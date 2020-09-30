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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/pashinyan-1578002946.html
Премьер Армении обсудил ситуацию в Карабахе с президентом Ирана
Премьер Армении Никол Пашинян обсудил в среду по телефону ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщили в РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:51
2020-09-30T21:25
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
хасан роухани
нагорный карабах
иран
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Премьер Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Никол Пашинян</a> обсудил в среду по телефону ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике с президентом Ирана <a href="https://ria.ru/person_KHasan_Roukhani" target="_blank">Хасаном Роухани</a>, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.Пашинян рассказал о ситуации в стране и "непосредственном вовлечении Турции в военные действия", отметили в пресс-службе.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20200930/armeniya-1577978136.html
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нагорный карабах
иран
азербайджан
армения
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никол пашинян, хасан роухани, нагорный карабах, иран, азербайджан, армения, в мире

Премьер Армении обсудил ситуацию в Карабахе с президентом Ирана

14:51 30.09.2020 (обновлено: 21:25 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян обсудил в среду по телефону ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

"В ходе телефонной беседы президент Ирана выразил озабоченность в связи с напряженностью между двумя соседними странами и продолжающими военными действиями", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Пашинян рассказал о ситуации в стране и "непосредственном вовлечении Турции в военные действия", отметили в пресс-службе.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянХасан РоуханиНагорный КарабахИранАзербайджанАрменияВ мире
 
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