https://ria.ru/20200930/tanais-1577995156.html

В МГУ рассказали о новых раскопках в античном городе Танаис

Археологи приступили к раскопкам в районе внешней оборонительной линии античного города Танаис, что по окончании работ позволит установить его точные границы и... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:09

2020-09-30T13:09

2020-09-30T23:33

риа наука

александр егоров

открытия - риа наука

мгу имени м. в. ломоносова

южный федеральный университет

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен — РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Археологи приступили к раскопкам в районе внешней оборонительной линии античного города Танаис, что по окончании работ позволит установить его точные границы и площадь, сообщила РИА Новости один из руководителей экспедиции, преподаватель кафедры археологии исторического факультета <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank">МГУ</a> Татьяна Егорова.По ее словам, в августе этого года была организована совместная археологическая экспедиция Московского государственного и <a href="http://ria.ru/organization_JUzhnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Южного федерального университетов</a>. Раскопки проводились на территории учебно-опытного хозяйства ЮФУ."Мы работали на северной окраине Танаиса за пределами музея-заповедника, потому что сам город Танаис многократно больше территории музея", — сказала <a href="http://ria.ru/person_AleksandrEgorov/" target="_blank" data-auto="true">Егорова</a>, добавив, что основной задачей были поиски внешней оборонительной линии античного города."Небольшой раскоп разведочного характера показал, что там есть значительное понижение рельефа и особый состав грунта. Это может говорить о том, что там был вал и ров. Если в следующем году мы продолжим раскопки, то сможем выявить трассу внешней оборонительной линии города", — пояснила Егорова.Определение внешних границ Танаиса эллинистического времени, II-I веков до нашей эры, позволит установить и площадь города, которая может быть значительно больше, чем считается сейчас.Помимо этого, в ходе раскопок археологи обнаружили три погребения римского времени. К одному из них с внешней стороны каменного заклада была прислонена большая амфора, разделенная на три части, вероятно, в ритуальных целях. Еще одно погребение датируется IV-V веками нашей эры."Такие поздние погребения свидетельствует в какой-то степени о том, что эта территория была связана с городом и его обороной на ранних этапах его существования", — отметила Егорова.Танаис был основан греками Боспорского царства в III веке до нашей эры и постепенно приобретал черты, характерные для образа жизни местных племен. Город в середине III века нашей эры был разрушен, вероятно, племенами готского союза. Восстановленный в середине IV века, он просуществовал примерно до середины V века нашей эры и постепенно пришел в упадок.

https://ria.ru/20191002/1559340394.html

https://ria.ru/20191018/1559921323.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр егоров, открытия - риа наука, мгу имени м. в. ломоносова, южный федеральный университет