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Война в Сирии
https://ria.ru/20200930/siriya-1577973918.html
Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
Российская группировка перед началом военной операции в Сирии создавалась максимально скрытно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T00:10
2020-09-30T00:10
война в сирии
россия
воздушно-космические силы россии
сергей шойгу
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Российская группировка перед началом военной операции в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> создавалась максимально скрытно, заявил министр обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.Военная операция Воздушно-космических сил России в Сирии по согласованию с <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаском</a> началась 30 сентября 2015 года.Шойгу уточнил, что десятки единиц техники, сотни военных, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысяч километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки. По словам министра, появление "столь мощного формирования" на удалении от российской территории, "для многих стало неожиданностью"."Одновременно с этим всем органам военного управления сирийской армии - вплоть до батальонного звена - были направлены российские военные советники", - добавил он.
Ради кого и ради чего мы влезли в Сирию? Бить врагов на подступах? Тогда их в Польше и Украине не меньше. Давайте и их приструним! И защитим Донбасс и Белорусь.
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россия
сирия
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россия, воздушно-космические силы россии, сергей шойгу, сирия, в мире

Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии

00:10 30.09.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим
Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российская группировка перед началом военной операции в Сирии создавалась максимально скрытно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Военная операция Воздушно-космических сил России в Сирии по согласованию с Дамаском началась 30 сентября 2015 года.

"К началу операции на авиабазе Хмеймим была скрытно создана группировка войск (сил), в состав которой вошли 50 современных и модернизированных летательных аппаратов (34 самолета и 16 вертолетов), а также сосредоточены подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций", - говорится в статье министра в газете "Красная звезда".

Шойгу уточнил, что десятки единиц техники, сотни военных, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысяч километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки. По словам министра, появление "столь мощного формирования" на удалении от российской территории, "для многих стало неожиданностью".
"Одновременно с этим всем органам военного управления сирийской армии - вплоть до батальонного звена - были направлены российские военные советники", - добавил он.
Сирия до и после начала боевых действий - РИА Новости, 1920, 03.11.2017
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
 
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Война в СирииРоссияВоздушно-космические силы РоссииСергей ШойгуСирияВ мире
 
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