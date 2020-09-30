https://ria.ru/20200930/taktika-1577978779.html

Российский генерал сравнил тактику США в Сирии с бомбежкой Дрездена

Успешным действиям Сирийской арабской армии (САА) мешала авиация коалиции во главе с США, проводившая тактику выжженной земли, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T09:04

2020-09-30T09:04

2020-09-30T10:48

война в сирии

сергей чварков

сирийская арабская армия

сирия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов.</strong> Успешным действиям Сирийской арабской армии (<a href="http://ria.ru/organization_Sirijjskaja_arabskaja_armija/" target="_blank" data-auto="true">САА</a>) мешала авиация коалиции во главе с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, проводившая тактику выжженной земли, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Центра по примирению враждующих сторон в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> (2016 год) генерал-лейтенант в отставке <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHvarkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чварков</a>."Успехи САА, возможно, были бы более весомыми, если бы не "содействие" авиации коалиции во главе с США, которая оперативно наносила удары по подразделениям армии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a>, проводившим освободительные действия в районах, занятых якобы "союзниками коалиции", - сказал Чварков.По его оценке, авиация западных союзников "реализовывала навыки тактики выжженной земли, приобретенные еще во времена бомбежек Дрездена".<u><strong><a href="https://ria.ru/20200930/siriya-1577948800.html">Читайте полный текст интервью >>></a></strong></u>

https://ria.ru/20200927/okkupatsiya-1577826959.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей чварков, сирийская арабская армия, сирия, сша, в мире