https://ria.ru/20200930/peregovory-1578003276.html

Премьер Грузии предложил Еревану и Баку провести переговоры в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария предложил Азербайджану и Армении провести в Тбилиси переговоры с целью прекращения военного конфликта. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:56

2020-09-30T14:56

2020-09-30T14:56

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

георгий гахария

нагорный карабах

тбилиси

азербайджан

армения

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155838/45/1558384545_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_43365e31ccf0ec2aab500dfd0ed8896f.jpg

<strong>ТБИЛИСИ, 30 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр Грузии <a href="https://ria.ru/person_georgiy-gakhariya" target="_blank">Георгий Гахария</a> предложил Азербайджану и Армении провести в Тбилиси переговоры с целью прекращения военного конфликта.По его словам, в результате военного противостояния <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> и Азербайджана создана тяжелая ситуация, есть большое число жертв, приостановление военных действий и возобновление диалога до сих не происходят. Гахария отметил, что последующая эскалация ситуации негативно отразится на безопасности всего региона.Глава правительства отметил, что грузинская сторона еще раз призывает сопредседателей Минской группы <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_C" target="_blank">ОБСЕ</a> и международных участников максимально использовать свои возможности для прекращения эскалации и возобновления диалога.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабаха</a> Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.

https://ria.ru/20200930/karabakh-1577984168.html

2

нагорный карабах

тбилиси

азербайджан

армения

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий гахария, нагорный карабах, тбилиси, азербайджан, армения, грузия, в мире