https://ria.ru/20200930/posolstvo-1578012295.html
В Киеве сотрудница посольства США умерла в результате избиения
В Киеве скончалась сотрудница посольства США, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:53
2020-09-30T16:53
2020-09-30T20:55
ситуация на украине
украина
сша
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в мире
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<strong>КИЕВ, 30 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Kiev/">Киеве</a> скончалась сотрудница посольства <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.Сотрудники правоохранительных органов и других профильных служб обнаружили женщину с травмой головы в лесопарковой зоне около железнодорожных путей в Шевченковском районе.Посольство США в Киеве подтвердило гибель своей сотрудницы.Нацполиция уточняет, что к ее смерти может быть причастен мужчина: короткая стрижка, темные волосы; на вид ему 30-40 лет, ростом под два метра, был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Следователи и полицейские проводят проверку в больнице, где умерла женщина, и на месте происшествия, устанавливают круг свидетелей. Предполагаемого злоумышленника ищут.Пресс-секретарь украинского МВД Артем Шевченко написал в Facebook, что погибшая была гражданкой США. В местных СМИ появилась информация, что ее звали Санвер Никаело.Позднее глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что уголовное дело открыли по статье "Умышленное убийство".Также, по данным издания "Цензор.НЕТ", следствие не исключает, что Никаело совершала пробежку около железной дороги и ее зацепил поезд. Вероятно, женщина могла не услышать его приближение, поскольку была в наушниках.
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/rada-1576628256.html
Юрий Шарапов
Введут очередные санкции против России... 🙄😳😱... Скууукааа...
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сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, украина, сша, киев, в мире
КИЕВ, 30 сен — РИА Новости.
В Киеве
скончалась сотрудница посольства США
, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины
.
Сотрудники правоохранительных органов и других профильных служб обнаружили женщину с травмой головы в лесопарковой зоне около железнодорожных путей в Шевченковском районе.
"В бессознательном состоянии ее госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя", — рассказали в полиции.
Посольство США в Киеве подтвердило гибель своей сотрудницы.
Нацполиция уточняет, что к ее смерти может быть причастен мужчина: короткая стрижка, темные волосы; на вид ему 30-40 лет, ростом под два метра, был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Следователи и полицейские проводят проверку в больнице, где умерла женщина, и на месте происшествия, устанавливают круг свидетелей. Предполагаемого злоумышленника ищут.
Пресс-секретарь украинского МВД Артем Шевченко написал в Facebook, что погибшая была гражданкой США. В местных СМИ появилась информация, что ее звали Санвер Никаело.
Позднее глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что уголовное дело открыли по статье "Умышленное убийство".
Также, по данным издания "Цензор.НЕТ", следствие не исключает, что Никаело совершала пробежку около железной дороги и ее зацепил поезд. Вероятно, женщина могла не услышать его приближение, поскольку была в наушниках.