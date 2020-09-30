Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20200930/tatarstan-1577986703.html
В Татарстане создали серию видеоуроков по гостеприимству
Центр развития туризма Татарстана создал серию видеоуроков по гостеприимству, которые помогут персоналу туробъектов республики оказывать более качественные... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:26
2020-09-30T11:26
республика татарстан
фонд президентских грантов
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576783002_3:0:3644:2048_1400x0_80_0_0_80d2fac74f23f565b801a1be2bc0b62d.jpg
<strong>КАЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости.</strong> Центр развития туризма Татарстана создал серию видеоуроков по гостеприимству, которые помогут персоналу туробъектов республики оказывать более качественные услуги туристам, сообщает госкомитет Татарстана по туризму."Серия видеоуроков по гостеприимству создана с целью поддержки индустрии и повышения качества оказываемых услуг. Планируется, что ролики, в первую очередь, будут полезны персоналу туробъектов, которые находятся в малых городах и селах, а также тем, для кого сейчас организация обучения и подготовки кадров особенно актуальна", - говорится в сообщении.Как отмечается, 15 видеоуроков представляют собой реальные лайфхаки и разбор ситуаций, с которыми сталкивается линейный персонал и турист в повседневном взаимодействии. В частности, рассматриваются общение в музее, взаимодействие с различными категориями гостей, правила общения по телефону и решение конфликтных ситуаций, обслуживание в кафе и ресторане, заселение и выселение гостей, правила проведения экскурсий и соблюдение норм безопасности. Кроме того, среди видеоуроков есть ролик по правилам посещения мечети и храма, а также инструкция по правильному поеданию татарской кухни."Мы проанализировали запросы туристов и выделили то, что многие приезжающие не знают. Например, что турист может посетить мечеть. Часто задают вопрос в ресторанах о том, можно ли руками есть нашу национальную выпечку. Ответы на эти вопросы можно найти в нашем видеоинтенсиве", - отметила генеральный директор центра развития туризма Дильбар Садыкова.Видеоуроки доступны на ютуб-канале центра развития туризма. Проект реализован в том числе с использованием средств гранта, предоставленного <a href="http://ria.ru/organization_Fond_prezidentskikh_grantov/" target="_blank" data-auto="true">Фондом президентских грантов</a>.Ранее президент Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> сообщал, что республика разработает программу по развитию внутреннего туризма, чтобы показать гостям уникальные места в регионе. По его словам, практически в каждом районе республики есть такие места и инициативные люди, готовые реализовать интересные проекты. В качестве примеров он привёл экопарк "Дикая ферма", где выращивают пятнистых оленей и маралов, рыбоводный комплекс "Биосфера-Фиш", рассчитанный на воспроизводство до 8 миллионов штук малька стерляди в год. При этом Минниханов подчеркивал, что для активизации туристического потока не хватает сервиса должного уровня, чтобы были необходимая логистика, качественные обслуживание и питание.
https://ria.ru/20200928/tatarstan-1577908502.html
https://ria.ru/20200910/tatarstan-1577052878.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576783002_458:0:3189:2048_1400x0_80_0_0_668d82e1c7a4b5f6290cc9c9a11db914.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фонд президентских грантов, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество

В Татарстане создали серию видеоуроков по гостеприимству

11:26 30.09.2020
 
© Светлана БаеваКазань, Татарстан
Казань, Татарстан - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Светлана Баева
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Центр развития туризма Татарстана создал серию видеоуроков по гостеприимству, которые помогут персоналу туробъектов республики оказывать более качественные услуги туристам, сообщает госкомитет Татарстана по туризму.
"Серия видеоуроков по гостеприимству создана с целью поддержки индустрии и повышения качества оказываемых услуг. Планируется, что ролики, в первую очередь, будут полезны персоналу туробъектов, которые находятся в малых городах и селах, а также тем, для кого сейчас организация обучения и подготовки кадров особенно актуальна", - говорится в сообщении.
Дворец земледельцев в Казани - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 18:31Республика Татарстан
Татарстан и Венгрия обсуждают вопросы наращивания сотрудничества
Как отмечается, 15 видеоуроков представляют собой реальные лайфхаки и разбор ситуаций, с которыми сталкивается линейный персонал и турист в повседневном взаимодействии. В частности, рассматриваются общение в музее, взаимодействие с различными категориями гостей, правила общения по телефону и решение конфликтных ситуаций, обслуживание в кафе и ресторане, заселение и выселение гостей, правила проведения экскурсий и соблюдение норм безопасности. Кроме того, среди видеоуроков есть ролик по правилам посещения мечети и храма, а также инструкция по правильному поеданию татарской кухни.
"Мы проанализировали запросы туристов и выделили то, что многие приезжающие не знают. Например, что турист может посетить мечеть. Часто задают вопрос в ресторанах о том, можно ли руками есть нашу национальную выпечку. Ответы на эти вопросы можно найти в нашем видеоинтенсиве", - отметила генеральный директор центра развития туризма Дильбар Садыкова.
Видеоуроки доступны на ютуб-канале центра развития туризма. Проект реализован в том числе с использованием средств гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что республика разработает программу по развитию внутреннего туризма, чтобы показать гостям уникальные места в регионе. По его словам, практически в каждом районе республики есть такие места и инициативные люди, готовые реализовать интересные проекты. В качестве примеров он привёл экопарк "Дикая ферма", где выращивают пятнистых оленей и маралов, рыбоводный комплекс "Биосфера-Фиш", рассчитанный на воспроизводство до 8 миллионов штук малька стерляди в год. При этом Минниханов подчеркивал, что для активизации туристического потока не хватает сервиса должного уровня, чтобы были необходимая логистика, качественные обслуживание и питание.
Президент Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 17:07Республика Татарстан
В Татарстане появится программа развития внутреннего туризма
 
Обсудить0
Республика ТатарстанФонд президентских грантовРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния