https://ria.ru/20200930/posolstvo-1578012295.html

В Киеве сотрудница посольства США умерла в результате избиения

В Киеве скончалась сотрудница посольства США, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:53

2020-09-30T16:53

2020-09-30T20:55

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<strong>КИЕВ, 30 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Kiev/">Киеве</a> скончалась сотрудница посольства <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.Сотрудники правоохранительных органов и других профильных служб обнаружили женщину с травмой головы в лесопарковой зоне около железнодорожных путей в Шевченковском районе.Посольство США в Киеве подтвердило гибель своей сотрудницы.Нацполиция уточняет, что к ее смерти может быть причастен мужчина: короткая стрижка, темные волосы; на вид ему 30-40 лет, ростом под два метра, был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Следователи и полицейские проводят проверку в больнице, где умерла женщина, и на месте происшествия, устанавливают круг свидетелей. Предполагаемого злоумышленника ищут.Пресс-секретарь украинского МВД Артем Шевченко написал в Facebook, что погибшая была гражданкой США. В местных СМИ появилась информация, что ее звали Санвер Никаело.Позднее глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что уголовное дело открыли по статье "Умышленное убийство".Также, по данным издания "Цензор.НЕТ", следствие не исключает, что Никаело совершала пробежку около железной дороги и ее зацепил поезд. Вероятно, женщина могла не услышать его приближение, поскольку была в наушниках.

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/rada-1576628256.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, украина, сша, киев, в мире