https://ria.ru/20200930/pilot-1577989333.html

МИД Армении назвал имя погибшего пилота сбитого Су-25

Погибшим пилотом сбитого истребителем F-16 армянского штурмовика Су-25 был майор ВВС Армении Валерий Данелин, сообщили в МИД республики. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:58

2020-09-30T11:58

2020-09-30T18:26

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

f-16

нагорный карабах

су-25

мид армении

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен — РИА Новости.</strong> Погибшим пилотом сбитого истребителем F-16 армянского штурмовика Су-25 был майор ВВС Армении Валерий Данелин, сообщили в <a href="https://ria.ru/organization_MID_Armenii" target="_blank">МИД</a> республики.Ранее пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении.В министерстве заявили, что это "не первая провокация ВВС Турции". "Провокационные турецкие полеты осуществляются также вдоль армяно-турецкой границы, в некоторых случаях пересекая и нарушая воздушное пространство Армении. Двадцать седьмого сентября, на том же участке армяно-азербайджанской границы, турецкий самолет F-16 нарушил воздушную границу Армении и выпустил ракеты в направлении Варденисского района", — говорится в сообщении ведомства.По данным армянского МИД, Вооруженные силы <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> прибыли в <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> во время широкомасштабных учений с 29 июля по 13 августа и до сих пор остаются там. "Провокационные действия турецких Вооруженных сил серьезно угрожают региональной безопасности и препятствуют усилиям международного сообщества по прекращению боевых действий… Решительно осуждаем провокационные действия Турции и требуем незамедлительного вывода турецких Вооруженных сил, в том числе авиации, из зоны конфликта", — заявили в министерстве.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a>, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" . В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20200929/armeniya-1577972555.html

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577980264.html

Юрий Ф Вы правы, турки соврут - недорого возьмут... мы все помним и убитого нашего летчика, и сбитый самолет... но Россия не допустит османов творить свои черные дела у наших границ! 37

Александр Мальцев уже допустила. Турки действуют что в сирии, что в карабахе как у себя дома. И россия первая кто ничего не делает) Видимо какие-то договоренности. Это уже не первый раз. 18

11

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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