https://ria.ru/20200930/pomosch-1577987588.html

Турция заявила о готовности оказать Азербайджану военную помощь

Военного потенциала Азербайджана достаточно для "отражения атак Армении", но в случае необходимости Турция окажет ему запрашиваемую им военную помощь, заявил... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:38

2020-09-30T11:38

2020-09-30T11:38

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мевлют чавушоглу

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>АНКАРА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Военного потенциала <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> достаточно для "отражения атак Армении", но в случае необходимости Турция окажет ему запрашиваемую им военную помощь, заявил глава турецкого МИД <a href="https://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu" target="_blank">Мевлют Чавушоглу</a>.Он добавил, что "своими атаками <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> игнорирует все международные права, и на это нужно ответить".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a>, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.

https://ria.ru/20200930/turtsiya-1577979849.html

no no Всем членам ОДКБ на заметку: пока турки открыто заявляют, что будут помогать братушкам, союзник Армении опять залез в бункер. 15

Covid короновирусович Походу турков пора призывать к ответу! Охамели и обнаглели! 14

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нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мевлют чавушоглу, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире