и подготовки кадров особенно актуальна", - говорится в сообщении.Как отмечается, 15 видеоуроков представляют собой реальные лайфхаки и разбор ситуаций, с которыми сталкивается линейный персонал и турист в повседневном взаимодействии. В частности, рассматриваются общение в музее, взаимодействие с различными категориями гостей, правила общения по телефону и решение конфликтных ситуаций, обслуживание в кафе и ресторане, заселение и выселение гостей, правила проведения экскурсий и соблюдение норм безопасности. Кроме того, среди видеоуроков есть ролик по правилам посещения мечети и храма, а также инструкция по правильному поеданию татарской кухни."Мы проанализировали запросы туристов и выделили то, что многие приезжающие не знают. Например, что турист может посетить мечеть. Часто задают вопрос в ресторанах о том, можно ли руками есть нашу национальную выпечку. Ответы на эти вопросы можно найти в нашем видеоинтенсиве", - отметила генеральный директор центра развития туризма Дильбар Садыкова.Видеоуроки доступны на ютуб-канале центра развития туризма. Проект реализован в том числе с использованием средств гранта, предоставленного <a href="http://ria.ru/organization_Fond_prezidentskikh_grantov/" target="_blank" data-auto="true">Фондом президентских грантов</a>.Ранее президент Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> сообщал, что республика разработает программу по развитию внутреннего туризма, чтобы показать гостям уникальные места в регионе. По его словам, практически в каждом районе республики есть такие места и инициативные люди, готовые реализовать интересные проекты. В качестве примеров он привёл экопарк "Дикая ферма", где выращивают пятнистых оленей и маралов, рыбоводный комплекс "Биосфера-Фиш", рассчитанный на воспроизводство до 8 миллионов штук малька стерляди в год. При этом Минниханов подчеркивал, что для активизации туристического потока не хватает сервиса должного уровня, чтобы были необходимая логистика, качественные обслуживание и питание.

https://ria.ru/20200928/tatarstan-1577908502.html

https://ria.ru/20200910/tatarstan-1577052878.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд президентских грантов, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество