Сергей Чварков: Россия за пять лет восстановила боеготовность армии Сирии
10:00 30.09.2020 (обновлено: 10:02 30.09.2020)
© Фото из личного архиваГенерал-лейтенант в отставке Сергей Чварков
© Фото из личного архива
С начала участия российских подразделений в боевых действиях против террористических формирований "Аль-Каиды"*, "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"* на стороне правительственных войск в Сирии прошло пять лет. К концу 2017 года "Исламское государство"* было разгромлено и большая часть территории Сирии перешла под контроль правительства. Российская армия, помимо очевидных военно-политических успехов, смогла испытать в Сирии новые образцы вооружений и военной техники, что положительно сказалось на качестве их производства, а также на экспорте за рубеж. Впервые в боевых действиях были использованы крылатые ракеты "Калибр", истребители пятого поколения Су-57, танки "Армата". Командиры обрели опыт управления войсками непосредственно в боевых действиях, а не на учениях.
Участник боевых действий, начальник Центра примирения сторон в Сирии (2016 год), генерал-лейтенант в отставке Сергей Чварков в интервью руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову накануне пятилетней годовщины подвел итоги участия российской армии в военной кампании в Сирии и рассказал о перспективах урегулирования конфликта в регионе.
— Сергей Васильевич, какие выводы можно сделать спустя пять лет после размещения авиационной группы ВКС России на территории Сирии? Что можно отнести к положительным результатам и наоборот?
— Что касается итогов применения группировки войск Вооруженных Сил РФ в Сирии, то они очевидны — недопущение развала страны, разгром наиболее боеспособных отрядов террористов, возврат большей части территории Сирии под государственное управление и контроль, предотвращение социальной и гуманитарной катастрофы, помощь президенту Башару Асаду в удержании политического контроля над страной, возрождение армии и системы безопасности и многое другое.
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Но особенно хотелось бы отметить, что, в отличие от западных партнеров во главе США, военные специалисты России при освобождении городов и сел Сирии не стремились к реализации проекта "выжженной земли", чем прославилась коалиция с США, а старались путем проведения гуманитарных операций сохранить жизни мирному населению и инфраструктуру освобождаемых от террористов территорий. Решения, принимаемые руководством группировкой войск Вооруженных Сил РФ в Сирии, четко направлены на прекращение гражданского конфликта и восстановление Сирии, отход от применения военной силы, скорейшую инициацию политических процессов для проведения конституционных, этноконфессиональных, социальных и политических реформ.
— Можно ли утверждать, что только благодаря этой поддержке ВКС России президент Сирии Асад сохранил власть?
— Однозначный ответ по поводу сохранения суверенитета Сирии и власти Башаром Асадом сегодня не сможет дать, наверное, ни один специалист, занимающийся проблемами Ближнего Востока. Вместе с тем можно с уверенностью говорить, что роль России и группировки ВС РФ в локализации гражданского конфликта была, есть и на обозримое будущее будет ведущей и значимой. И это очевидно для всех — и для наших заокеанских и западных партнеров, для лидеров арабского мира, да и для всех сторон, в той или иной мере участвующих в этом конфликте.
Непосредственная поддержка Асада и действий сирийской арабской армии (САА), осуществляемая ВКС России совместно с формированиями "Аль-Кудс", проправительственными и шиитскими формированиями, позволила уничтожить наиболее боеспособные группировки в составе ИГИЛ* в Сирии и ликвидировать устойчивые анклавы так называемой умеренной и непримиримой оппозиции в Алеппо, пригородах Дамаска, Хаме, Хомсе, на юге и востоке Сирии. Успехи САА, возможно, были бы более весомыми, если бы не "содействие" авиации коалиции во главе с США, которая оперативно наносила удары по подразделениям армии Асада, проводившим освободительные действия в районах, занятых якобы союзниками коалиции, и населенным пунктам, уверенно реализуя навыки тактики выжженной земли, приобретенные еще во времена бомбежек Дрездена.
Неоценим также вклад России в дело мирного урегулирования и восстановления Сирии. Несмотря на продолжающиеся в некоторых районах Сирии боестолкновения с террористами, при непосредственном участии РФ активно идет процесс восстановления экономики страны, открываются школы, больницы, восстанавливаются объекты культурного наследия и многое другое. Россия активно участвует в процессе политического урегулирования в Сирии, направляя свои усилия на интеграцию различных политических партий и оппозиционных кругов для восстановления мира в государстве.
— Насколько полученный в Сирии боевой опыт способствовал росту качества подготовки российских офицерских кадров? Как повлияло участие российских ВКС на развитие российской военной техники и ОПК?
— Несомненно, полученный опыт является значимым для роста профессионального мастерства не только офицерского состава российской армии и флота, но и для военнослужащих контрактной службы, получивших боевую практику в сложнейших климатических условиях Сирии и нестандартных и непредсказуемых боевых действиях. Кроме того, приобретенный опыт фактически в интерактивном режиме внедрялся и внедряется в образовательные программы вузов Минобороны и систему боевой подготовки Вооруженных сил. Причем необходимо отметить, что обобщается и внедряется как передовой опыт, так и берутся на строгий учет огрехи, имевшие место в ходе локализации террористов. В целом опыт применения группировки ВС России в Сирии признан положительным не только с точки зрения имеющим место быть результатам, но и в силу признания результатов мировым сообществом. Кроме того, благодаря позитивным усилиям и достигнутым результатам Россия значительно укрепила свой международный авторитет не только в арабском мире, но и среди активно критикующих нашу страну западных партнеров, особенно с трибун "главного инструмента демократии" в Брюсселе и госдепа США.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома "Хмеймим" в Сирии
Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома "Хмеймим" в Сирии
— Насколько важно с военно-политической точки зрения для России создание, размещение и развитие военных баз в Сирии?
— На данный вопрос следует ответить однозначно – исключительно важно. Именно поэтому решения военно-политического руководства РФ следует признать обоснованными и правильными, что бы там ни пытались заявлять различные либеральные экономисты о чрезвычайной затратности данных решений. Если подойти к данной проблеме системно, о политической выгоде говорить не буду, но и экономическая целесообразность размещения военных баз в Сирии становится очевидной. Надо только лишь погрузиться в эту проблему. Но лить воду на мельницу не всегда значит получить муку. Банально нужно зерно.
— Что мешает мирному урегулированию в Сирии — позиция Запада или внутренние противоречия?
— Древняя арабская пословица гласит: "Что слаще халвы? Дружба после вражды". Таким образом, мудрость народа находит свое отражение в тех процессах, которые имеют тенденцию к нарастанию в Сирии.
Проблема мирного урегулирования в Сирии достаточно многогранна и разновекторна, и однозначно сказать, в какой плоскости лежат противоречия, не позволяющие в полном объеме реализовать все меры по восстановлению мира в стране, – внутри или привносимые извне, сегодня вряд ли кто возьмется.
Как пример, реализация мер по освобождению Идлиба предусматривала недопущение активизации военной конфронтации на северо-западе Сирии и постепенность процесса мирного урегулирования. Однако, несмотря на существующие договоренности, у каждого из участников этого процесса, за исключением России, – Турции, Сирии, Ирана есть свои взгляды на мирное урегулирование, которые приводят к боестолкновениям и неоправданным жертвам, которые западными СМИ преподносятся как геноцид населения Сирии. Аналогично складывается ситуация на северо-востоке Сирии, где поддерживаемые США боевые отряды Рабочей партии Курдистана периодически обостряют отношения с САА и Турцией. Также не способствует стабилизации обстановки опасное и масштабное противостояние между Израилем и Ираном и отрядами Хезболлы, дислоцирующимися на территории Сирии.
Но сегодня все большую актуальность приобретают проблемы восстановления экономики и инфраструктуры государства, которые требуют не только завершения конфликта, но и устойчивых и значительных инвестиций в различные сферы деятельности разрушенного государства. Пока в этом на системном уровне можно отметить Россию и Иран. Определенные шаги в оказании помощи предпринимают Китай, Белоруссия и ряд других стран, но она в основном носит разовый, четко направленный характер.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Военно-политическое руководство России четко понимает, что отсутствие инвестиций и масштабного восстановления страны без выставления условий по смене или демократизации режима Асада может спровоцировать переход Сирии в ту или иную форму хронической нестабильности, а саботажи, диверсии, провокации, восстания станут перманентным состоянием в Сирии и в дальнейшем трансформируются на весь регион. Предоставление же помощи безо всяких условий придаст режиму законности и повысит его легитимность и устойчивость, ускорит политические процессы по реформированию страны.
Сегодня очевидно, что нестабильность в Сирии не отвечает интересам ни России, ни Европы, ни автократическим режимам арабских стран. Для Европы нестабильность означает приток новых беженцев (в том числе террористов), для России — необходимость постоянного военного присутствия, для арабских стран – источник террористической угрозы безопасности и возможной нестабильности. Чем все это может закончиться, даже с допустимой вероятностью сказать сложно. В настоящее время можно говорить лишь о существовании многовекторной слабо детерминируемой ситуации, где величина каждого вектора зависит от многих условий.
Важным в плане мирного урегулирования в Сирии является позиция Турции, которая в отношении Идлиба, скорее всего, будет аналогичной той, которая в настоящее время существует в Африне. Фактически по косвенным признакам можно с определенной вероятностью говорить о стремлении Турции закрепить этот важный не только со стратегической точки зрения, но и прежде всего с экономической, логистической и ресурсной базой район в зоне своего влияния, причем на неопределенно долгий срок.
Для Российской Федерации такая ситуация недопустима, так как содержит в себе определенные угрозы авторитету страны в регионе и несет в себе определенные политические и экономические риски. Кроме того, такая ситуация может привести к началу борьбы за автономию севера Сирии под эгидой Турции, а в дальнейшем к его аннексии в виде турецкой провинции, как это уже было с Хатаем. Кроме того, это может привести к активизации борьбы афринских курдов за свою автономию в составе северной Рожавы, а это уже может способствовать параду суверенитетов в Сирии.
Продуманная позиция России характеризуется прежде всего своей направленностью и твердостью в достижении главной цели – установление мира в Сирии при обеспечении ее суверенитета и целостности, политической и социальной стабилизации и поступательного экономического развития. Кроме того, Россия своими инициативами и действиями не ставит под сомнение достигнутый позитив в отношениях с Турцией.
К тому же ни в коем случае не следует забывать о "позитивной" роли США, которые, декларируя одни принципы, на деле следуют другим. Понимая, что в настоящее время более сильные козыри находятся в руках РФ, США всеми силами стремятся спутать все карты и свести на нет достигнутое, подключая даже гуманитарные организации ООН. России нужна мягкая стратегия выхода из сирийской войны, способная обеспечить ей понимание со стороны Сирии, авторитет в арабском мире и уважение Европы.
— Как добыча, переработка и транспортировка нефти влияет на ситуацию в Сирии?
— Заданный вопрос содержит в себе, собственно говоря, и ответ, так как одним из важнейших аспектов начавшегося в Сирии в 2011 году гражданского конфликта являлись вопросы доступа к добыче и обладание логистикой нефти и газа. Если посмотреть на карту Сирии, то можно заметить, что данная страна уникальна с точки зрения сухопутной транспортировки углеводородов с Аравийского полуострова, Ирана, Ирака, да и из Сирии к потребителям в Европу. По территории Сирии проходят нефте- и газопроводы. Кроме того, на шельфе Сирии, по прогнозам, есть существенные запасы нефти, а на побережье оборудованы прекрасные и современные терминалы для транспортировки углеводородов. Поэтому интерес к логистическим ресурсам очевиден как со стороны арабских монархий Персидского залива, так и со стороны США, Турции и их союзников по НАТО.
О маргинальных интересах США свидетельствует заключение сделки с американской компанией Delta Crescent Energy LLC Сирийским демократическим советом о разработке трех месторождений – Румейлан, Телль Хамис и Телль Брак в северо-восточной Сирии и строительстве нефтеперерабатывающего завода в Заевфратье. Эта сделка с курдами по добыче нефти была в оперативном порядке ратифицирована правительством США, что является очевидным свидетельством того, что США в Сирии надолго. А все заявления о выводе американского контингента из Сирии, так же как и из Афганистана, трансформируются в бесконечную временную последовательность отговорок, препятствующих реальным действиям.
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Наряду с вводимыми США санкциями, эти действия существенно усугубляют и без этого сложную экономическую ситуацию в Сирии и могут стать предпосылкой к обострению геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, предусматривающееся выделение в федеральном бюджете США средств в размере 700 миллионов долларов на поддержку иностранных служб безопасности, неправительственных вооруженных формирований и отдельных лиц, которые участвуют в борьбе с ИГ* в Ираке и Сирии (следует понимать, что это прежде всего силы безопасности Ирака, курдские отряды пешмерга и "Демократические силы Сирии"), свидетельствуют о явной заинтересованности США в контроле за регионом и ИГ* здесь ни при чем.
Кроме того, заявления США о выводе контингента как-то не вяжутся с созданием новых опорных пунктов на востоке Сирии и наращиванием инфраструктуры в Эт-Танфе на юге. Кроме того, у США существует очевидный страх перед сохранением ИГ* в Ираке и Сирии и возможностью миграции усилий террористов в зоны жизненно важных интересов. А такая опасность есть, и связана она с укреплением позиций террористов в Афганистане, присутствием их отрядов в Ливии, созданием финансовых и логистических центров в Африке и отделений в Пакистане и Индии.
А устремления Турции по контролю севера Сирии и района Идлиба также говорят о желании данного государства оказаться причастным к дележу логистического пирога.
— Насколько эффективно организовано взаимодействие и координация действий группировки ВКС с подразделениями ВС Ирана, Турции и Сирии? Существуют ли проблемы? Если да, то в чем их суть? Всегда ли удается решить возникающие проблемы?
— Судить об эффективности организации взаимодействия и координации действий группировки ВКС России с подразделениями ВС Ирана, Турции и Сирии можно по достигнутым результатам в борьбе с терроризмом. А они реально имеют место быть. Несколько слов о роли каждого в отдельности.
Следует отметить, что Иран фактически с первых дней конфликта в Сирии был одним из главных союзников сирийского правительства, оказывая материальную и финансовую помощь. По разным оценкам, начиная с 2011 года Тегеран ежегодно тратил на помощь САР от 5 до 20 миллиардов долларов. В августе 2018 года Дамаск и Тегеран подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает помощь Ирана в восстановлении сирийской военной промышленности и инфраструктуры страны. Реализация соглашения может, с одной стороны, привести к усилению позиций Ирана в Сирии и еще больше увеличить зависимость благополучия режима Асада от Тегерана, а с другой, финансирование Ираном шиитских группировок и попытки распространения шиизма на исконных суннитских территориях приведет к обострению отношений с суннитами, курдами внутри Сирии. Дальнейшее масштабное проникновение Ирана в Сирию создаст ряд довольно серьезных препятствий продвижению реформ и развитию политического процесса в Сирии и приведет к осложнению отношений с Израилем, США, Турцией и суннитскими арабскими странами. Это еще более обострит задачу по поиску альтернативных иностранных источников для восстановления страны, так как усилий Ирана и России будет явно недостаточно. А отсутствие средств не позволит добиться видимых успехов в восстановлении инфраструктуры государства, прогресса в политическом процессе, возвращении беженцев, проведении реформ в армии и спецслужбах. К тому же расширение влияния Ирана в Сирии приведет к невозможности снятия санкций, наложенных США, что делает невозможным поставку современных технологий и оборудования для восстановления экономики и практически всех сфер государственной деятельности в Сирии.
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Оценивая роль России, следует отметить, что именно благодаря ее усилиям фактически восстановлены территориальная целостность Сирии, не допущена утрата ей суверенитета, запущен политический процесс. Власть Башара Асада устояла в борьбе с террористической угрозой, что совсем недавно казалось полной утопией. Именно Россия приложила колоссальные усилия к реорганизации и оснащению сирийской армии, благодаря российским военным специалистам восстановлены управляемость САА, значительно повышен профессионализм командного состава, формирования САА обрели способность к автономным действиям. В настоящее время САА показала, что она способна решать задачи по обороне страны. Во многом благодаря усилиям России сформированы, обучены и оснащены 4-й и 5-й корпуса сирийской армии, реорганизовано элитное подразделение САА "Сила тигров", которое увенчало себя целым рядом существенных побед в конфликте над террористами. Очевидную нацеленность России на восстановление государственности Сирии подтверждает тот факт, что усилия России в отличие от Ирана, делающего ставку на создание и развитие параллельных негосударственных военных структур, не подчиняющихся напрямую сирийскому государству, все свои усилия направляет на восстановление государственной власти в Сирии и переход страны к мирному развитию. Именно усилия России и руководства авиационной группировки обусловили стремление негосударственных военизированных отрядов влиться в ряды сирийской армии и действовать в составе вновь созданных корпусов.
Вместе с тем, несмотря на разницу целей и подходов к мирному урегулированию ситуации в Сирии, следует отметить, что взаимодействие российских ВКС с иранскими наземными силами и проиранскими шиитскими группировками носило и носит достаточно позитивный характер и его следует признать в целом успешным. Вместе с тем эффективность взаимодействия, координации и собственно действий по борьбе с террористической угрозой существенно снижается тем обстоятельством, что не всегда иранские воинские контингенты выполняют договоренности, достигнутые при планировании совместных действий. Это обостряет в целом ситуацию в Сирии и ведет к неоправданным потерям САА и среди шиитских формирований, действующих в Сирии.
— Сейчас проходит патрулирование идлибской зоны военнослужащими РФ и Турции. Почему к нему не привлекаются иранские военнослужащие? Не связано ли это со сложностью координации действий с ними по мирному урегулированию в идлибской зоне? Не является ли это свидетельством того, что Иран выходит из игры?
— Истоки определенного недопонимания роли того или иного актора, участвующего в гражданском конфликте, который фактически с 2011 года носит характер гражданской войны, приводит к совершенно различным оценкам самого конфликта. Необходимо отметить, что продуманная позиция и действия России помогли в достаточно короткий срок нанести невосполнимый ущерб основным игрокам на половине террористов, но, к сожалению, не удалось полностью нейтрализовать противников режима Асада. А это прежде всего коалиция во главе с США, коалиция арабских государств с приоритетом Саудовской Аравии и, как это ни странно, Турция. Именно эти акторы продолжают нагнетать конфликтную обстановку в Сирии.
Несколько подробнее о позиции Анкары, которая достаточно очевидна и исходит из османских устремлений правящего режима Турции. В настоящее время Турция усиленно формирует на севере и северо-западе Сирии протурецкие автономные районы, давая фактически понять, что они пришли в эту страну навсегда. Именно с этим и связана пассивная позиция Турции по реализации достигнутых еще сентябре 2018 года договоренностей. Именно с этим связаны атаки со стороны "Хайят Тахрир аш-Шам"* российской авиабазы Хмеймим с использованием беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня (РСЗО) увеличенной дальности (единственной РСЗО в регионе, способной наносить огневое поражение на дальностях более 40 километров, может быть турецкая T-122 Sakarya, каким-то сказочным образом оказавшаяся в распоряжении ХТШ).
Это как нельзя лучше свидетельствует о том, что Турция особо не спешит выполнять положения российско-турецкого меморандума от 6 марта 2020 года, в котором определялась в том числе задача по созданию коридора безопасности вдоль трассы М4, являющейся, как и трасса М5, важнейшей логистической артерией Сирии. У многих специалистов создается сегодня впечатление, что Турция в рамках создания оперативного командования операции "Источник мира" формирует базу для легитимации и координации совместных военных операций с отрядами умеренной и непримиримой оппозиции в Сирии. Кроме того, ретроспектива реализации соглашений показывает, что Турция не выполнила своих обязательств, неоднократно срывала патрулирование трасс М5 и М-4 в Идлибе, мотивируя невозможностью обеспечить безопасность российско-турецких патрулей.
Как следствие, через год с небольшим "терпения" САА при поддержке ВКС России успешно решила задачу, с которой не смогла справиться Турция, и установила полный контроль над трассой М-5. В результате этого САА нанесла ряд чувствительных поражений боевикам "Хайят Тахрир аш-Шам"* и союзным с ней группировкам и освободила ряд стратегически важных населенных пунктов. История повторяется. Есть обещания разблокировать трассу М-4, обеспечив безопасное движение совместных российско-турецких патрулей от Саракиба до подконтрольной САА территории в провинции Латакия через районы, занимаемые боевиками, но нет их реализации. Попытки осуществить совместное российско-турецкое патрулирование либо проводилось в напряженных условиях, либо под различными предлогами срывалось турецкой стороной. Причем все случаи срыва патрулирования Турция обосновывала невозможностью обеспечить безопасность патрулей. С другой стороны, во временном аспекте Турция после утраты террористами контроля за трассой М5 начала наращивание количества своих войск в Идлибе, устраивая при этом цепь укреплений, прикрывающих северный Идлиб и часть трассы М-4 с юга. Соответственно, новое наступление САА с большой вероятностью приведет к столкновениям с турецкой армией. В феврале-марте 2020 года эти столкновения привели к существенным потерям в людях и технике с обеих сторон.
Как следствие, САА приступила к наращиванию группировки на границе Идлибской зоны дэскалации. Это с большой долей вероятности говорит о решительности Асада в возвращении Идлиба под контроль государства несмотря на демонстрируемую со стороны ХТШ уверенность в удержании трассы и района Идлиба. В то же время решительность САА может привести к некоторым обострениям в отношениях между Турцией и Россией. Но хотелось бы надеяться, что мудрость военно-политического руководства РФ позволит и эту ситуацию решить с минимальными затратами для российско-турецких отношений. Векторов для решения этой проблемы много, но какой из них станет решающим, зависит от многих обстоятельств, которые имеют место быть не только в Сирии.
В завершении следует заметить, что привлечение иранских подразделений к патрулированию не только нецелесообразно, но и могло бы стать лишним раздражителем в решении задачи деэскалации конфликта. Район Идлиба это место, где подавляющее большинство населения сунниты, и привлечение к патрулированию шиитских формирований могло бы лишь обострить ситуацию. А о том, что Иран пришел в Сирию надолго, свидетельствуют те договора, которые подписаны между Сирией и Ираном в последнее время. Так что Иран по-прежнему в игре, если это можно назвать игрой.
— Какие основные сложности на дальнейшем пути урегулирования конфликта в стране? Какие пути решения проблемы нахождения большого количества боевиков (до 60 тысяч) в Идлибе?
— Основные проблемы урегулирования лежат в экономической плоскости. Без решения этих проблем сложно говорить о проведении политических реформ и окончательной локализации террористической угрозы. Одно несомненно — власть Башара Асада доказала свою состоятельность и способность управлять государством в сложнейшей ситуации, когда на весах были суверенитет и государственность Сирии. Собственно говоря, поддержка России сыграла решающую роль в достижении тех результатов, которые мы видим на карте и стране. Сирия уже встала с колен, но чтобы опять она стала процветающим государством, необходимо обеспечить экономическую поддержку восстановления инфраструктуры государства, завершить реформы САА и привести в соответствие с задачами службы безопасности, вернуть в страну мигрантов, снять режим экономических санкций. Следует отметить, что РФ одно из немногих государств, которое прилагает к решению этих проблем значительные усилия.
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Решение проблемы нахождения большого количества боевиков в Идлибе и других регионах Сирии, в принципе, может быть решено теми же мирными мерами, которые помогли в достаточно короткие сроки локализовать проблему в Кавказском регионе России. Нужна только воля Асада и ее оперативная реализация службами безопасности и САА при непосредственном участии специалистов ВС РФ. Технологии решения данной проблемы отработаны Центром по примирению враждующих сторон группировки ВС РФ в Сирии. Во многом благодаря этим технологиям были решены задачи по примирению террористов в Риф-Дамаске, Алеппо и других районах Сирии. Но есть и другие технологии, но они более затратные.
— В интернете постоянно появляются видеоролики о том, как российские военные специалисты встречаются в Сирии с американскими. Это нормальная практика в горячих точках или скорее провокации? Как вы можете охарактеризовать отношения с американскими военными в Сирии в 2016 году и сейчас?
— Всегда, когда говорят о случайности встреч военных специалистов РФ со своими партнерами из армии США, следует понимать, что Сирия стала первым в истории местом, где эти контакты приобрели постоянный характер после Второй мировой войны. Но те контакты носили, как правило, открытый характер и были направлены на скорейшее окончание самой кровавой в истории человечества войны. Сирия же стала для США ареной открытого декларирования усилий по борьбе с террористической угрозой и скрытого стимулирования борьбы террористов на борьбу с Асадом.
Таким образом, ни о какой случайности встреч не может быть и речи. Но Сирия научила военных специалистов достойно представлять Российскую Федерацию в любых сложнейших и неожиданных встречах, где бы они ни происходили: в воздухе, на море, на земле. Кроме того, ВС РФ в очередной раз всему миру показали, что по своей боеспособности, боеготовности и морально-волевым качествам им нет равных на планете. Убедительным свидетельством современных кондиций ВС России являются и контакты с воинскими контингентами "лучшей" армии мира.
Вместе с тем необходимо признать, что ряд контактов осуществлялся и осуществляется в рамках различных меморандумов и договоренностей, достигнутых между РФ и США, которые в основном имели и имеют позитивный характер, но и здесь периодически возникают различные условности со стороны наших партнеров. Причем все эти условности, как правило, направлены на поиск причин и путей для усложнения процедур решения проблем мирного урегулирования.
Оценивая отношения с американскими военными и специалистами в Сирии в 2016 году и сейчас, можно с уверенностью говорить, что военные специалисты ВС РФ в очередной раз показали всему миру свою уникальную способность к обучению, и в данном аспекте отметить, что "ученики" в настоящее время явно превосходят своих "учителей" из США.
* Запрещенные в России террористические организации