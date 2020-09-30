https://ria.ru/20200930/pudding-1577775455.html

Пекарня из "Секса в большом городе" раскрыла рецепт бананового пудинга

Знаменитая пекарня, в которой Керри и Миранда, героини из сериала "Сериала секс в большом городе", заказывали кексы и обсуждали парня по имени Эйдан,... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T00:27

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Знаменитая пекарня, в которой Керри и Миранда, героини из сериала "Сериала секс в большом городе", заказывали кексы и обсуждали парня по имени Эйдан, опубликовала рецепт одного из своих известных угощений – бананового пудинга, <a href="https://www.insider.com/magnolia-bakery-shares-famous-banana-pudding-recipe-2020-9" target="_blank">сообщает</a> Insider. Для того чтобы приготовить этот десерт понадобится: 4-5 спелых бананов (нарезанных ломтиками), коробка ванильных вафель, 3 стакана жирных сливок, 1 упаковка готовой ванильно-пудинговой смеси, банка сгущенного молока и полтора стакана ледяной воды.Способ приготовления достаточно простой. Для начала в миске нужно взбить молоко и холодную воду, а затем понемногу добавлять к ней смесь для пудинга, пока масса не станет однородной. После этого посуду следует накрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на час (или всю ночь держать в другом прохладном месте). Когда смесь будет готова, сливки необходимо взбить до жестких пиков и смешать их с молочно-пудинговой массой. После этого можно приступать к сборке блюда. Четверть пудинга обычно выкладывают в небольшую миску, можно стеклянную. Затем сверху делают слой из вафель и бананов, чтобы полностью покрыть массу. Эту манипуляцию (пудинг – слой из вафель и бананов) повторить дважды. В конце блюдо можно украсить печеньем или крошками от него.

https://ria.ru/20200505/1570955783.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, в мире