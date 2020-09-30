https://ria.ru/20200930/tatarstan-1577986703.html
В Татарстане создали серию видеоуроков по гостеприимству
Центр развития туризма Татарстана создал серию видеоуроков по гостеприимству, которые помогут персоналу туробъектов республики оказывать более качественные... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:26
2020-09-30T11:26
2020-09-30T11:26
республика татарстан
фонд президентских грантов
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
общество
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<strong>КАЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости.</strong> Центр развития туризма Татарстана создал серию видеоуроков по гостеприимству, которые помогут персоналу туробъектов республики оказывать более качественные услуги туристам, сообщает госкомитет Татарстана по туризму."Серия видеоуроков по гостеприимству создана с целью поддержки индустрии и повышения качества оказываемых услуг. Планируется, что ролики, в первую очередь, будут полезны персоналу туробъектов, которые находятся в малых городах и селах, а также тем, для кого сейчас организация обучения и подготовки кадров особенно актуальна", - говорится в сообщении.Как отмечается, 15 видеоуроков представляют собой реальные лайфхаки и разбор ситуаций, с которыми сталкивается линейный персонал и турист в повседневном взаимодействии. В частности, рассматриваются общение в музее, взаимодействие с различными категориями гостей, правила общения по телефону и решение конфликтных ситуаций, обслуживание в кафе и ресторане, заселение и выселение гостей, правила проведения экскурсий и соблюдение норм безопасности. Кроме того, среди видеоуроков есть ролик по правилам посещения мечети и храма, а также инструкция по правильному поеданию татарской кухни."Мы проанализировали запросы туристов и выделили то, что многие приезжающие не знают. Например, что турист может посетить мечеть. Часто задают вопрос в ресторанах о том, можно ли руками есть нашу национальную выпечку. Ответы на эти вопросы можно найти в нашем видеоинтенсиве", - отметила генеральный директор центра развития туризма Дильбар Садыкова.Видеоуроки доступны на ютуб-канале центра развития туризма. Проект реализован в том числе с использованием средств гранта, предоставленного <a href="http://ria.ru/organization_Fond_prezidentskikh_grantov/" target="_blank" data-auto="true">Фондом президентских грантов</a>.Ранее президент Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> сообщал, что республика разработает программу по развитию внутреннего туризма, чтобы показать гостям уникальные места в регионе. По его словам, практически в каждом районе республики есть такие места и инициативные люди, готовые реализовать интересные проекты. В качестве примеров он привёл экопарк "Дикая ферма", где выращивают пятнистых оленей и маралов, рыбоводный комплекс "Биосфера-Фиш", рассчитанный на воспроизводство до 8 миллионов штук малька стерляди в год. При этом Минниханов подчеркивал, что для активизации туристического потока не хватает сервиса должного уровня, чтобы были необходимая логистика, качественные обслуживание и питание.
https://ria.ru/20200928/tatarstan-1577908502.html
https://ria.ru/20200910/tatarstan-1577052878.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд президентских грантов, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество
КАЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Центр развития туризма Татарстана создал серию видеоуроков по гостеприимству, которые помогут персоналу туробъектов республики оказывать более качественные услуги туристам, сообщает госкомитет Татарстана по туризму.
"Серия видеоуроков по гостеприимству создана с целью поддержки индустрии и повышения качества оказываемых услуг. Планируется, что ролики, в первую очередь, будут полезны персоналу туробъектов, которые находятся в малых городах и селах, а также тем, для кого сейчас организация обучения и подготовки кадров особенно актуальна", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 15 видеоуроков представляют собой реальные лайфхаки и разбор ситуаций, с которыми сталкивается линейный персонал и турист в повседневном взаимодействии. В частности, рассматриваются общение в музее, взаимодействие с различными категориями гостей, правила общения по телефону и решение конфликтных ситуаций, обслуживание в кафе и ресторане, заселение и выселение гостей, правила проведения экскурсий и соблюдение норм безопасности. Кроме того, среди видеоуроков есть ролик по правилам посещения мечети и храма, а также инструкция по правильному поеданию татарской кухни.
"Мы проанализировали запросы туристов и выделили то, что многие приезжающие не знают. Например, что турист может посетить мечеть. Часто задают вопрос в ресторанах о том, можно ли руками есть нашу национальную выпечку. Ответы на эти вопросы можно найти в нашем видеоинтенсиве", - отметила генеральный директор центра развития туризма Дильбар Садыкова.
Видеоуроки доступны на ютуб-канале центра развития туризма. Проект реализован в том числе с использованием средств гранта, предоставленного Фондом президентских грантов
.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов
сообщал, что республика разработает программу по развитию внутреннего туризма, чтобы показать гостям уникальные места в регионе. По его словам, практически в каждом районе республики есть такие места и инициативные люди, готовые реализовать интересные проекты. В качестве примеров он привёл экопарк "Дикая ферма", где выращивают пятнистых оленей и маралов, рыбоводный комплекс "Биосфера-Фиш", рассчитанный на воспроизводство до 8 миллионов штук малька стерляди в год. При этом Минниханов подчеркивал, что для активизации туристического потока не хватает сервиса должного уровня, чтобы были необходимая логистика, качественные обслуживание и питание.