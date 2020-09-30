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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200930/siriya-1577973755.html
Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
Российские войска в Сирии уничтожили более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран СНГ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью газете РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T00:06
2020-09-30T01:08
война в сирии
россия
сергей шойгу
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Российские войска в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> уничтожили более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, заявил министр обороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> в интервью газете "<a href="http://redstar.ru/">Красная звезда</a>".Он уточнил, что ликвидированы 865 главарей бандформирований. По словам Шойгу, задача, которую верховный главнокомандующий поставил пять лет назад, "полностью выполнена".Он отметил, всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения."Еще один ключевой аспект состоит в том, что результативные действия Вооруженных Сил России в Сирии поставили надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории", - подчеркнул глава Минобороны.Шойгу также рассказал, что российская группировка перед началом военной операции в Сирии создавалась максимально скрытно. В ее состав вошли 34 самолета и 16 вертолетов, а также подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций.Десятки единиц техники, сотни военных, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысячи километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки, отметил глава Минобороны. По его словам, появление "столь мощного формирования" на удалении от российской территории, "для многих стало неожиданностью".Шойгу добавил, что реальный боевой опыт в ходе операции в Сирии получили 90% российских летчиков и 60% моряков, и сообщил, что Минобороны приняло решение о дополнительных закупках самолетов Су-34 и Су-30СМ, а также вертолетов Ми-28Н и Ка-52 по результатам их успешной работы в Сирии.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200929/oruzhie-boevikov-1577908583.html
Не бывает 133 тысячи боевиков
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Прежде чем говорить что-то надо хотя бы в реальности жить. Россия провела за последние годы грандиозные массовые международные мероприятия от Олимпиады, до ЧМ по футболу. Ни одного теракта не было при таком скоплении разнообразных лиц со всего мира и в том числе из Средней Азии. Так что террористов мочат везде, как обещал когда-то Путин.
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россия
сирия
РИА Новости
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россия, сергей шойгу, сирия, в мире

Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии

00:06 30.09.2020 (обновлено: 01:08 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российские войска в Сирии уничтожили более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран СНГ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью газете "Красная звезда".
Он уточнил, что ликвидированы 865 главарей бандформирований. По словам Шойгу, задача, которую верховный главнокомандующий поставил пять лет назад, "полностью выполнена".
"Международная террористическая организация "Исламского государства"* в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию", - добавил Шойгу.
Он отметил, всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения.
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"Они сумели удивить": с чем российские военные столкнулись в Сирии
"Еще один ключевой аспект состоит в том, что результативные действия Вооруженных Сил России в Сирии поставили надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории", - подчеркнул глава Минобороны.
Шойгу также рассказал, что российская группировка перед началом военной операции в Сирии создавалась максимально скрытно. В ее состав вошли 34 самолета и 16 вертолетов, а также подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций.
Десятки единиц техники, сотни военных, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысячи километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки, отметил глава Минобороны. По его словам, появление "столь мощного формирования" на удалении от российской территории, "для многих стало неожиданностью".
Шойгу добавил, что реальный боевой опыт в ходе операции в Сирии получили 90% российских летчиков и 60% моряков, и сообщил, что Минобороны приняло решение о дополнительных закупках самолетов Су-34 и Су-30СМ, а также вертолетов Ми-28Н и Ка-52 по результатам их успешной работы в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий - РИА Новости, 1920, 03.11.2017
3 ноября 2017, 14:18Инфографика
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
 
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Война в СирииРоссияСергей ШойгуСирияВ мире
 
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