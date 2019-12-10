Рязанские власти объяснили, почему Дед Мороз не смог зажечь елку

"Это происходило на площади Ленина. Там установлена елка, но по плану она не должна была зажигаться. В тот день зажигалась елка на Лыбединском бульваре, украшенная гербами регионов России. Зрители на площади Ленина наблюдали за зажжением елки по телеэкранам", - сказала собеседница агентства.