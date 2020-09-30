Премьер Армении обсудил ситуацию в Карабахе с президентом Ирана
14:51 30.09.2020 (обновлено: 21:25 30.09.2020)
ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян обсудил в среду по телефону ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"В ходе телефонной беседы президент Ирана выразил озабоченность в связи с напряженностью между двумя соседними странами и продолжающими военными действиями", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Пашинян рассказал о ситуации в стране и "непосредственном вовлечении Турции в военные действия", отметили в пресс-службе.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.