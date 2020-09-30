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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/pilot-1577989333.html
МИД Армении назвал имя погибшего пилота сбитого Су-25
Погибшим пилотом сбитого истребителем F-16 армянского штурмовика Су-25 был майор ВВС Армении Валерий Данелин, сообщили в МИД республики. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:58
2020-09-30T18:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
f-16
нагорный карабах
су-25
мид армении
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен — РИА Новости.</strong> Погибшим пилотом сбитого истребителем F-16 армянского штурмовика Су-25 был майор ВВС Армении Валерий Данелин, сообщили в <a href="https://ria.ru/organization_MID_Armenii" target="_blank">МИД</a> республики.Ранее пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении.В министерстве заявили, что это "не первая провокация ВВС Турции". "Провокационные турецкие полеты осуществляются также вдоль армяно-турецкой границы, в некоторых случаях пересекая и нарушая воздушное пространство Армении. Двадцать седьмого сентября, на том же участке армяно-азербайджанской границы, турецкий самолет F-16 нарушил воздушную границу Армении и выпустил ракеты в направлении Варденисского района", — говорится в сообщении ведомства.По данным армянского МИД, Вооруженные силы <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> прибыли в <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> во время широкомасштабных учений с 29 июля по 13 августа и до сих пор остаются там. "Провокационные действия турецких Вооруженных сил серьезно угрожают региональной безопасности и препятствуют усилиям международного сообщества по прекращению боевых действий… Решительно осуждаем провокационные действия Турции и требуем незамедлительного вывода турецких Вооруженных сил, в том числе авиации, из зоны конфликта", — заявили в министерстве.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a>, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" . В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577972555.html
https://ria.ru/20200930/armeniya-1577980264.html
Вы правы, турки соврут - недорого возьмут... мы все помним и убитого нашего летчика, и сбитый самолет... но Россия не допустит османов творить свои черные дела у наших границ!
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уже допустила. Турки действуют что в сирии, что в карабахе как у себя дома. И россия первая кто ничего не делает) Видимо какие-то договоренности. Это уже не первый раз.
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нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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f-16, нагорный карабах, су-25, мид армении, турция, азербайджан, армения, в мире

МИД Армении назвал имя погибшего пилота сбитого Су-25

11:58 30.09.2020 (обновлено: 18:26 30.09.2020)
 
© Фото : Armenian unified infocenterМесто крушения армянского Су-25
Место крушения армянского Су-25 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Armenian unified infocenter
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ЕРЕВАН, 30 сен — РИА Новости. Погибшим пилотом сбитого истребителем F-16 армянского штурмовика Су-25 был майор ВВС Армении Валерий Данелин, сообщили в МИД республики.
Ранее пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении.

"Одним из истребителей F-16 ВВС Турции, дислоцированных на аэродроме "Гянджа" в Азербайджане, был сбит штурмовой самолет Су-25 ВС Армении, выполнявший в воздушном пространстве республики — Варденисском районе — боевые задачи по отражению воздушных налетов азербайджанской авиации на военные и гражданские объекты. Погиб пилот Вооруженных сил РА майор Валерий Данелин", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

В министерстве заявили, что это "не первая провокация ВВС Турции". "Провокационные турецкие полеты осуществляются также вдоль армяно-турецкой границы, в некоторых случаях пересекая и нарушая воздушное пространство Армении. Двадцать седьмого сентября, на том же участке армяно-азербайджанской границы, турецкий самолет F-16 нарушил воздушную границу Армении и выпустил ракеты в направлении Варденисского района", — говорится в сообщении ведомства.
По данным армянского МИД, Вооруженные силы Турции прибыли в Азербайджан во время широкомасштабных учений с 29 июля по 13 августа и до сих пор остаются там. "Провокационные действия турецких Вооруженных сил серьезно угрожают региональной безопасности и препятствуют усилиям международного сообщества по прекращению боевых действий… Решительно осуждаем провокационные действия Турции и требуем незамедлительного вывода турецких Вооруженных сил, в том числе авиации, из зоны конфликта", — заявили в министерстве.
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Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" . В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаF-16Нагорный КарабахСу-25МИД АрменииТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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