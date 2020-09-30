https://ria.ru/20200930/siriya-1577979078.html
Генерал рассказал о российских военных базах в Сирии
Военные базы в сирийских Хмеймиме и Тартусе выгодны России не только с военной и политической точек зрения, но и с экономической, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:19
2020-09-30T09:19
2020-09-30T10:06
война в сирии
хмеймим
сергей чварков
война в сирии
тартус (город)
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов.</strong> Военные базы в сирийских <a href="http://ria.ru/location_KHmejjmim/" target="_blank" data-auto="true">Хмеймиме</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tartus/" target="_blank" data-auto="true">Тартусе</a> выгодны России не только с военной и политической точек зрения, но и с экономической, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Центра по примирению враждующих сторон в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> генерал-лейтенант в отставке <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHvarkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чварков</a>.Он назвал "исключительно важным" наличие у России баз в Сирии."Решения военно-политического руководства РФ следует признать обоснованными и правильными, чтобы там ни пытались заявлять различные либеральные экономисты о чрезвычайной затратности данных решений. Если подойти к данной проблеме системно, о политической выгоде говорить не буду, но и экономическая целесообразность размещения военных баз в Сирии становится очевидной", - сказал Чварков, возглавлявший центр в 2016 году.Он пояснил, что речь в первую очередь идет о нефтегазовом секторе, сельском хозяйстве и логистике. "Надо только лишь погрузиться в эту проблему. Но лить воду на мельницу не всегда значит получить муку. Банально нужно зерно", - добавил генерал.<strong><a href="https://ria.ru/20200930/siriya-1577948800.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >>></a></strong>
https://ria.ru/20200930/siriya-1577943719.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмеймим, сергей чварков, война в сирии, тартус (город), сирия, в мире