https://ria.ru/20200930/siriya-1577973755.html
Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
Российские войска в Сирии уничтожили более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран СНГ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью газете РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T00:06
2020-09-30T00:06
2020-09-30T01:08
война в сирии
россия
сергей шойгу
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156019/92/1560199258_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_a2e05fd1c3cf8e2fb1f42f75f349f4db.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Российские войска в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> уничтожили более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, заявил министр обороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> в интервью газете "<a href="http://redstar.ru/">Красная звезда</a>".Он уточнил, что ликвидированы 865 главарей бандформирований. По словам Шойгу, задача, которую верховный главнокомандующий поставил пять лет назад, "полностью выполнена".Он отметил, всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения."Еще один ключевой аспект состоит в том, что результативные действия Вооруженных Сил России в Сирии поставили надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории", - подчеркнул глава Минобороны.Шойгу также рассказал, что российская группировка перед началом военной операции в Сирии создавалась максимально скрытно. В ее состав вошли 34 самолета и 16 вертолетов, а также подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций.Десятки единиц техники, сотни военных, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысячи километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки, отметил глава Минобороны. По его словам, появление "столь мощного формирования" на удалении от российской территории, "для многих стало неожиданностью".Шойгу добавил, что реальный боевой опыт в ходе операции в Сирии получили 90% российских летчиков и 60% моряков, и сообщил, что Минобороны приняло решение о дополнительных закупках самолетов Су-34 и Су-30СМ, а также вертолетов Ми-28Н и Ка-52 по результатам их успешной работы в Сирии.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200929/oruzhie-boevikov-1577908583.html
Анна Ивановна
Не бывает 133 тысячи боевиков
27
Олег Парфен
Прежде чем говорить что-то надо хотя бы в реальности жить. Россия провела за последние годы грандиозные массовые международные мероприятия от Олимпиады, до ЧМ по футболу. Ни одного теракта не было при таком скоплении разнообразных лиц со всего мира и в том числе из Средней Азии. Так что террористов мочат везде, как обещал когда-то Путин.
23
16
россия
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156019/92/1560199258_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_d4a736b93f6440f5bd18908831429eef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, сирия, в мире
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.
Российские войска в Сирии
уничтожили более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран СНГ
, заявил министр обороны России Сергей Шойгу
в интервью газете "Красная звезда
".
Он уточнил, что ликвидированы 865 главарей бандформирований. По словам Шойгу, задача, которую верховный главнокомандующий поставил пять лет назад, "полностью выполнена".
"Международная террористическая организация "Исламского государства
"* в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию", - добавил Шойгу.
Он отметил, всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения.
"Еще один ключевой аспект состоит в том, что результативные действия Вооруженных Сил России в Сирии поставили надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории", - подчеркнул глава Минобороны.
Шойгу также рассказал, что российская группировка перед началом военной операции в Сирии создавалась максимально скрытно. В ее состав вошли 34 самолета и 16 вертолетов, а также подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций.
Десятки единиц техники, сотни военных, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысячи километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки, отметил глава Минобороны. По его словам, появление "столь мощного формирования" на удалении от российской территории, "для многих стало неожиданностью".
Шойгу добавил, что реальный боевой опыт в ходе операции в Сирии получили 90% российских летчиков и 60% моряков, и сообщил, что Минобороны приняло решение о дополнительных закупках самолетов Су-34 и Су-30СМ, а также вертолетов Ми-28Н и Ка-52 по результатам их успешной работы в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.