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Война в Сирии
https://ria.ru/20200930/taktika-1577978779.html
Российский генерал сравнил тактику США в Сирии с бомбежкой Дрездена
Успешным действиям Сирийской арабской армии (САА) мешала авиация коалиции во главе с США, проводившая тактику выжженной земли, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:04
2020-09-30T10:48
война в сирии
сергей чварков
сирийская арабская армия
сирия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов.</strong> Успешным действиям Сирийской арабской армии (<a href="http://ria.ru/organization_Sirijjskaja_arabskaja_armija/" target="_blank" data-auto="true">САА</a>) мешала авиация коалиции во главе с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, проводившая тактику выжженной земли, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Центра по примирению враждующих сторон в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> (2016 год) генерал-лейтенант в отставке <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHvarkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чварков</a>."Успехи САА, возможно, были бы более весомыми, если бы не "содействие" авиации коалиции во главе с США, которая оперативно наносила удары по подразделениям армии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a>, проводившим освободительные действия в районах, занятых якобы "союзниками коалиции", - сказал Чварков.По его оценке, авиация западных союзников "реализовывала навыки тактики выжженной земли, приобретенные еще во времена бомбежек Дрездена".<u><strong><a href="https://ria.ru/20200930/siriya-1577948800.html">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;</a></strong></u>
https://ria.ru/20200927/okkupatsiya-1577826959.html
сирия
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сергей чварков, сирийская арабская армия, сирия, сша, в мире

Российский генерал сравнил тактику США в Сирии с бомбежкой Дрездена

09:04 30.09.2020 (обновлено: 10:48 30.09.2020)
 
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Успешным действиям Сирийской арабской армии (САА) мешала авиация коалиции во главе с США, проводившая тактику выжженной земли, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (2016 год) генерал-лейтенант в отставке Сергей Чварков.
"Успехи САА, возможно, были бы более весомыми, если бы не "содействие" авиации коалиции во главе с США, которая оперативно наносила удары по подразделениям армии Башара Асада, проводившим освободительные действия в районах, занятых якобы "союзниками коалиции", - сказал Чварков.
По его оценке, авиация западных союзников "реализовывала навыки тактики выжженной земли, приобретенные еще во времена бомбежек Дрездена".
Читайте полный текст интервью >>>
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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Война в СирииСергей ЧварковСирийская арабская армияСирияСШАВ мире
 
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