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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/pomosch-1577987588.html
Турция заявила о готовности оказать Азербайджану военную помощь
Военного потенциала Азербайджана достаточно для "отражения атак Армении", но в случае необходимости Турция окажет ему запрашиваемую им военную помощь, заявил... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:38
2020-09-30T11:38
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
мевлют чавушоглу
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>АНКАРА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Военного потенциала <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> достаточно для "отражения атак Армении", но в случае необходимости Турция окажет ему запрашиваемую им военную помощь, заявил глава турецкого МИД <a href="https://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu" target="_blank">Мевлют Чавушоглу</a>.Он добавил, что "своими атаками <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> игнорирует все международные права, и на это нужно ответить".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a>, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
https://ria.ru/20200930/turtsiya-1577979849.html
Всем членам ОДКБ на заметку: пока турки открыто заявляют, что будут помогать братушкам, союзник Армении опять залез в бункер.
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Походу турков пора призывать к ответу! Охамели и обнаглели!
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нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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мевлют чавушоглу, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире

Турция заявила о готовности оказать Азербайджану военную помощь

11:38 30.09.2020
 
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
Турецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана
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АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Военного потенциала Азербайджана достаточно для "отражения атак Армении", но в случае необходимости Турция окажет ему запрашиваемую им военную помощь, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы поддерживаем Украину по вопросу Крыма, Грузию – и мы правы. Точно так же поддерживаем и Азербайджан. Если будет нужно, мы поможем, но сейчас видим, что возможностей Азербайджана хватает. У нас военное сотрудничество с ним, и Азербайджан получил все необходимое ему у других стран, у нас в том числе, и это его право. На поле боя мы можем помочь, если возникнет такая необходимость", - сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

Он добавил, что "своими атаками Армения игнорирует все международные права, и на это нужно ответить".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 09:43Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМевлют ЧавушоглуНагорный КарабахТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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