Турция заявила о готовности оказать Азербайджану военную помощь
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Военного потенциала Азербайджана достаточно для "отражения атак Армении", но в случае необходимости Турция окажет ему запрашиваемую им военную помощь, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Мы поддерживаем Украину по вопросу Крыма, Грузию – и мы правы. Точно так же поддерживаем и Азербайджан. Если будет нужно, мы поможем, но сейчас видим, что возможностей Азербайджана хватает. У нас военное сотрудничество с ним, и Азербайджан получил все необходимое ему у других стран, у нас в том числе, и это его право. На поле боя мы можем помочь, если возникнет такая необходимость", - сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.
Он добавил, что "своими атаками Армения игнорирует все международные права, и на это нужно ответить".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.