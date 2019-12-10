Рязанские власти объяснили, почему Дед Мороз не смог зажечь елку

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Дед Мороз не зажег елку на площади Ленина в Рязани в день открытия Новогодней столицы, потому что этого не планировалось, елка зажглась на Лыбединском бульваре, сообщила РИА Новости представитель горадминистрации.
В субботу в Рязани состоялось торжественное открытие Новогодней столицы. Интернет-портал YA62.ru сообщил, что на празднике Дед Мороз не смог зажечь елку, потому что ее не успели украсить к открытию проекта. Новостной портал rzn.info опубликовал видео, где Дед Мороз говорит: "Раз, два, три, российская елка гори!", после чего на экране появляется наряженная, сверкающая огнями елка.
"Это происходило на площади Ленина. Там установлена елка, но по плану она не должна была зажигаться. В тот день зажигалась елка на Лыбединском бульваре, украшенная гербами регионов России. Зрители на площади Ленина наблюдали за зажжением елки по телеэкранам", - сказала собеседница агентства.
Представитель горадминистрации пояснила – на Лыбединском бульваре установлена главная всероссийская елка Новогодней столицы. Новогоднее дерево на площади Ленина тоже появится – 14 декабря оно зажжет огни на празднике "Катай, Рязань!".
"Новогодняя столица России" - проект министерства культуры Российской Федерации, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей. В период с 2013 по 2019 год семь городов удостоились этой чести. Седьмого января 2019 года Рязань получила от Тулы переходящий символ проекта – снежинку.