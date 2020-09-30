https://ria.ru/20200930/peregovory-1578010878.html

Источник: глава Евросовета ведет переговоры с Баку и Ереваном по Карабаху

Глава Европейского совета Шарль Мишель проводит в среду переговоры с лидерами Азербайджана и Армении накануне саммита ЕС, который пройдет 1-2 октября в... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:41

2020-09-30T16:41

2020-09-30T16:56

шарль мишель

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

евросовет

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Глава Европейского совета <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> проводит в среду переговоры с лидерами Азербайджана и Армении накануне саммита ЕС, который пройдет 1-2 октября в Брюсселе, сообщил журналистам высокопоставленный европейский представитель."Глава Евросовета сейчас проводит переговоры по телефону с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении по ситуации в Нагорном Карабахе", - сказал европейский представитель.Он также подтвердил, что европейские лидеры обсудят необходимость предотвращения внешнего вмешательства в конфликт, которое может усугубить ситуацию.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200930/azerbaydzhan-1578011899.html

https://ria.ru/20200930/karabakh-1578005156.html

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шарль мишель, евросовет, азербайджан, армения, в мире