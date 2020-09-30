Премьер Грузии предложил Еревану и Баку провести переговоры в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария предложил Азербайджану и Армении провести в Тбилиси переговоры с целью прекращения военного конфликта.
"В наши общие интересы входит то, чтобы как можно скорее был установлен мир в регионе. Грузия готова в любом формате способствовать этому процессу, в том числе провести встречу представителей сторон конфликта в Тбилиси с целью проведения диалога", - говорится в заявлении премьера.
По его словам, в результате военного противостояния Армении и Азербайджана создана тяжелая ситуация, есть большое число жертв, приостановление военных действий и возобновление диалога до сих не происходят. Гахария отметил, что последующая эскалация ситуации негативно отразится на безопасности всего региона.
Глава правительства отметил, что грузинская сторона еще раз призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международных участников максимально использовать свои возможности для прекращения эскалации и возобновления диалога.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.