https://ria.ru/20200930/shtrafy-1578007889.html

Мосгордума отказалась снизить штрафы за неоплаченную парковку

Мосгордума не поддержала законопроект о снижении штрафов за неоплаченную парковку, соответствующее решение было принято на заседании столичного парламента в... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:55

2020-09-30T15:55

2020-09-30T15:55

алексей шапошников

авто

михаил мишустин

московская городская дума

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордума</a> не поддержала законопроект о снижении штрафов за неоплаченную парковку, соответствующее решение было принято на заседании столичного парламента в среду."Решение об отклонении в первом чтении проекта закона города <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> "О внесении изменений в часть 2 статьи 8.14 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях", - сообщил председатель МГД <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_SHaposhnikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Шапошников</a>.За отклонение законопроекта проголосовали 14 депутатов, против – два, трое воздержались.По словам редактора документа депутата Михаила Тимонова, проектом предлагается снизить штраф за неоплаченную парковку с 5 до 2,5 тысяч рублей."Административный штраф за неуплату за размещение транспортного средства на платной городской парковке был установлен 1 января 2008 года. На протяжении 11 лет его размер составлял 2,5 тысячи рублей, в 2019 году его размер был изменен на 5 тысяч рублей, что для многих является непосильным... Считаю, что надо вернуться к прежней сумме штрафа", - сказал Тимонов.Он отметил, что также законопроектом предлагается назначать штраф только в случае, если время неуплаты за нахождение автомобиля на платной парковке составляет более 15 минут с момента въезда на парковочное место.В своем выступлении депутат ссылался на слова премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a>, который в феврале раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). По сломам премьера, документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые "непосильны" и необходимо учитывать уровень платежеспособности людей.

https://ria.ru/20200930/parkovka-1577985901.html

https://realty.ria.ru/20200826/parkovka-1576344345.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей шапошников, авто, михаил мишустин, московская городская дума, москва, общество