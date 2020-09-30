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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/oproverzhenie-1578024878.html
В Ереване опровергли заявление Баку об уничтожении карабахских "Градов"
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление Баку об уничтожении на линии соприкосновения нескольких принадлежащих Карабаху... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T21:48
2020-09-30T21:52
арцрун ованнисян
нагорно-карабахская республика
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
баку
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Представитель министерства обороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> опроверг заявление Баку об уничтожении на линии соприкосновения нескольких принадлежащих Карабаху реактивных систем залпового огня "Град".Ранее военное ведомство Азербайджана заявило об уничтожении восьми армянских РСЗО "Град"."Это абсолютная ложь", - сказал Ованнисян.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200930/pashinyan-1578021575.html
https://ria.ru/20200930/odkb-1578020886.html
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нагорно-карабахская республика
армения
баку
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арцрун ованнисян, нагорно-карабахская республика, армения, минобороны армении, баку, в мире

В Ереване опровергли заявление Баку об уничтожении карабахских "Градов"

21:48 30.09.2020 (обновлено: 21:52 30.09.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
Дым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление Баку об уничтожении на линии соприкосновения нескольких принадлежащих Карабаху реактивных систем залпового огня "Град".
Ранее военное ведомство Азербайджана заявило об уничтожении восьми армянских РСЗО "Град".
"Это абсолютная ложь", - сказал Ованнисян.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияМинобороны АрменииБакуВ мире
 
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