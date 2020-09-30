https://ria.ru/20200930/obstrel-1577981205.html

Азербайджан заявил об обстреле Арменией Геранбойского района в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявляет, что ВС Армении подвергают обстрелу Геранбойский район на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:09

2020-09-30T10:09

2020-09-30T12:13

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 30 авг – РИА Новости.</strong> Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> заявляет, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> подвергают обстрелу Геранбойский район на линии соприкосновения в Карабахе."Несколько минут назад артиллерийские подразделения ВС Армении начали обстрел села Ашагы Агджакенд Геранбойского района Азербайджана. Наши подразделения предпринимают адекватные ответные меры против противника", - заявили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577964135.html

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Артиллерийские удары по армянским позициям в Карабахе. Кадры Минобороны Азербайджана Азербайджанские военные публикуют видео своих артиллерийских ударов по армянским позициям в Карабахе. 2020-09-30T10:09 true PT0M18S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире