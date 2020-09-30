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https://ria.ru/20200930/shtrafy-1578007889.html
Мосгордума отказалась снизить штрафы за неоплаченную парковку
Мосгордума не поддержала законопроект о снижении штрафов за неоплаченную парковку, соответствующее решение было принято на заседании столичного парламента в... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:55
2020-09-30T15:55
алексей шапошников
авто
михаил мишустин
московская городская дума
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордума</a> не поддержала законопроект о снижении штрафов за неоплаченную парковку, соответствующее решение было принято на заседании столичного парламента в среду."Решение об отклонении в первом чтении проекта закона города <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> "О внесении изменений в часть 2 статьи 8.14 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях", - сообщил председатель МГД <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_SHaposhnikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Шапошников</a>.За отклонение законопроекта проголосовали 14 депутатов, против – два, трое воздержались.По словам редактора документа депутата Михаила Тимонова, проектом предлагается снизить штраф за неоплаченную парковку с 5 до 2,5 тысяч рублей."Административный штраф за неуплату за размещение транспортного средства на платной городской парковке был установлен 1 января 2008 года. На протяжении 11 лет его размер составлял 2,5 тысячи рублей, в 2019 году его размер был изменен на 5 тысяч рублей, что для многих является непосильным... Считаю, что надо вернуться к прежней сумме штрафа", - сказал Тимонов.Он отметил, что также законопроектом предлагается назначать штраф только в случае, если время неуплаты за нахождение автомобиля на платной парковке составляет более 15 минут с момента въезда на парковочное место.В своем выступлении депутат ссылался на слова премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a>, который в феврале раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). По сломам премьера, документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые "непосильны" и необходимо учитывать уровень платежеспособности людей.
https://ria.ru/20200930/parkovka-1577985901.html
https://realty.ria.ru/20200826/parkovka-1576344345.html
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алексей шапошников, авто, михаил мишустин, московская городская дума, москва, общество

Мосгордума отказалась снизить штрафы за неоплаченную парковку

15:55 30.09.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовЗнаки платной парковки в Москве
Знаки платной парковки в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мосгордума не поддержала законопроект о снижении штрафов за неоплаченную парковку, соответствующее решение было принято на заседании столичного парламента в среду.
"Решение об отклонении в первом чтении проекта закона города Москвы "О внесении изменений в часть 2 статьи 8.14 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях", - сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.
За отклонение законопроекта проголосовали 14 депутатов, против – два, трое воздержались.
По словам редактора документа депутата Михаила Тимонова, проектом предлагается снизить штраф за неоплаченную парковку с 5 до 2,5 тысяч рублей.
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"Административный штраф за неуплату за размещение транспортного средства на платной городской парковке был установлен 1 января 2008 года. На протяжении 11 лет его размер составлял 2,5 тысячи рублей, в 2019 году его размер был изменен на 5 тысяч рублей, что для многих является непосильным... Считаю, что надо вернуться к прежней сумме штрафа", - сказал Тимонов.
Он отметил, что также законопроектом предлагается назначать штраф только в случае, если время неуплаты за нахождение автомобиля на платной парковке составляет более 15 минут с момента въезда на парковочное место.
В своем выступлении депутат ссылался на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который в феврале раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). По сломам премьера, документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые "непосильны" и необходимо учитывать уровень платежеспособности людей.
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Алексей ШапошниковАвтоМихаил МишустинМосковская городская думаМоскваОбщество
 
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