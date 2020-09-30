https://ria.ru/20200930/ryazan-1577954549.html
Рязань в поиске идентичности: чем живет город и его жители
В апреле 2021 года начнется Всероссийская перепись населения, благодаря которой станет понятно, что за люди живут в стране. Согласно прошлой переписи, на одной... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T08:00
2020-09-30T08:00
2020-09-30T17:48
хорошие новости
хорошие новости
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Евгений Еремкин. </strong>В апреле 2021 года начнется Всероссийская перепись населения, благодаря которой станет понятно, что за люди живут в стране. Согласно прошлой переписи, на одной лестничной площадке с нами, россиянами, порой соседствуют эльфы, хоббиты и даже джедаи. Впрочем, Россия большая, места хватит всем. Корреспондент РИА Новости отправился в Рязань с заданием разобраться, кто такие рязанцы, чем они живут, почему их зовут косопузыми, а также почему здесь растут "грибы с глазами" и так ли городу нужны комфортные общественные туалеты.Есенин — пророк в своем отечествеВид транспортной развязки на окраине города может утомить даже самых влюбленных в родные места: унылое пересечение многополосных шоссе, утром пробки на въезд, вечером — в область, выхлопы автомобилей не делают это место приятнее. Участок поля между трассами никогда не пытались облагородить, никто даже не задумывался об этом. Первого сентября сюда с лопатой вышла совладелица турагентства и блогер Елена Абрамова и принялась за работу. За день она и две сотни волонтеров высадили деревьями и кустами лик поэта Сергея Есенина на площади 2,3 гектара. "Расти, наш Есенин! Расти, цвети, шелести!" — написала в своем блоге Абрамова.Поэт родился в селе Константиново, что в 40 километрах от Рязани, и давно стал одним из символов города и всего региона. Неудивительно, что именно поэта решили увековечить среди широких трасс Елена Абрамова и ландшафтный дизайнер Татьяна Лазарева. Блогер просто кинула клич в соцсетях с просьбой помочь купить четыре тысячи саженцев и и посадить их. Она даже не удивилась, что люди так легко откликнулись. Уже несколько лет 1 сентября Абрамова с группой детей и их родителей высаживает аллеи первоклассников, поэтому и замахнулась на более крупную форму.Девушка немного теряется при ответе на вопрос, зачем ей это нужно. Подумав, объясняет, что таким образом не только развивается сама как человек и гражданин, но и пытается поменять родной город, привлечь туристов — для этого она даже устраивала фототуры для друзей со всей страны.И она старается сделать его еще уютнее, не прибегая к помощи чиновников. Девушке без труда удается привлечь к своим проектам добровольцев. Да и видение уютной и туристически привлекательной Рязани у них разное.Грибы еще с глазами, но их уже не едятВ июле этого года, пока мир пытался пережить карантин, в правительстве Рязанской области <a href="https://admrzn.ru/informatsionnye-razdely/novosti/2020/:38418" target="_blank">обсуждали</a> "вопрос установки необычных информационных конструкций в виде грибов", которые будут играть роль гидов по городу. Целая комиссия, члены которой "имеют опыт и знания в сфере культуры и туризма", приняла проект. Чтобы эффект от грибов был помощнее, некоторых таких "гидов" планируют усилить дополненной реальностью. Вообще, рязанские власти любят делать красиво, но получается не всегда. Например, в новогодние праздники 2019 года елка на главной городской площади не зажглась, хотя ее об этом просил Дед Мороз, приехавший из Великого Устюга, и собравшиеся жители. Официально это <a href="https://ria.ru/20191210/1562220522.html" target="_blank">объяснили</a> тем, что она и не должна была загореться — для этого была поставлена елка в другой части Рязани. Однако рязанцы уверены, что дерево просто не успели или забыли нарядить. В те же дни на Лыбедском бульваре завалились две гигантские переливающиеся буквы, образующие слово "РЯЗАНЬ", остались стоять жалкие Р, Я, З и А. В тот год город получил почетный статус "Новогодняя столица России".Если Есенин — символ города, лицо с магнитика на холодильнике, то поговорка "В Рязани грибы с глазами, их едят, а они глядят" стала слоганом, который самим рязанцам порядком поднадоел. По легенде, байка про грибы появилась во времена ордынских нашествий. Татаро-монгольские отряды по пути в Москву успевали ограбить и сжечь немало деревень, поэтому местные дружинники научились отслеживать их появление по помятым и растоптанным грибам. Есть их местным жителям запрещали, ведь они служили сигнализацией.Экскурсовод Ксения Паначева слышала об идее грибных гидов, но пока не видела сами фигуры. "Это перебор" — так оценила идею девушка. Ее больше беспокоит отсутствие приличных туалетов, куда могли бы зайти не только туристы, но и сами рязанцы. Перед Новым годом на центральной площади установили современную кабинку, но она проработала только до конца праздников."Туризм — это не грибы с глазами, не музеи и гостиницы. В первую очередь — благоустройство, то есть ровный асфальт, урны, из которых ничего не вываливается, комфортные туалеты и регулярная уборка. Я бы начала с того, что отмыла город и занялась благоустройством скверов и парков в историческом центре", — говорит Паначева.Она уже пять лет водит экскурсии по городу, создала в VK популярное сообщество, где рассказывает интересные факты о Рязани. Раньше, по ее словам, в городе почти не было арт-объектов, одни только памятники древним героям на конях или советским вождям, чаще на своих двоих. Недавно стали появляться новые формы."Долгое время не было парковых скульптур, с которыми человек мог бы повзаимодействовать. Позже начали ставить кованые объекты, столики, скамейки, людям нравилось там фотографироваться, но потом это стало приобретать чудовищные формы. Конечно, все было обложено плиткой", — говорит Паначева. Фигуры грибов, даже с глазами, вряд ли станут привлекать гостей в город, хотя COVID-19 и подстегнул развитие внутреннего туризма, уверена экскурсовод. На ближайшие дни у нее запланировано множество экскурсий по ухоженному историческому центру, который со всех сторон уверенно зажимают новостройки из стекла и пластика. "Низкий дом без меня ссутулился", писал Есенин и был не совсем прав: старую застройку часто просто сносят, не давая состариться.Город в активном поиске идентичностиНа центральном рынке города мужчина примеряет деловой костюм с отливом, стоя на картонке; сквозь ряды деловой одежды, поддельных кроссовок и нижнего белья он видит строящийся элитный дом. Вокруг рынка сегодня стоят уже несколько современных высотных зданий. На окраине города — как раз там Елена Абрамова с друзьями высадила лик поэта — вырастают целые микрорайоны нового жилья. Инфраструктура часто не поспевает за темпами трудолюбивых строителей.Дизайнер Григорий Хаустов считает, что такими темпами Рязань растеряет идентичность и станет похожей на любой другой обычный российский город — в облицовочной плитке. Он современный молодой человек: раздельно собирает мусор, носит яркую одежду, как любой дизайнер в Берлине, Москве или Нью-Йорке; про таких раньше говорили openminded. Администрация города не стремится сохранять историческую память или хотя бы консервировать старую застройку, а только зарабатывает, считает он."Торговые центры и многоэтажки окупают себя быстро, а на объектах деревянного зодчества не заработаешь. А турист приезжает туда, где можно увидеть идентичность и с ней познакомиться. С таким бездействием у нас только кремль останется", — переживает Хаустов.Он смотрит на город глазами дизайнера, поэтому не может не обращать внимания на огромный объем визуального шума. На самом деле некоторое подобие дизайн-кода в городе принято, <a href="https://admrzn.ru/informatsionnye-razdely/novosti/2020/:36060" target="_blank">документ</a> называется "Концепция размещения вывесок, рекламных и информационных конструкций". Администрация настаивает, что соблюдение этого акта обязательно для всех, однако ранее выданные разрешения на рекламные конструкции продолжат действовать до конца указанного в них срока. Например, разрешение на пять лет, полученное в конце 2019 года, будет актуально еще четыре года. Власти и до этого пытались регулировать рынок рекламных конструкций — но без особого успеха. Экскурсовод Ксения Паначева соглашается с мнением, что дизайн-код сделает город уютнее и привлекательнее. Несколько лет назад она вместе с группой чиновников прошла по своему туристическому маршруту, чтобы показать им городские фасады с позиции гида. "Ой, вывески. А мы на такие разрешения не давали", — развели руками чиновники при виде громоздкой конструкции на стене исторического здания.Рязань косопузаяДо конца не известно, когда появилась присказка "Рязань косопузая" — так характеризовали мужчин-крестьян, которые занимались плотницким делом. Топоры они носили за кушаком, отчего он провисал, создавая впечатление того самого косого пуза. Предприниматель Кирилл Пронякин занимается рекламным бизнесом и топором работает редко, хотя приходится делать всякое. Его компания с трудом переживает пандемию, поэтому все свое время он проводит в поиске заказчиков: днем созванивается с клиентами, а вечером и ночью своими руками монтирует рекламные конструкции. На сон остается несколько часов. На днях он прикручивал огромные пластиковые изображения хинкали и шашлыка на фасад здания дореволюционной постройки, здесь открывается чебуречная в советской и одновременно восточной стилистике — например, колонны в помещении напоминают минареты."Я люблю этот город вязевый, пусть обрюзг он и пусть одрях. Золотая дремотная Азия опочила на куполах", — напевает Кирилл и сверлит новую дырку, ведь хинкали иначе не повесишь.Предприниматель признается, что рад был бы делать что-то более искусное и сложное, но спрос есть только на "хинкали". Да и выбора нет. Пронякин пытался получить от государства субсидию в рамках помощи бизнесу, пострадавшему от COVID-19, но в налоговой инспекции ему отказали, так как эта сфера предпринимательства не вошла в перечень пострадавших."То есть стоматологическая клиника, которой я вывеску делал, пострадала, а я нет, палатка с шаурмой, которую я оформлял, тоже получила субсидию, а я нет. Тогда, может, и налоги мне платить не надо, если в случае чего я не получу помощи?" — возмущается бизнесмен. Его компания оформляет не только заведения общепита, но и городские праздники: например, он сделал доску почета в центре Рязани. Заказы от чебуречных поступают чаще.Пронякин мечтает накопить достаточно денег, прикупить в городе недвижимости и переехать на остров Пхукет, хотя там пока не бывал. Он откроет кафе и мастерскую по изготовлению досок для серфинга, необходимые навыки уже получены из видео в Сети. Жить планирует на ренту от сдачи недвижимости, а кафе и мастерская — для души, чтобы не скучать по русской кухне.Один из немногих жителей города, кто пока всем доволен, — продавец шаурмы Усман. Приехал из Узбекистана несколько лет назад, но уже успел построить успешный бизнес на шашлыках, самсе и шаурме. Он носит красивую ухоженную бороду и аккуратно укладывает волосы. В ближайшее время Усман планирует уехать в США и открыть ресторанчик узбекской кухни. На вопрос, не страшно ли уезжать в никуда, не имея связей, он отвечает: "Так я и сюда приехал на пустое место".Долгое время Усман с женой изучают английский язык и выбирают, где бы остановиться; в приоритете штаты Колорадо и Флорида. Пока у них нет загранпаспортов, виз, разрешений на работу и грин-карты, впрочем, и сомнений в успехе будущего кафе тоже никаких. Расстраивает лишь то, что из-за пандемии пришлось переносить планы."Мне здесь просто <…> адски скучно", — объясняет продавец шаурмы.Расти, наш Есенин, цвети и шелести, а мы поехали дальшеАвтобус с бабушками-дачницами проезжает мимо свежепосаженного Есенина. Через заляпанное окно их белые платочки можно принять за панамы целого пионерского отряда. Бабушки, зажав коленками саженцы, обсуждают насущные проблемы: тарифы растут, пенсии не растут, внуки грубят, хорошо хоть год выдался яблочным. А проблемы блогеров, предпринимателей или дизайнеров их интересуют крайне мало.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, общество
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Евгений Еремкин. В апреле 2021 года начнется Всероссийская перепись населения, благодаря которой станет понятно, что за люди живут в стране. Согласно прошлой переписи, на одной лестничной площадке с нами, россиянами, порой соседствуют эльфы, хоббиты и даже джедаи. Впрочем, Россия большая, места хватит всем. Корреспондент РИА Новости отправился в Рязань с заданием разобраться, кто такие рязанцы, чем они живут, почему их зовут косопузыми, а также почему здесь растут "грибы с глазами" и так ли городу нужны комфортные общественные туалеты.
Есенин — пророк в своем отечестве
Вид транспортной развязки на окраине города может утомить даже самых влюбленных в родные места: унылое пересечение многополосных шоссе, утром пробки на въезд, вечером — в область, выхлопы автомобилей не делают это место приятнее. Участок поля между трассами никогда не пытались облагородить, никто даже не задумывался об этом. Первого сентября сюда с лопатой вышла совладелица турагентства и блогер Елена Абрамова и принялась за работу. За день она и две сотни волонтеров высадили деревьями и кустами лик поэта Сергея Есенина на площади 2,3 гектара. "Расти, наш Есенин! Расти, цвети, шелести!" — написала в своем блоге Абрамова.
Поэт родился в селе Константиново, что в 40 километрах от Рязани, и давно стал одним из символов города и всего региона.
"С начальной школы дети декламируют у доски его стихи и приезжают в избушку Есенина, чтобы побольше узнать о выдающемся земляке и проникнуться его духом. Дом стоит на высоком берегу Оки, виды здесь такие, что, кажется, даже бревно способно написать сносное стихотворение.
Неудивительно, что именно поэта решили увековечить среди широких трасс Елена Абрамова и ландшафтный дизайнер Татьяна Лазарева. Блогер просто кинула клич в соцсетях с просьбой помочь купить четыре тысячи саженцев и и посадить их. Она даже не удивилась, что люди так легко откликнулись. Уже несколько лет 1 сентября Абрамова с группой детей и их родителей высаживает аллеи первоклассников, поэтому и замахнулась на более крупную форму.
Девушка немного теряется при ответе на вопрос, зачем ей это нужно. Подумав, объясняет, что таким образом не только развивается сама как человек и гражданин, но и пытается поменять родной город, привлечь туристов — для этого она даже устраивала фототуры для друзей со всей страны.
"Двенадцать лет я путешествую по России и слышу, что, кроме Москвы и Питера, нечего смотреть. Иногда таксист в другом городе спрашивает: "Да че в вашей Рязани делать-то?" Меня разочаровывает, что люди, не увидев нашего города, обзывают его. Обидно. Ну как так? Мне вот кайфово здесь, в этом маленьком уютном городе", — говорит Абрамова.
И она старается сделать его еще уютнее, не прибегая к помощи чиновников. Девушке без труда удается привлечь к своим проектам добровольцев. Да и видение уютной и туристически привлекательной Рязани у них разное.
Грибы еще с глазами, но их уже не едят
В июле этого года, пока мир пытался пережить карантин, в правительстве Рязанской области обсуждали
"вопрос установки необычных информационных конструкций в виде грибов", которые будут играть роль гидов по городу. Целая комиссия, члены которой "имеют опыт и знания в сфере культуры и туризма", приняла проект. Чтобы эффект от грибов был помощнее, некоторых таких "гидов" планируют усилить дополненной реальностью. Вообще, рязанские власти любят делать красиво, но получается не всегда. Например, в новогодние праздники 2019 года елка на главной городской площади не зажглась, хотя ее об этом просил Дед Мороз, приехавший из Великого Устюга, и собравшиеся жители. Официально это объяснили
тем, что она и не должна была загореться — для этого была поставлена елка в другой части Рязани. Однако рязанцы уверены, что дерево просто не успели или забыли нарядить. В те же дни на Лыбедском бульваре завалились две гигантские переливающиеся буквы, образующие слово "РЯЗАНЬ", остались стоять жалкие Р, Я, З и А. В тот год город получил почетный статус "Новогодняя столица России".
Если Есенин — символ города, лицо с магнитика на холодильнике, то поговорка "В Рязани грибы с глазами, их едят, а они глядят" стала слоганом, который самим рязанцам порядком поднадоел. По легенде, байка про грибы появилась во времена ордынских нашествий. Татаро-монгольские отряды по пути в Москву успевали ограбить и сжечь немало деревень, поэтому местные дружинники научились отслеживать их появление по помятым и растоптанным грибам. Есть их местным жителям запрещали, ведь они служили сигнализацией.
Экскурсовод Ксения Паначева слышала об идее грибных гидов, но пока не видела сами фигуры. "Это перебор" — так оценила идею девушка. Ее больше беспокоит отсутствие приличных туалетов, куда могли бы зайти не только туристы, но и сами рязанцы. Перед Новым годом на центральной площади установили современную кабинку, но она проработала только до конца праздников.
"Туризм — это не грибы с глазами, не музеи и гостиницы. В первую очередь — благоустройство, то есть ровный асфальт, урны, из которых ничего не вываливается, комфортные туалеты и регулярная уборка. Я бы начала с того, что отмыла город и занялась благоустройством скверов и парков в историческом центре", — говорит Паначева.
Она уже пять лет водит экскурсии по городу, создала в VK популярное сообщество, где рассказывает интересные факты о Рязани. Раньше, по ее словам, в городе почти не было арт-объектов, одни только памятники древним героям на конях или советским вождям, чаще на своих двоих. Недавно стали появляться новые формы.
"Долгое время не было парковых скульптур, с которыми человек мог бы повзаимодействовать. Позже начали ставить кованые объекты, столики, скамейки, людям нравилось там фотографироваться, но потом это стало приобретать чудовищные формы. Конечно, все было обложено плиткой", — говорит Паначева.
Фигуры грибов, даже с глазами, вряд ли станут привлекать гостей в город, хотя COVID-19 и подстегнул развитие внутреннего туризма, уверена экскурсовод. На ближайшие дни у нее запланировано множество экскурсий по ухоженному историческому центру, который со всех сторон уверенно зажимают новостройки из стекла и пластика. "Низкий дом без меня ссутулился", писал Есенин и был не совсем прав: старую застройку часто просто сносят, не давая состариться.
Город в активном поиске идентичности
На центральном рынке города мужчина примеряет деловой костюм с отливом, стоя на картонке; сквозь ряды деловой одежды, поддельных кроссовок и нижнего белья он видит строящийся элитный дом. Вокруг рынка сегодня стоят уже несколько современных высотных зданий. На окраине города — как раз там Елена Абрамова с друзьями высадила лик поэта — вырастают целые микрорайоны нового жилья. Инфраструктура часто не поспевает за темпами трудолюбивых строителей.
Дизайнер Григорий Хаустов считает, что такими темпами Рязань растеряет идентичность и станет похожей на любой другой обычный российский город — в облицовочной плитке. Он современный молодой человек: раздельно собирает мусор, носит яркую одежду, как любой дизайнер в Берлине, Москве или Нью-Йорке; про таких раньше говорили openminded. Администрация города не стремится сохранять историческую память или хотя бы консервировать старую застройку, а только зарабатывает, считает он.
"Торговые центры и многоэтажки окупают себя быстро, а на объектах деревянного зодчества не заработаешь. А турист приезжает туда, где можно увидеть идентичность и с ней познакомиться. С таким бездействием у нас только кремль останется", — переживает Хаустов.
Он смотрит на город глазами дизайнера, поэтому не может не обращать внимания на огромный объем визуального шума.
"Большинство зданий, будь то избушка в центре или панелька в спальном районе, обвешаны безвкусными вывесками и рекламными баннерами. Рязани нужен проработанный дизайн-код, — считает Хаустов. — Этот инструмент поможет сохранить ту самую идентичность, пусть и на время".
На самом деле некоторое подобие дизайн-кода в городе принято, документ
называется "Концепция размещения вывесок, рекламных и информационных конструкций". Администрация настаивает, что соблюдение этого акта обязательно для всех, однако ранее выданные разрешения на рекламные конструкции продолжат действовать до конца указанного в них срока. Например, разрешение на пять лет, полученное в конце 2019 года, будет актуально еще четыре года. Власти и до этого пытались регулировать рынок рекламных конструкций — но без особого успеха. Экскурсовод Ксения Паначева соглашается с мнением, что дизайн-код сделает город уютнее и привлекательнее. Несколько лет назад она вместе с группой чиновников прошла по своему туристическому маршруту, чтобы показать им городские фасады с позиции гида. "Ой, вывески. А мы на такие разрешения не давали", — развели руками чиновники при виде громоздкой конструкции на стене исторического здания.
Рязань косопузая
До конца не известно, когда появилась присказка "Рязань косопузая" — так характеризовали мужчин-крестьян, которые занимались плотницким делом. Топоры они носили за кушаком, отчего он провисал, создавая впечатление того самого косого пуза. Предприниматель Кирилл Пронякин занимается рекламным бизнесом и топором работает редко, хотя приходится делать всякое. Его компания с трудом переживает пандемию, поэтому все свое время он проводит в поиске заказчиков: днем созванивается с клиентами, а вечером и ночью своими руками монтирует рекламные конструкции. На сон остается несколько часов. На днях он прикручивал огромные пластиковые изображения хинкали и шашлыка на фасад здания дореволюционной постройки, здесь открывается чебуречная в советской и одновременно восточной стилистике — например, колонны в помещении напоминают минареты.
"Я люблю этот город вязевый, пусть обрюзг он и пусть одрях. Золотая дремотная Азия опочила на куполах", — напевает Кирилл и сверлит новую дырку, ведь хинкали иначе не повесишь.
Предприниматель признается, что рад был бы делать что-то более искусное и сложное, но спрос есть только на "хинкали". Да и выбора нет. Пронякин пытался получить от государства субсидию в рамках помощи бизнесу, пострадавшему от COVID-19, но в налоговой инспекции ему отказали, так как эта сфера предпринимательства не вошла в перечень пострадавших.
"То есть стоматологическая клиника, которой я вывеску делал, пострадала, а я нет, палатка с шаурмой, которую я оформлял, тоже получила субсидию, а я нет. Тогда, может, и налоги мне платить не надо, если в случае чего я не получу помощи?" — возмущается бизнесмен. Его компания оформляет не только заведения общепита, но и городские праздники: например, он сделал доску почета в центре Рязани. Заказы от чебуречных поступают чаще.
Пронякин мечтает накопить достаточно денег, прикупить в городе недвижимости и переехать на остров Пхукет, хотя там пока не бывал. Он откроет кафе и мастерскую по изготовлению досок для серфинга, необходимые навыки уже получены из видео в Сети. Жить планирует на ренту от сдачи недвижимости, а кафе и мастерская — для души, чтобы не скучать по русской кухне.
Один из немногих жителей города, кто пока всем доволен, — продавец шаурмы Усман. Приехал из Узбекистана несколько лет назад, но уже успел построить успешный бизнес на шашлыках, самсе и шаурме. Он носит красивую ухоженную бороду и аккуратно укладывает волосы. В ближайшее время Усман планирует уехать в США и открыть ресторанчик узбекской кухни. На вопрос, не страшно ли уезжать в никуда, не имея связей, он отвечает: "Так я и сюда приехал на пустое место".
Долгое время Усман с женой изучают английский язык и выбирают, где бы остановиться; в приоритете штаты Колорадо и Флорида. Пока у них нет загранпаспортов, виз, разрешений на работу и грин-карты, впрочем, и сомнений в успехе будущего кафе тоже никаких. Расстраивает лишь то, что из-за пандемии пришлось переносить планы.
"Мне здесь просто <…> адски скучно", — объясняет продавец шаурмы.
Расти, наш Есенин, цвети и шелести, а мы поехали дальше
Автобус с бабушками-дачницами проезжает мимо свежепосаженного Есенина. Через заляпанное окно их белые платочки можно принять за панамы целого пионерского отряда. Бабушки, зажав коленками саженцы, обсуждают насущные проблемы: тарифы растут, пенсии не растут, внуки грубят, хорошо хоть год выдался яблочным. А проблемы блогеров, предпринимателей или дизайнеров их интересуют крайне мало.