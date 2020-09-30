https://ria.ru/20200930/siriya-1577973755.html

Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии

Российские войска в Сирии уничтожили более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран СНГ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью газете РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T00:06

2020-09-30T00:06

2020-09-30T01:08

война в сирии

россия

сергей шойгу

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Российские войска в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> уничтожили более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, заявил министр обороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> в интервью газете "<a href="http://redstar.ru/">Красная звезда</a>".Он уточнил, что ликвидированы 865 главарей бандформирований. По словам Шойгу, задача, которую верховный главнокомандующий поставил пять лет назад, "полностью выполнена".Он отметил, всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения."Еще один ключевой аспект состоит в том, что результативные действия Вооруженных Сил России в Сирии поставили надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории", - подчеркнул глава Минобороны.Шойгу также рассказал, что российская группировка перед началом военной операции в Сирии создавалась максимально скрытно. В ее состав вошли 34 самолета и 16 вертолетов, а также подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций.Десятки единиц техники, сотни военных, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысячи километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки, отметил глава Минобороны. По его словам, появление "столь мощного формирования" на удалении от российской территории, "для многих стало неожиданностью".Шойгу добавил, что реальный боевой опыт в ходе операции в Сирии получили 90% российских летчиков и 60% моряков, и сообщил, что Минобороны приняло решение о дополнительных закупках самолетов Су-34 и Су-30СМ, а также вертолетов Ми-28Н и Ка-52 по результатам их успешной работы в Сирии.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200929/oruzhie-boevikov-1577908583.html

Анна Ивановна Не бывает 133 тысячи боевиков 27

Олег Парфен Прежде чем говорить что-то надо хотя бы в реальности жить. Россия провела за последние годы грандиозные массовые международные мероприятия от Олимпиады, до ЧМ по футболу. Ни одного теракта не было при таком скоплении разнообразных лиц со всего мира и в том числе из Средней Азии. Так что террористов мочат везде, как обещал когда-то Путин. 23

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россия

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей шойгу, сирия, в мире