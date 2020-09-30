https://ria.ru/20200930/siriya-1577973918.html

Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии

Российская группировка перед началом военной операции в Сирии создавалась максимально скрытно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T00:10

2020-09-30T00:10

2020-09-30T00:10

война в сирии

россия

воздушно-космические силы россии

сергей шойгу

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Российская группировка перед началом военной операции в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> создавалась максимально скрытно, заявил министр обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.Военная операция Воздушно-космических сил России в Сирии по согласованию с <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаском</a> началась 30 сентября 2015 года.Шойгу уточнил, что десятки единиц техники, сотни военных, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысяч километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки. По словам министра, появление "столь мощного формирования" на удалении от российской территории, "для многих стало неожиданностью"."Одновременно с этим всем органам военного управления сирийской армии - вплоть до батальонного звена - были направлены российские военные советники", - добавил он.

михаил мельников Ради кого и ради чего мы влезли в Сирию? Бить врагов на подступах? Тогда их в Польше и Украине не меньше. Давайте и их приструним! И защитим Донбасс и Белорусь. 11

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воздушно-космические силы россии, сергей шойгу, сирия, в мире