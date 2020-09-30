https://ria.ru/20200930/sammit-1577978201.html

Армения выступила против саммита Москва — Ереван — Баку

Армения не считает уместным проведение саммита Москва-Ереван-Баку в условиях боевых действий в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:16

2020-09-30T10:16

2020-09-30T10:19

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577847160_0:0:1670:939_1400x0_80_0_0_0d6aa8cf769d24d22617bbe78652a891.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Армения не считает уместным проведение саммита Москва-Ереван-Баку в условиях боевых действий в Нагорном Карабахе."Во время военных действий не очень уместно говорить о саммите. Для ведения переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия", - сказал Пашинян журналистам.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577980264.html

Антон Шева гоните к чертям собачьим этого Пашиняна. Ослу понятно - чего добивается этот засланный госдепом казачек. Забыли, как он пришел в кресло президента? 36

Левый Правый Просто пашинян соросовский вредитель. ему плевать на армению. лишь бы против России 27

8

россия

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, азербайджан, армения, в мире