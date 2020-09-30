https://ria.ru/20200930/obstrel-1577977481.html
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле города Тертер в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле города Тертер на линии cоприкосновения в Карабахе, нанесен урон гражданской инфраструктуре, имеются раненные. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T08:08
2020-09-30T08:08
2020-09-30T08:08
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Минобороны Азербайджана заявило об обстреле города Тертер на линии cоприкосновения в Карабахе, нанесен урон гражданской инфраструктуре, имеются раненные."30 сентября начиная с 08.00 (07:00 мск) часов утра подразделения вооруженных сил Армении подвергают артиллерийскому обстрелу город Тертер. По предварительным данным, гражданской инфраструктуре был нанесён ущерб, есть раненные"- сообщает пресс-служба военного ведомства.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/karabakh-1577977374.html
нагорный карабах
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 30 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле города Тертер на линии cоприкосновения в Карабахе, нанесен урон гражданской инфраструктуре, имеются раненные.
"30 сентября начиная с 08.00 (07:00 мск) часов утра подразделения вооруженных сил Армении подвергают артиллерийскому обстрелу город Тертер. По предварительным данным, гражданской инфраструктуре был нанесён ущерб, есть раненные"- сообщает пресс-служба военного ведомства.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении
впервые. Президент Азербайджана
утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе
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