https://ria.ru/20200930/rada-1577976044.html

В Раде предрекли Украине катаклизм и "мегасдвиги"

Украину ожидает катаклизм, который приведет к "мегасдвигам" в стране, такое мнение в эфире телеканала "112" выразил депутат Верховной рады, сопредседатель... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T05:48

2020-09-30T05:48

2020-09-30T11:28

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация на украине

вадим рабинович

верховная рада украины

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> ожидает катаклизм, который приведет к "мегасдвигам" в стране, такое мнение в эфире телеканала "<a href="https://112.ua/" target="_blank">112</a>" выразил депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a>, сопредседатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Rabinovich/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Рабинович</a>.По словам парламентария, нынешние власти Украины заводят страну в экономический тупик."Тот экономический тупик, в который нас заводит власть зеленых, все равно приведет к такому катаклизму, который приведет к мегасдвигам в нашей стране. Если их не остановить, то, к сожалению, будет очень плохо", — заявил Рабинович.Он выразил мнение, что продолжение текущей политики приведет к новым парламентским и президентским выборам."Украина — это страна с непредсказуемым и прошлым, и будущим, поэтому что здесь будет через две недели, неизвестно", — добавил депутат.Ранее Рабинович обвинил власти Украины в предательстве избирателей и страны, а также пообещал им, что они увидят "результаты своих дел" на региональных выборах.

https://ria.ru/20200929/kiev-1577951206.html

Егор Панкратов Бардак и всякие сдвиги в голове, это привычное состояние Украины,! 114

АНДРЕЙ КОННИН Где же вы, такие умные, были, когда творилось безумие на майдане, и было понятно, что ни к чему хорошему этот шабаш не приведёт? 90

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, вадим рабинович, верховная рада украины, украина, в мире