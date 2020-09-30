Саакашвили лишат звания почетного доктора Ереванского университета
ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян заявил в среду, что инициировал процесс лишения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили звания почетного доктора Ереванского государственного университета за поддержку Азербайджана.
Ранее Саакашвили написал в Facebook, что его позиция основана на принципе территориальной целостности, назвав Нагорный Карабах "суверенной территорией Азербайджана".
"Сегодня принял решение обратиться в научный совет Ереванского государственного университета с просьбой лишить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили звания почетного доктора вуза", - написал Арутюнян в Facebook.
По его словам, решение обусловлено поддержкой, оказываемой Саакашвили Азербайджану в его шагах, "направленных против армянской самобытности, права на жизнь, самоопределение и созидание на своей земле"
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Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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