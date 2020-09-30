https://ria.ru/20200930/sotrudnichestvo-1577977932.html
Генерал рассказал о сотрудничестве России и Ирана в Сирии
Взаимодействие России с иранскими силами и прошиитскими группировками в Сирии довольно успешно, хотя иранские контингенты не всегда выполняют договоренности,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T08:33
2020-09-30T08:33
2020-09-30T10:48
война в сирии
россия
сергей чварков
сирийская арабская армия
воздушно-космические силы россии
сирия
иран
безопасность
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов.</strong> Взаимодействие России с иранскими силами и прошиитскими группировками в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> довольно успешно, хотя иранские контингенты не всегда выполняют договоренности, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Центра по примирению враждующих сторон (2016 год) генерал-лейтенант в отставке <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHvarkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чварков</a>.Военная операция России в Сирии по согласованию с властями этой страны началась 30 сентября 2015 года."Несмотря на разницу целей и подходов к мирному урегулированию ситуации в Сирии, взаимодействие российских <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> с иранскими наземными силами и проиранскими шиитскими группировками носило и носит достаточно позитивный характер, и его следует признать в целом успешным", - сказал Чварков.Вместе с тем, отметил генерал, эффективность сотрудничества по борьбе с террористами существенно снижается ввиду того, что "не всегда иранские воинские контингенты выполняют договоренности"."Это обостряет, в целом, ситуацию в Сирии и ведет к неоправданным потерям <a href="http://ria.ru/organization_Sirijjskaja_arabskaja_armija/" target="_blank" data-auto="true">САА</a> и среди шиитских формирований, действующих в Сирии", - констатировал генерал.Отличие в политике <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и России в Сирии, по словам Чваркова, также и в том, что он делает ставку на создание параллельных негосударственных военных структур, не подчиняющихся напрямую сирийскому государству.<strong><a href="https://ria.ru/20200930/siriya-1577948800.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >>></a></strong>
https://ria.ru/20200921/iran-1577540399.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей чварков, сирийская арабская армия, воздушно-космические силы россии, сирия, иран, безопасность