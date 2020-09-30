Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200930/sotrudnichestvo-1577977932.html
Генерал рассказал о сотрудничестве России и Ирана в Сирии
Взаимодействие России с иранскими силами и прошиитскими группировками в Сирии довольно успешно, хотя иранские контингенты не всегда выполняют договоренности,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T08:33
2020-09-30T10:48
война в сирии
россия
сергей чварков
сирийская арабская армия
воздушно-космические силы россии
сирия
иран
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154768/39/1547683920_0:222:2851:1826_1400x0_80_0_0_4014af1aa83515d78be8b9b584393134.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов.</strong> Взаимодействие России с иранскими силами и прошиитскими группировками в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> довольно успешно, хотя иранские контингенты не всегда выполняют договоренности, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Центра по примирению враждующих сторон (2016 год) генерал-лейтенант в отставке <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHvarkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чварков</a>.Военная операция России в Сирии по согласованию с властями этой страны началась 30 сентября 2015 года."Несмотря на разницу целей и подходов к мирному урегулированию ситуации в Сирии, взаимодействие российских <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> с иранскими наземными силами и проиранскими шиитскими группировками носило и носит достаточно позитивный характер, и его следует признать в целом успешным", - сказал Чварков.Вместе с тем, отметил генерал, эффективность сотрудничества по борьбе с террористами существенно снижается ввиду того, что "не всегда иранские воинские контингенты выполняют договоренности"."Это обостряет, в целом, ситуацию в Сирии и ведет к неоправданным потерям <a href="http://ria.ru/organization_Sirijjskaja_arabskaja_armija/" target="_blank" data-auto="true">САА</a> и среди шиитских формирований, действующих в Сирии", - констатировал генерал.Отличие в политике <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и России в Сирии, по словам Чваркова, также и в том, что он делает ставку на создание параллельных негосударственных военных структур, не подчиняющихся напрямую сирийскому государству.<strong><a href="https://ria.ru/20200930/siriya-1577948800.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200921/iran-1577540399.html
россия
сирия
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154768/39/1547683920_61:0:2790:2047_1400x0_80_0_0_45a3a33709f6c51410e883ae3fa12855.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей чварков, сирийская арабская армия, воздушно-космические силы россии, сирия, иран, безопасность

Генерал рассказал о сотрудничестве России и Ирана в Сирии

08:33 30.09.2020 (обновлено: 10:48 30.09.2020)
 
© AP Photo / Sergei GritsРоссийская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. 14 августа 2018
Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. 14 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Взаимодействие России с иранскими силами и прошиитскими группировками в Сирии довольно успешно, хотя иранские контингенты не всегда выполняют договоренности, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Центра по примирению враждующих сторон (2016 год) генерал-лейтенант в отставке Сергей Чварков.
Военная операция России в Сирии по согласованию с властями этой страны началась 30 сентября 2015 года.
"Несмотря на разницу целей и подходов к мирному урегулированию ситуации в Сирии, взаимодействие российских ВКС с иранскими наземными силами и проиранскими шиитскими группировками носило и носит достаточно позитивный характер, и его следует признать в целом успешным", - сказал Чварков.
Вместе с тем, отметил генерал, эффективность сотрудничества по борьбе с террористами существенно снижается ввиду того, что "не всегда иранские воинские контингенты выполняют договоренности".
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 12:07
МИД России заявил о провале попытки США восстановить санкции против Ирана
"Это обостряет, в целом, ситуацию в Сирии и ведет к неоправданным потерям САА и среди шиитских формирований, действующих в Сирии", - констатировал генерал.
Отличие в политике Ирана и России в Сирии, по словам Чваркова, также и в том, что он делает ставку на создание параллельных негосударственных военных структур, не подчиняющихся напрямую сирийскому государству.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Обсудить0
Война в СирииРоссияСергей ЧварковСирийская арабская армияВоздушно-космические силы РоссииСирияИранБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния