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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-10T16:30+0300
https://ria.ru/20191210/1562220522.html
Рязанские власти объяснили, почему Дед Мороз не смог зажечь елку
https://cdn21.img.ria.ru/images/156106/13/1561061314_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_7d094b4b3d3efc6d335c6f1a74f5e092.jpg
РИА Новости

Рязанские власти объяснили, почему Дед Мороз не смог зажечь елку

16:24 10.12.2019 (обновлено: 16:30 10.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и Снегурочка
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Дед Мороз и Снегурочка. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Дед Мороз не зажег елку на площади Ленина в Рязани в день открытия Новогодней столицы, потому что этого не планировалось, елка зажглась на Лыбединском бульваре, сообщила РИА Новости представитель горадминистрации.
В субботу в Рязани состоялось торжественное открытие Новогодней столицы. Интернет-портал YA62.ru сообщил, что на празднике Дед Мороз не смог зажечь елку, потому что ее не успели украсить к открытию проекта. Новостной портал rzn.info опубликовал видео, где Дед Мороз говорит: "Раз, два, три, российская елка гори!", после чего на экране появляется наряженная, сверкающая огнями елка.
"Это происходило на площади Ленина. Там установлена елка, но по плану она не должна была зажигаться. В тот день зажигалась елка на Лыбединском бульваре, украшенная гербами регионов России. Зрители на площади Ленина наблюдали за зажжением елки по телеэкранам", - сказала собеседница агентства.
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Представитель горадминистрации пояснила – на Лыбединском бульваре установлена главная всероссийская елка Новогодней столицы. Новогоднее дерево на площади Ленина тоже появится – 14 декабря оно зажжет огни на празднике "Катай, Рязань!".
"Новогодняя столица России" - проект министерства культуры Российской Федерации, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей. В период с 2013 по 2019 год семь городов удостоились этой чести. Седьмого января 2019 года Рязань получила от Тулы переходящий символ проекта – снежинку.
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